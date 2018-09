Bộ sưu tập 'người tình màn ảnh' của Việt Anh

Trong phim 'Người phán xử' đang được phát sóng trên VTV3, Đan Lê vào vai Diễm My, vợ của Phan Hải do Việt Anh đảm nhận. Sự xinh đẹp, sắc sảo và tài giỏi của Diễm My từng khiến Phan Hải say mê và quyết tâm cưới cô cho bằng được. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Phan Hải trở thành người đàn ông trăng hoa, bỏ bê vợ con. Dù mải mê với các mối quan hệ ngoài luồng, Phan Hải vẫn buồn rầu khi vợ đề nghị ly dị. Trong phim, Phan Hải và Đan Lê thường xuyên có những cảnh quay cãi vã vì không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân.