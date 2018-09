Bức ảnh cưới đầu tiên của Nhã Phương - Trường Giang

Trước vài ngày tổ chức hôn lễ, khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi đã được nhà thiết kế Chung Thanh Phong hé lộ.

Nhã Phương - Trường Giang gần như giữ bí mật mọi thông tin về ngày trọng đại của mình. Ngay cả ảnh cưới chính thức cũng được cặp đôi 'ém kỹ' khiến công chúng rất tò mò. Khuya 21/9, nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã hé lộ một bức ảnh cưới của Nhã Phương - Trường Giang trên trang cá nhân và thổ lộ rằng anh công khai vì 'không kiềm được lòng'.

Trong khoảnh khắc mặc áo soiree trắng lộng lẫy, người đẹp phim Tuổi thanh xuân nhắm mắt, mỉm cười khi được ông xã Trường Giang nắm tay và chuẩn bị hôn lên trán. Đôi uyên ương tạo dáng bên khung cửa sổ đầy hoa. Theo một nguồn tin, Nhã Phương và Trường Giang chụp ảnh cưới cách đây một tuần.

Tấm hình đầu tiên trong album cưới của Nhã Phương - Trường Giang.

Mặc dù sắp đến ngày cưới, hôm qua (21/9), Nhã Phương vẫn cùng một số đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Ái Phương đến dâng hương tại nhà thờ của Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ nghề. Cô diện áo đen với phần eo buộc vạt chéo để che đi vòng hai khá lớn giữa tin đồn đang mang bầu. Cách đây hai ngày cô cũng tổ chức tiệc độc thân vui vẻ cùng những người bạn thân.

Hôn lễ của Nhã Phương - Trường Giang sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tại trung tâm tiệc cưới nằm ở trung tâm TP HCM, nơi vợ chồng Trấn Thành - Hari Won và Hoa hậu Thu Thảo từng tổ chức đám cưới. Một người bạn thân cho biết, cặp đôi sẽ thắt chặt an ninh trong ngày vui, chỉ những vị khách có thiệp mới được di chuyển vào phòng tiệc. Các nghệ sĩ được mời dự hôn lễ của Nhã Phương - Trường Giang gồm: Đàm Vĩnh Hưng, Đức Thịnh - Thanh Thuý, Trấn Thành - Hari Won, Dương Triệu Vũ, Ái Phương, Đức Phúc, Hoàng Oanh, Tố My... Trong đó, Đức Phúc và Tố My sẽ hát mừng trong tiệc cưới để chúc phúc cho hạnh phúc của tân lang, tân nương.

Nhã Phương nhắng nhít trong tiệc chia tay độc thân trước ngày cưới Nhã Phương nhắng nhít trong tiệc độc thân cùng bạn bè

Trong ngày cưới, diễn viên Ngày ấy mình đã yêu sẽ diện soiree do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Trước đó trong ngày đính hôn vào cuối tháng 8 cô cũng chọn váy trắng đính hoa baby của Chung Thanh Phong.

Nhã Phương - Trường Giang yêu nhau từ năm 2015 khi hợp tác trong phim 49 ngày. Cuộc tình của hai người trải qua không ít sóng gió vì anh 'Mười Khó' khá đào hoa, liên tiếp vướng ồn ào tình cảm với Quế Vân, Nam Em, Khánh My... trong thời gian hẹn hò Nhã Phương. Đầu năm nay, anh cầu hôn bạn gái trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng đang được tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Hành động này của anh bị nhiều người chỉ trích. Hôm 20/8, cặp đôi chính thức thông báo tin vui sẽ 'dọn về chung nhà' sau hơn 3 năm gắn bó.