Chàng gay phim 'Những nụ hôn rực rỡ' thi nhảy

Đầu tháng 9, nhóm S.I.N.E đã vô địch khu vực Nam Á giải Battle of the year và sẽ đại diện cho khu vực dự thi vòng chung kết thế giới tại nước Đức vào cuối năm. Trên sân khấu "Got to dance" tối qua, bài thi của nhóm được biên đạo Dumbo cho là hay nhất trong đêm. Giám khảo Trần Ly Ly cũng khen, nhóm có phần dựng bài tốt, kỹ thuật các thành viên đều ngang ngửa nhau.