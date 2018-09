Con trai 2 tuổi đi xem Đức Huy hát

Kém Đức Huy một tuổi, Anh Khoa cũng thể hiện phong độ tốt trong đêm nhạc. Ca sĩ hải ngoại được khán giả tán thưởng với những ca khúc nổi tiếng như 'Anh cho em mùa xuân', 'Xóm đêm', 'Love story', 'How can I tell her'...