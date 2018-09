Bố mẹ Hà Hồ xúc động đến xem đêm nhạc An Thuyên

Hà Hồ từng chia sẻ, bố mẹ cô và vợ chồng nhạc sĩ An Thuyên quen biết nhau và khá thân thiết. Cô đi học piano tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội là nhờ cố nhạc sĩ gợi ý cho bố mẹ cô. Tuy nhiên, trong ngày tác giả 'Ca dao em và tôi' qua đời, gia đình Hà Hồ không thể thu xếp để ra viếng đám tang nên rất áy náy. Cả nhà cô có hứa sẽ cùng ra Hà Nội thắp nén nhang cho nhạc sĩ An Thuyên vào dịp gần nhất. Và trong đêm nhạc 'An Thuyên - Tan vào Hà Nội', diễn ra vào tối 11/10, bố mẹ cô (thứ hai và thứ tư từ trái sang) đã đến dự, động viên vợ của cố nghệ sĩ. Khi nghe bà Ngô Huyền Lâm chia sẻ về cuộc đời của chồng, bố mẹ Hà Hồ và một số người bạn đều im lặng lắng nghe.