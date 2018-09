Cô bé tóc mây 'đốn tim' giám khảo The Voice Kids

Hồng Minh của đội Hồ Hoài Anh có phần trình diễn xuất sắc nhất tập 1 vòng live show.

Trong đêm mở màn của vòng live show là phần thể hiện tài năng của 9 giọng ca đến từ 3 đội. Đội Dương Khắc Linh, cô bé Bùi Hà My khoe chất giọng trong trẻo, cao vút qua một ca khúc do chính huấn luyện viên của mình sáng tác, Đoàn Quang Trường tạo được ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc qua một sáng tác về mẹ, Thái Thị Hà Vy mang đến sự bất ngờ khi làm mới bản hit “đình đám” của Vũ Cát Tường. Cũng trong đêm thi đầu tiên, “Hot girl người Huế” - Trần Khánh Linh, Đỗ Bích Hạnh và Trương Nhã Thy của đội Cẩm Ly đã lần lượt mang đến những phần trình diễn mới lạ hơn so với hình ảnh những vòng thi đầu.

Thí sinh của đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang là 3 cô công chúa xinh đẹp, Trịnh Nguyễn Hồng Minh, Đỗ Minh Tuyết, Như Ý. Trong đó Hồng Minh là thí sinh có phần thi xuất sắc nhất, cô bé thể hiện giọng hát điêu luyện, cách phát âm tiếng Anh chuẩn xác qua ca khúc "I see the light" nổi tiếng của bộ phim "Công chúa tóc mây". Huấn luyện viên Dương Khắc Linh khen cô bé có chất giọng hay và phần biễu diễn tuyệt vời. Lưu Hương Giang bất ngờ với cách thể hiện những nốt luyến của Hồng Minh.

Trong đêm mở màn, ngoài phần biểu diễn của 9 thí sinh, 4 huấn luyện viên và các giọng ca nhí của chương trình còn có phần trình diễn ca khúc “Con đường đến trường”. Dương Khắc Linh hóa thân thành nhân vật thầy giáo dạy tiếng Anh, Hồ Hoài Anh vai chú bảo vệ còn Lưu Hương Giang và Cẩm Ly vào vai hai nữ sinh vô cùng dễ thương.

Hồng Minh của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang thể hiện ca khúc ‘I see the light’ nổi tiếng của bộ phim ‘Công chúa tóc mây’. ( xem video )

Sự tự tin giúp Hồng Minh hoàn thành tốt phần dự thi, em khiến huấn luyện viên Lưu Hương Giang bất ngờ với phần phiêu linh những nốt luyến, riêng nhạc sĩ Dương Khắc Linh khen ngợi Hồng Minh hát tiếng Anh như người nước ngoài.

4 huấn luyện viên và 15 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết mở màn chương trình với tiết mục 'Con đường đến trường'. (x em video )

Cẩm Ly, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Dương Khắc Linh diễn hoạt cảnh.

Thanh Bạch và Hoàng Oanh đảm nhận vai trò MC cho chương trình.

Bích Hạnh của đội Cẩm Ly thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân gian ‘Vịnh xuân đất tổ’. Hồ Hoài Anh dành nhiều lời khen ngợi cho Bích Hạnh, theo anh với cô bé 9 tuổi đây là một ca khúc khó và bé đã tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình. (x em video )

Trần Khánh Linh xuất hiện xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ, em thể hiện giọng ca truyền cảm qua ca khúc ‘Colors of the wind’. ( xem video )

Thành viên tiếp theo của đội Cẩm Ly – Nhã Thy chọn ca khúc ‘Cún yêu’ của nhạc sĩ Sỹ Luân để dự thi. Tiết mục gây được ấn tượng bởi sự nhí nhảnh và đáng yêu của cô bé cùng vũ đoàn. (x em video )

Bùi Hà My của đội Dương Khắc Linh thể hiện ca khúc ‘Mẹ ơi’ do chính huấn luyện viên của em sáng tác. Cô bé tiếp tục phát huy giọng hát nhẹ nhàng, nắn nót trong việc nhả chữ. ( xem video )

Dương Khắc Linh trực tiếp chỉ huy dàn hợp xướng hỗ trợ học sinh của mình là Đoàn Quang Trường thể hiện ca khúc ‘Đôi tay mẹ’ (Sáng tác: Thanh Phương). Hồ Hoài Anh nhận xét, em chưa thực sự tự tin và khiến người nghe chưa cảm nhận hết cái hay của bài hát. ( xem video )

Thái Thị Hà Vy của đội Dương Khắc Linh trình bày ca khúc ‘Vết mưa’ của Vũ Cát Tường với phần lời mới. ( xem video )

Nguyễn Như Ý của đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang thể hiện giọng ca khỏe khoắn qua bản rock ‘Bàn tay trắng’ (Sáng tác: Minh Thư). Phần chuyển giọng gió ở câu cuối bài hát giúp tiết mục của cô bé trở nên hay hơn và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. ( xem video )

Đỗ Minh Tuyết của đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang thể hiện ca khúc ‘Cô tấm ngày nay’ (Sáng tác: Ngọc Châu). Phần đọc rap vô cùng nhí nhảnh của Minh Tuyết khiến tiết mục của em trở nên sôi động và cuốn hút hơn. (xem video )

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

Tải FPT Play để xem các Game Show, TV Show hấp dẫn khác

Mai Khánh

Ảnh: Maison de Bil