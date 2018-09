Chi Pu đóng phim cùng dàn 'trai xinh, gái đẹp' của Hàn Quốc

Sau 'Vệ sĩ Sài Gòn' đóng cùng Kim Lý, Thái Hòa vào năm 2016, Chi Pu trở lại màn ảnh trong bộ phim hợp tác của Việt Nam - Hàn Quốc có tựa đề 'Live Again Love Again' (Hãy để em yêu anh). Tác phẩm được quay tại hai thành phố Seoul và Sài Gòn. Trong phim, Chi Pu đóng vai Hà My, một nữ nhạc sĩ trẻ đam mê sáng tác.