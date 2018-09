Bí mật việc Công Vinh - Thủy Tiên vào chùa làm lễ

Lý do xuất phát từ mối duyên trong quá khứ giữa vợ của tiền đạo Bình Dương và mẹ với nơi cửa Phật.

Đám cưới của Công Vinh và Thủy Tiên có nhiều điểm nhấn khiến các fan chú ý. Trong đó, điểm ấn tượng nhất là việc cặp đôi Becks - Vic Việt Nam mời 5 sư thầy về nhà làm lễ, lên chùa làm lễ và tổ chức tiệc chính với toàn món chay. Việc cô cùng chồng vào chùa, theo nhiều thông tin, xuất phát từ một niềm tin có từ nhỏ của Thủy Tiên.

Công Vinh - Thủy Tiên lên chùa làm lễ sáng nay. Ảnh: Jessica.

Ca sĩ nổi tiếng có tuổi thơ không hề êm ả. Theo lời kể của Thủy Tiên cách đây vài năm, hoàn cảnh gia đình cô thời thơ ấu cực khổ, khó khăn, gắn liền với nỗi đau mất mát, những dòng nước mắt. Năm lên 9 tuổi, bố Thủy Tiên qua đời do bệnh lao phổi. Mất mát lớn kéo theo nhiều chuyện buồn đến cho gia đình, những cũng là động lực để cô thoát nghèo khó ở tuổi 18 bước lên Sài Gòn theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Sau khi bố mất không lâu, mẹ cô vì quá lao lực bị đau dạ dày nặng, nôn ra máu. Nhà nghèo không có tiền đi khám nên ai cũng nghĩ mẹ Thủy Tiên bị viêm phổi giống chồng nên uống thuốc trị lao phổi. Chữa trị sai khiến bệnh của bà càng lúc càng nặng và có lúc suýt mất mạng. Hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn không thể vào bệnh viện, cô và mẹ tìm đến chùa để được cưu mang. Mối duyên với nhà Phật đã có trước của gia đình cô nay càng thêm gắn bó từ đây.

Trong chùa, mẹ Thủy Tiên được cho tá túc ở gian nhà nhỏ phía sau. Được uống thuốc lá, mẹ cô dần khỏe và thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ diệu. Đến sau này, “công chúa tuyết trắng” vẫn xem đấy như mối duyên kỳ ngộ. Từ đó, Thủy Tiên tích cực đi chùa, làm việc thiện, tin vào nhân - quả ở đời. Chủ đề đám cưới của CV9 - Thủy Tiên là “phép màu tháng 12” cũng có ý nghĩa này.

Thủy Tiên trải qua tuổi thơ khó khăn. Ảnh: TT.

Tiền đạo Công Vinh cũng có tuổi thơ cơ cực, dù chưa đến mức sóng gió và nhiều nước mắt như vợ. Gia cảnh quá khó khăn, buộc bố mẹ Công Vinh phải sống cảnh ly tán vì bố anh dính vào buôn bán ma túy, phải vào tù. Tiền đạo người Nghệ An hiểu như thế nào là cái nghèo, cái tủi, sự thiếu thốn tình cảm. Trải trong nhiều sóng gió, anh cũng thường tìm đến cửa Phật như là nơi để lấy lại sự bình an trong tinh thần, cầu mong sức mạnh, sự may mắn cho bản thân, gia đình.

Vì vậy, trong sự kiện trọng đại của mình, Thủy Tiên và Công Vinh quyết định có những nghi thức tổ chức trên chùa. Chiều 26/12, Công Vinh và Thủy Tiên đã mời 5 sư thầy về nhà để làm lễ tụng kinh Bát Dương, cầu mong sự hạnh phúc, bền lâu, làm ăn thịnh vượng, con cháu thông minh, hiếu thảo, gia đình luôn được phù hộ. Trưa nay, 27/12, sau khi làm lễ rước dâu xong, cặp đôi lại lên chùa để làm lễ trước khi tới nơi đãi tiệc.

Không chỉ vậy, cả hai còn tổ chức đãi tiệc chay trong ngày cưới 27/12. Theo lý giải của Thủy Tiên, cô muốn hạn chế việc sát sinh trong ngày vui của mình. Điều này chứng tỏ, tư tưởng đạo Phật được Thủy Tiên thấm nhuần. Tất cả đều xuất phát từ mối duyên đặc biệt trong quá khứ giữa cô và mẹ với nơi cửa Phật.

Ngọc Hà