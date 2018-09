Bình Minh vô tình nằm dưới... váy Diễm My

Trong phim 'Gái già lắm chiêu', lần đầu gặp gỡ của hai nhân vật do Bình Minh và Diễm My đóng rất ấn tượng. Khi đó, Diễm My (vai Linh San) đến garage để sửa xe ô tô, đang dáo dác tìm thợ thì Bình Minh (vai Thiên Minh) bất ngờ từ dưới gầm xe lò đầu ra, vô tình... nằm dưới váy cô.