Chí Nhân: 'Sống với Thu Quỳnh mệt mỏi vì không biết khi nào thật - giả'

Nam diễn viên cho rằng vợ cũ cố tình nhắc đến chuyện cũ mỗi khi ra phim mới nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi.

Chiều 11/12, Chí Nhân có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Những cô gái trong thành phố ở Hà Nội. Anh vào vai Bách - một người đàn ông từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, luôn sẵn sàng làm mọi điều để dành những thứ tốt đẹp nhất cho con gái, kể cả việc che giấu sự thật về vợ cũ. Nam diễn viên cho biết, những trải nghiệm trong cuộc sống thật giúp anh dễ dàng cảm nhận được nhân vật và cảm thấy có một phần của bản thân trong đó. Chí Nhân coi vai diễn mới như cách gửi gắm ước mơ được gần gũi và quan tâm con trai nhiều hơn.

Chí Nhân tại buổi họp báo chiều 11/12. Ảnh: Giang Huy

Theo chia sẻ của Chí Nhân, vợ cũ - diễn viên Thu Quỳnh - không để anh được thoải mái gần gũi chăm sóc con. Từ khi ly hôn, anh chỉ được ở gần con trai - bé Be - một ngày mỗi tuần. Chí Nhân thường đón bé Be ở trường vào chiều thứ sáu và trả con về nhà ngoại vào thứ bảy hàng tuần. Giống như bao nhiêu người cha khác, Chí Nhân luôn mong được chăm sóc con nhưng vì điều kiện không cho phép nên anh chỉ biết cố gắng tranh thủ mọi cơ hội có thể để được gặp.

Chí Nhân cho biết, trước khi ra toà ly hôn, anh và Thu Quỳnh đã có những thoả thuận rất rõ ràng về việc cùng nhau chăm con. Lúc ấy, Be còn quá nhỏ nên việc để bé sống với mẹ là điều đương nhiên và anh sẽ được thoải mái thăm nom. Tuy nhiên, khi các thủ tục pháp lý xong xuôi, nữ diễn viên Quỳnh búp bê không hề tuân theo thoả thuận đó.

Trong cuộc trò chuyện, Chí Nhân gọi Thu Quỳnh là "vợ cũ" và khẳng định anh không được cô trao đổi, bàn bạc về bất kỳ chuyện gì liên quan đến con kể cả việc chọn trường hay chuyển trường. "Cô ấy làm mọi việc theo ý riêng mình và cứ coi như con là riêng mình. Tôi luôn nói hãy bàn với nhau để cho con điều tốt đẹp nhất nhưng cô ấy không làm vậy", nam diễn viên khẳng định. Vì không được vợ cũ cập nhật thông tin của con nên Chí Nhân thường hỏi thăm tình hình thông qua cô giáo của bé Be. Nam diễn viên Hôn nhân trong ngõ hẹp không biết vợ cũ có cố ý tránh mặt mình không nhưng 10 lần anh đưa con về nhà ngoại thì gần như cả 10 lần cô không có nhà. Anh từng nhiều lần nhắn tin cho Thu Quỳnh rằng "Đừng nghĩ nhiều quá" nhưng không nhận được phản hồi từ cô.

Chí Nhân khẳng định mình luôn hoàn thành nghĩa vụ góp tiền nuôi con. Ngoài việc chịu trách nhiệm chi trả học phí lớn hơn cả số tiền quy định của toà, anh còn thường xuyên mua sắm và luôn dành cho con những điều tốt nhất. Tuy vậy, anh vẫn không được vợ cũ hợp tác trong việc cùng nhau nuôi dạy bé Be. Chí Nhân cảm thấy rất khó hiểu và buồn cười trước cách hành xử của Thu Quỳnh. Bị đẩy vào tình thế không thể gần con, không biết con ở đâu khiến anh nhiều lần bức xúc.

Thu Quỳnh - Chí Nhân khi còn mặn nồng.

Kể về bức tâm thư từng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng, Chí Nhân chia sẻ, hôm đó là sinh nhật của bé Be nhưng anh không hề biết con ở đâu. Khi đến trường, anh mới biết Be đã nghỉ học từ đầu tuần. Sau đó, anh tìm đến nhà ngoại của con nhưng cũng không thấy bé. Những tin nhắn anh gửi Thu Quỳnh để hỏi thăm tình hình đều không có hồi âm. Chỉ đến khi đăng tâm thư, anh mới được fan gửi cho tấm ảnh được Thu Quỳnh đăng lên Facebook và biết bé Be đang nằm viện. Chí Nhân chia sẻ: "Lúc ấy tôi thấy thật buồn cười. Tôi tự hỏi con ốm thì phải báo cho bố nó biết chứ sao lại im lặng rồi đăng lên Facebook để làm gì? Điều quan trọng nhất là sức khoẻ của đứa con và bố nó cần phải biết".

