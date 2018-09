Báo quốc tế bất ngờ khi hai cô gái Việt tỏ tình với nhau trong The Bachelor

Tham gia 'The Bachelor Vietnam' để tìm bạn trai, nhưng hai cô gái lại phải lòng nhau và rủ nhau trả hoa hồng ra về ở tập 5.

Ngày 24/9, một số tờ báo và trang tin của quốc tế đồng loạt đưa tin và bình luận về tập 5 của chương trình thực tế The Bachelor (Anh chàng độc thân) phiên bản Việt Nam, dù tập này đã lên sóng từ đầu tháng. Sự việc hai thí sinh nữ Minh Thư và Trúc Như công khai tình cảm đồng tính rồi cùng rời khỏi chương trình gây bất ngờ cho truyền thông thế giới.

The Bachelor Vietnam tập 5 Minh Thư tỏ tình với Trúc Như trong tập 5 The Bachelor Vietnam

Không nhận được hoa hồng từ nam chính Quốc Trung, Minh Thư bật khóc bày tỏ với anh: "Em đến đây để tìm tình yêu của mình. Và giờ em đã tìm thấy, nhưng không phải anh, đó là một người khác". Dứt lời, cô đi tới chỗ Trúc Như đứng, ôm lấy "đối thủ" của mình. Trúc Như lúc này đã nhận hoa hồng từ "chàng trai trong mộng", đủ điều kiện để vào tiếp vòng sau.

Minh Thư đề nghị Trúc Như trả hoa hồng, cùng mình rời khỏi chương trình. Cô gái tóc ngắn đã chấp nhận rời đi, nhưng sau khi được Quốc Trung thuyết phục, cô thay đổi quyết định và ở lại.

Thí sinh Minh Thư.

Trang Empire Online ghi nhận, tình huống này lần đầu xảy ra với The Bachelor trên toàn thế giới. The Hollywood Reporter và The Independent đánh giá đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong tất cả các phiên bản The Bachelor. Còn Global News gọi đó là cái kết đầy bất ngờ với show thực tế này.

Trúc Như bật khóc khi nghe Minh Thư công khai tình cảm.

The Bachelor là show truyền hình hẹn hò nổi tiếng tại hơn 30 quốc gia, ra đời cách đây 16 năm. Trong chương trình, một chàng trai độc thân được sắp xếp làm quen, hẹn hò với 25 cô gái. Các cô gái cạnh tranh với nhau để giành được tình yêu từ chàng trai này. Ngoài The Bachelor, một số nước còn tổ chức phiên bản nữ The Bachelorette, trong đó 25 chàng trai giành giật tình yêu của một cô gái.

Phong Kiều