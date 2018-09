Bảo Anh gây sốc khi hôn đồng giới hot girl Kelly

Hai cô gái có màn 'khóa môi' và cả cảnh giường chiếu nóng bỏng trong MV 'Nhớ nhung'.

Ngày 10/3, Bảo Anh chính thức tung MV Nhớ nhung với nội dung khá lạ và sốc. MV này được cho là "gây ảo giác" với khán giả. Bảo Anh tiết lộ, MV quay từ một năm trước nhưng cô chưa dám ra mắt, đến tận thời điểm này mới dám giới thiệu đến người hâm mộ.

Hình ảnh Bảo Anh trong MV rất gợi cảm.

Nội dung MV xoay quanh giấc mơ của một cô gái trẻ do Bảo Anh đóng. Trong giấc mơ, cô thấy mình đa giới tính, khi yêu nam giới, lúc lại quấn quýt bên cô bạn gái. Cô tỏ ra vô cùng hoang mang, bối rối. Cuối cùng, khi tỉnh giấc cô gái nhận ra mình vẫn là chính mình, mong manh và cô đơn.

Bạn diễn của Bảo Anh là nam người mẫu Alexander Tú và hot girl Kelly. Ba nhân vật có nhiều cảnh quay rất tình tứ, đáng chú ý là nhiều màn "khóa môi" dồn dập đến mức choáng ngợp. Đặc biệt, Bảo Anh và Kelly có vài pha tình cảm, hôn nhau rất chân thực. MV vừa ra mắt trưa nay, lập tức gây nên sự chú ý lớn từ khán giả, được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bảo Anh có cảnh giường chiếu và khóa môi Kelly trong MV. Ảnh cắt từ MV

Nhớ nhung là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác từ khá lâu. Tại liveshow 1 cuộc thi The Remix, khi Bảo Anh lần đầu trình diễn ca khúc, được nhiều khán giả khen ngợi và yêu thích. Đó là lý do giúp Bảo Anh tự tin tung MV vào thời điểm này.

MV "Nhớ nhung" của Bảo Anh:

MV 'Nhớ nhung' - Bảo Anh

Hân Quy