Chồng cũ muốn dừng 'cuộc chiến' với Ngọc Thúy

Đại gia Nguyễn Đức An chốt lại những mâu thuẫn giữa anh và vợ cũ, đồng thời khuyên Ngọc Thúy quay về với cha mẹ ruột.

Chiều 15/2, doanh nhân Đức An - ông xã của chân dài Phan Như Thảo và là chồng cũ của siêu mẫu Ngọc Thúy bất ngờ đăng một bức thư dài trên trang cá nhân, gửi vợ cũ. Ông An cho biết, lý do ông lên tiếng vì Ngọc Thúy đã đi quá giới hạn cho phép, nhục mạ Phan Như Thảo và cha mẹ cô. Đại gia Việt kiều hy vọng có thể dừng "cuộc chiến của những lời lẽ không hay" với vợ cũ để hai bên và những người thân của họ được bình yên.

Đại gia Nguyễn Đức An bất ngờ đăng đàn, tỏ ý muốn khép lại 'cuộc chiến' với vợ cũ.

Trong bức thư gửi Ngọc Thúy, ông An lần lượt đề cập đến 4 vấn đề chính gây mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai người trong 8 năm qua.

Đầu tiên là chuyện bố mẹ đẻ quay lưng với Ngọc Thúy, ủng hộ con rể cũ. Theo ông An, lý do chính vì Ngọc Thúy đã "điên loạn vì tiền" mà khinh rẻ cha mẹ. Đại gia khẳng định, vợ cũ đã "tát" vào mặt người mang nặng đẻ đau ra mình, đuổi họ ra đường, gửi khẩu trang dằn mặt, mang danh dự cha mẹ ra làm trò tiêu khiển cho bạn bè trên mạng xã hội, thậm chí kiện cả phụ huynh ra tòa. "Đồng tiền, có đáng để em quyết liệt vì nó mà sẵn sàng trở thành đứa con bất hiếu như vậy không?", ông An viết.

Chồng cũ của Ngọc Thúy cũng tâm sự, bố mẹ siêu mẫu là những người có tự trọng. Họ không nhận bất cứ sự chu cấp, thăm hỏi nào từ ông. "Tết năm nay tôi muốn qua thăm và chúc Tết nhưng ông bà mong tôi đừng qua, vì ông bà biết nếu tôi qua, em sẽ lại khiến ông bà thêm đau đớn", ông An chia sẻ. Đại gia 54 tuổi hy vọng Ngọc Thúy sẽ biết hối lỗi, quay về bên cha mẹ.

Dù đã ly hôn nhiều năm, mối quan hệ của Ngọc Thúy và chồng cũ vẫn chưa bao giờ hết căng thẳng.

Vấn đề thứ hai ông An đề cập liên quan đến người vợ mới là Phan Như Thảo. Theo ông, Ngọc Thúy đã là vợ cũ, không nên dùng danh phận đến trước để "dằn mặt" hay dạy dỗ vợ mới của ông.

Còn chuyện kiện tụng hàng trăm tỷ giữa ông An và Ngọc Thúy, đại gia cũng cho rằng không cần nói thêm bất cứ điều gì vì mọi chuyện đã có pháp luật giải quyết. Mỗi người nên tự giác thực hiện phán quyết của tòa án. Ngoài ra, ông còn "nhắc nhở" Ngọc Thúy nên tự đi làm để nuôi sống bản thân, không được dùng số tiền ông dành cho hai con gái Heosua và Boba làm những việc không đúng mục đích.

>> Nguyên văn "tâm thư" đại gia Nguyễn Đức An gửi vợ cũ - siêu mẫu Ngọc Thúy

Trung Nguyễn