Bạn trai Sĩ Thanh lúng túng khi diễn cùng Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh sẽ đảm nhận một trong hai vai nữ chính của phim. Bản Việt hóa từ phim 'She was pretty' của Hàn Quốc đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của Phương Trinh sau 9 năm. Phim do hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện, dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.