Chuyện hợp tan các 'Cặp đôi của năm'

Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn bất ngờ ly dị, còn Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đang bị nghi ngờ đã chia tay.

Cuộc bình chọn Ngôi sao của năm do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức từ 2011 đến nay, thu hút sự chú ý của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Trong số các hạng mục, Cặp đôi của năm luôn được độc giả quan tâm, lấy làm thước đo hạnh phúc của các cặp nghệ sĩ. Sau 3 lần tổ chức, chương trình đã tôn vinh các cặp đôi như Thanh Thuý - Đức Thịnh, Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn và Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn và các cặp nghệ sĩ cũng vậy. Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, họ nói lời chia tay và trở thành những người bạn. Nhưng, khán giả thì luôn tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối.

1. Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La

Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La.

Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La từng vào đề cử Cặp đôi của năm 2011. Họ kết hôn trước đó một năm và có với nhau con trai Subeo vào giữa năm 2010. Đây có thể xem là cặp vợ chồng bí ẩn nhất showbiz Việt, vì những thông tin xung quanh gia đình họ luôn là ẩn số và gây tò mò cho công chúng.

Vào thời điểm Hồ Ngọc Hà mang thai và bị chỉ trích nặng nề về đời tư, Cường Đô La đã lên tiếng bảo vệ cô, khiến anh trở thành người đàn ông được nhiều người ngưỡng mộ. Những năm qua, Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La ít khi xuất hiện chung, nhưng mỗi lần họ sóng đôi đi từ thiện hay dự sự kiện luôn trở thành tâm điểm. Không chọn cách chia sẻ hạnh phúc trên các phương tiện truyền thông, Hà Hồ - Cường thường đăng hình ảnh gia đình trên trang cá nhân. Qua đó, khán giả phần nào biết được cuộc sống gia đình sung túc, an nhiên của họ.

Cuối 6/2014, giới showbiz rộ tin vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La chia tay. Có nguồn tin cho rằng, Hà Hồ đã đệ đơn ly dị chồng từ đầu năm nhưng vấn đề này chưa được giải quyết êm thấm. Theo đó, Cường làm ăn thua lỗ nên Hà phải chi số tiền không nhỏ để hỗ trợ. Chưa kể, Cường còn dính nghi án có tình mới. Trước những luồng thông tin này, Hồ Ngọc Hà chọn cách im lặng. Bẵng đi một thời gian, gần đây lại tiếp tục rộ tin vợ chồng Hà Hồ - Cường Đô La đã thực sự đường ai nấy đi. Lý do vẫn không có gì khác biệt so với trước, nhưng lần này nguồn tin khẳng định nữ ca sĩ và doanh nhân này không còn sống chung nhà.

2. Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn

Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn.

Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn từng đoạt giải Cặp đôi của năm 2012. Họ kết hôn cách đây 8 năm và có con gái Bảo Tiên khoảng 6 tuổi. Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn được xem là cặp "trai tài, gái sắc" và là biểu tượng hạnh phúc trong giới showbiz. Hai vợ chồng thường xuyên sánh đôi đi dự các sự kiện và có lối ăn mặc hợp thời, sành điệu.

Trước khi thông tin họ chính thức ly dị được công khai vào hôm 17/4, Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn chưa bao giờ lọt vào "nghi án" ly thân. Vì vậy, việc cả hai thừa nhận họ đã "đường ai nấy đi" khiến rất nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả hụt hẫng. Đại diện truyền thông của vợ chồng diễn viên giải thích, cả hai không còn tìm thấy tiếng nói chung trong hôn nhân. Cả Trương Ngọc Ánh lẫn Trần Bảo Sơn đều có hoài bão riêng trong công việc, khó mà hoà hợp nên quyết định chọn cách chia tay. Sau khi tan vỡ, thỉnh thoảng họ vẫn "chạm mặt" tại sự kiện, mới nhất là hôm Trương Ngọc Ánh ra mắt phim Hương Ga, Trần Bảo Sơn cũng đến chúc mừng và chụp ảnh chung rất vui vẻ.

3. Hoàng My - Phillip Nguyễn

Hoàng My - Phillip Nguyễn.

Hoàng My - Phillip Nguyễn lọt vào đề cử Cặp đôi của năm 2012. Đó cũng là thời điểm Á hậu Việt Nam 2010 mới công khai chuyện tình cảm với em chồng của Tăng Thanh Hà. Họ yêu nhau trước đó hai năm, nhưng phải đến tận 9/2012 mới chịu cùng xuất hiện trong một sự kiện. Sau đó, Hoàng My thường xuyên có mặt trong các buổi tiệc tùng do gia đình Phillip Nguyễn tổ chức.

Mối tình của Hoàng My - Phillip Nguyễn không quá phô trương nhưng vẫn được công chúng ủng hộ nồng nhiệt vì cả hai rất đẹp đôi. Sau khi công khai được một thời gian ngắn, Hoàng My sang Mỹ du học về lĩnh vực điện ảnh. Khi Á hậu trở về nước thăm gia đình vào 10/2013, khán giả không còn thấy cô và bạn trai chung đôi.

4. Văn Mai Hương - Lê Hiếu

Lê Hiếu - Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương - Lê Hiếu nằm trong đề cử Cặp đôi của năm 2012. Họ quen nhau trước đó một năm, sau khi Văn Mai Hương đoạt ngôi Á quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2010. Dịp Valentine 2012, Văn Mai Hương - Lê Hiếu quyết định công khai mối quan hệ khi nữ ca sĩ ra mắt MV Ngày chung đôi có Lê Hiêu đóng vai nam chính.

Suốt một thời gian dài, Lê Hiếu - Văn Mai Hương ngập tràn hạnh phúc, thường xuyên đưa đón nhau đi hát hay dự sự kiện. Thế nhưng, đúng dịp Valentine 2014, Văn Mai Hương chia sẻ, cô và Lê Hiếu đã chia tay được một thời gian. Giọng ca sinh năm 1994 tâm sự, họ còn quá trẻ để có thể tính chuyện tương lai. Mỗi người lo cho sự nghiệp riêng rồi chợt nhận ra cả hai ít dần những điểm chung. Theo cô, khi không còn chia sẻ được cho nhau mọi điều trong cuộc sống thì nên dừng lại. Sau chia tay, Văn Mai Hương - Lê Hiếu thỉnh thoảng song ca hoặc gặp nhau tại sự kiện. Gần đây, Lê Hiếu đã có người yêu mới, là một hot girl xinh đẹp.

