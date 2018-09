Bộ sưu tập 'người tình màn ảnh' điển trai của Minh Hằng

Bộ phim 'Sắc đẹp ngàn cân' do Minh Hằng đóng vai chính chuẩn bị ra rạp ngày 4/8 tới. Phim kể về hành trình 'vịt hóa thiên nga', từ một cô ca sĩ có ngoại hình mập mạp đến khi trở nên xinh đẹp của Hà My do Minh Hằng đóng. Rocker Nguyễn là người đồng hành với Minh Hằng trong bộ phim này. Chia sẻ về bạn diễn kém tuổi, nữ ca sĩ khen ngợi Rocker Nguyễn trẻ trung, đẹp trai, có trái tim nhạy cảm, có thể đốn tim mọi cô gái, trong đó có Minh Hằng.