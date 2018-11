Bố mẹ Phạm Phương Thảo ngỡ liveshow của con gái 'như hôn trường'

Trên hàng ghế đầu tiên của khán phòng, Phạm Phương Thảo còn dành hai chỗ trống cùng hoa tươi cho cố NSND Quý Dương và cố nhạc sĩ An Thuyên - hai người thầy lớn trong cuộc đời của cô. Cô nói: "Cảm ơn thầy - NSND Quý Dương, người đã là bạn khi con hoang mang nhất về khái niệm thanh nhạc, đã chuyển cho con lòng nhân hậu và bao dung để con biết làm người, là người tặng cho con chiếc áo dài đầu tiên để con hiểu bước lên sân khấu là phải đẹp. Cảm ơn người bạn tri kỷ - nhạc sĩ An Thuyên, người đã luôn ở bên khi con thuyền đời con gặp sóng to gió lớn, người dạy con những đều giản dị mộc mạc nhất nhưng chính từ nó con biết trân quý hơn bản thân mình. Người đưa con lên mây xanh nhưng cũng đặt con xuống đất để con hiểu làm người nghệ sĩ phải nếm đủ vị cuộc đời mới nồng nàn và sâu cay".