Sự bực tức khiến nam diễn viên quyết định tên tiếng trên trang cá nhân. "Nhưng sau đó, tôi hiểu ra rằng những lúc như vậy thường là thời điểm vợ cũ ra phim hoặc có chuyện gì đó cần truyền thông để ý. Do đó, tôi nói với vợ cũ rằng bất kỳ lúc nào anh cũng sẵn sàng hỗ trợ em để chăm con một cách tốt nhất và sẽ không bức xúc gì nữa vì con lớn rồi nên nó sẽ hiểu", nam diễn viên nói.

Chí Nhân cho biết anh cũng thỉnh thoảng theo dõi phim Quỳnh búp bê và thấy giật mình vì chuyện của My Sói ở trong phim và Thu Quỳnh ở ngoài đời giống nhau nhiều quá, từ tình tiết đến biểu cảm, hành động như giả Facebook, dàn dựng mọi chuyện... Trước câu hỏi thấy Thu Quỳnh giống My Sói ở những điểm cụ thể gì, Chí Nhân chỉ vừa cười vừa nói: "Tôi thấy nhói nhói và giật mình vì quá giống. Tôi chỉ có thể trả lời vậy thôi".

Khi được hỏi về lý do chia tay Thu Quỳnh, Chí Nhân hỏi lại phóng viên: "Tôi hỏi lại bạn, nếu ở chung nhà với một người mà không biết lúc nào người ta nói thật, lúc nào người ta không thật, kể cả những việc nhỏ nhất thì bạn có mệt mỏi không, có ở được với nhau không? Sự khó chịu, mệt mỏi dồn nén dần dần đến lúc không thể chịu được nữa thì phải kết thúc thôi". Theo Chí Nhân, tình yêu và hôn nhân rất khác nhau. Về chung một nhà, va chạm với nhau hàng ngày khiến anh nhận ra con người thật của người phụ nữ mà mình từng yêu và đi đến khẳng định: "Về ở với nhau thì làm sao mà giấu được, làm sao mà diễn được cả ngày". Trước câu hỏi "Sự lừa dối nào khiến anh khó chịu và cảm thấy kinh khủng nhất?", Chí Nhân chỉ cười và từ chối trả lời. Anh không oán hận Thu Quỳnh và cũng không hối hận khi kết hôn với cô.

Chí Nhân khẳng định scandal của mình và Minh Hà chắc chắn có bàn tay sắp đặt, dàn dựng nhưng không biết đó là ai. Anh nói thêm: "Khi đó, tôi và vợ cũ đã đâm đơn được 2 tháng và chỉ còn chờ phán quyết của toà. Dù vậy, khi dính phải chuyện ồn ào, cả tôi và người bị liên quan là Minh Hà đều im lặng để giữ cho cuộc sống của hai mẹ con được bình yên".

Nam diễn viên cho biết anh mệt mỏi vì chuyện ồn ào cứ đeo bám mãi không dứt. Nam diễn viên thừa nhận mình gầy đi trông thấy phần vì lùm xùm tình cảm cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, anh luôn cố gắng im lặng. Không chỉ né tránh các câu hỏi của báo chí, hơn 2 năm qua, Chí Nhân từ chối nhiều lời mời đóng phim, chọn cách không xuất hiện để mọi chuyện lắng xuống. Tuy nhiên, càng ngày anh càng nhận ra mình đã sai. Chí Nhân cho rằng Thu Quỳnh lợi dụng chuyện cũ để đánh bóng tên tuổi. "Việc tôi im lặng quá lâu lại khiến vợ cũ cứ phải gồng lên, diễn một vai không phải là mình. Nó dẫn đến việc những câu trả lời trên truyền thông của cô ấy tiền hậu bất nhất và tôi cảm thấy điều đó không ổn. Tôi đã quá mệt mỏi với việc những chuyện cũ thường xuyên được xới lại mỗi khi cô ấy có phim mới và điều đó khiến tôi liên tục phải gửi email, liên hệ các báo để chỉnh sửa thông tin không đúng về chuyện của mình. Tại sao lâu như vậy rồi vẫn cứ phải nhai đi nhai lại, dùng những cái đó để làm gì".

Chí Nhân thấy Minh Hà và gia đình cô đã phải chịu đựng quá nhiều trong câu chuyện này. Không chỉ hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của người đời, Minh Hà còn bị ảnh hưởng đến công việc và nhiều thứ khác. "Kể cả đến bây giờ cũng thế, Hà cứ phải chịu tiếng xấu cho việc mà mình không gây ra. Hà đâu có làm gì đâu. Tôi từng nói chẳng ai có thể phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, trừ khi nó không thực sự hạnh phúc. Tại sao mọi người lại phải gán cho cô ấy những từ ngữ rất xấu khi cô ấy không làm gì cả. Tuy vậy, Hà chỉ âm thầm chịu đựng. Cô ấy luôn nói với tôi rằng đừng nói gì cả, cứ để mọi chuyện vậy đi", Chí Nhân nói. Kể cả việc phát ngôn lần này anh cũng không chia sẻ với Minh Hà từ trước.

Những mệt mỏi dồn nén trong suốt thời gian dài khiến Chí Nhân muốn một lần mở lòng với báo chí. Trải nghiệm trong bộ phim Những đứa con trong thành phố là giọt nước tràn ly khiến anh quyết định lên tiếng lúc này. Anh không muốn con mình bị sốc khi tự biết sự thật như đứa trẻ trong phim. "Trước đây, khi sự việc xảy ra, tôi im lặng để cuộc sống của con bình yên nhưng đến bây giờ và nhất là sau khi trải nghiệm vai diễn này, tôi nhận ra sự im lặng suốt bao lâu cũng không khiến mọi người hiểu được. Hôm nay tôi quyết định lên tiếng vì những điều bịa đặt, không đúng sự thật mà được nói đi nói lại trong thời gian quá dài thì bản thân những người bịa ra những điều đấy cũng tin rằng đó là sự thật huống hồ là người nghe", nam diễn viên nói.

Chí Nhân và Minh Hà tại buổi họp báo ra mắt phim 'Lựa chọn cuối cùng' tháng 7/2016. Ảnh: Giang Huy

Anh hiểu mình có thể phải hứng chịu những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận nhưng vẫn quyết định nói ra để giải toả cho tất cả những người trong cuộc, nhất là con trai. "Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói. Con tôi lớn rồi và rồi sẽ đến ngày nó biết đọc trong khi những bài báo không đúng vẫn còn ở đấy. Nếu nó đọc được chúng thì nó nghĩ sao. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Con tôi lớn lên phải tiếp cận thông tin đúng sự thật. Chính vì vậy, tôi muốn nói lên sự thật một lần", nam diễn viên chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng nhiều người có thể nghi ngờ Chí Nhân lên tiếng thời điểm này để PR cho phim mới, anh bày tỏ: "Mọi người biết tôi là ai mà. Tôi chỉ chia sẻ sự thật thôi mà sự thật thì sớm muộn mọi người cũng biết và biết sớm thì tốt hơn". Anh không lo lắng những ý kiến trái chiều xung quanh phát ngôn của mình vì "tất cả những điều tôi nói là sự thật".

Anh không bận tâm nhiều đến phản ứng của những người xung quanh sau khi lên tiếng vì cho rằng đây chỉ là chuyện của mình và vợ cũ. Chia sẻ về bố mẹ đẻ mình, Chí Nhân cho biết phụ huynh lúc nào cũng mong điều tốt nhất cho con, luôn tôn trọng quyết định và hoàn toàn tin tưởng vào con cái.

Chí Nhân cũng không nghĩ rằng những chia sẻ của mình sẽ làm ảnh hưởng đến Thu Quỳnh vì "Tôi chỉ nói sự thật chứ có bịa hay thêu dệt gì đâu mà ảnh hưởng. Tôi không chủ quan trong việc này vì là người trong chăn, tôi mới là người hiểu nhất". Khi được hỏi sẽ đối mặt với Thu Quỳnh như thế nào khi những phát ngôn này được công khai, Chí Nhân cho biết anh không lo lắng việc vợ cũ có thể cấm anh gặp con. "Chẳng ai cấm được tôi gặp con và chăm con cả. Nếu cô ấy làm thế thì cô ấy sẽ sai. Nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ hành động như vậy", Chí Nhân nói. Anh mong muốn mình và vợ cũ dù chia tay rồi vẫn có thể trao đổi thoải mái để dành những điều tốt nhất cho con.