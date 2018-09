Trước khi trở thành bạn trai của Chúng Huyền Thanh (The Face), Jay Quân đã là gương mặt người mẫu nam triển vọng với chiều cao 184cm cùng ngoại hình điển trai. Anh từng gặt hái được một số thành tích trong nghề người mẫu như top 10 Males Models, giải phụ gương mặt triển vọng Asia New Star Model Festival 2015, top 7 Phái mạnh Việt 2015. Anh cũng đảm nhận vai nam chính trong Bảo vệ xưởng 13 của đạo diễn Phan Minh, sẽ ra rạp vào tháng 12/2017. Ngoài ưu điểm về ngoại hình, khả năng diễn xuất, Jay Quân còn có giọng hát sáng, vũ đạo tốt.

MV 'Anh trai quốc dân'

Bạn trai Chúng Huyền Thanh ra mắt MV cùng nhóm nhạc riêng

Jay Quân chia sẻ, cơ duyên để anh gia nhập nhóm nhạc N.O.B.B (Not an Ordinary Boyband) là cuộc gặp gỡ rapper 1Dee tại cuộc thi Khởi đầu ước mơ. Cả hai cùng đăng ký thi tuyển nhưng vì lý do trùng thời gian quay phim điện ảnh đầu tay nên Jay Quân rút lui, còn 1Dee trở thành thí sinh của team nhà sản xuất Hoàng Touliver. Jay Quân và 1Dee nhìn thấy ở nhau sự tương đồng trong sở thích, quan điểm nghệ thuật để cùng kết hợp, tạo thành nhóm nhạc N.O.B.B. Nhóm nhạc này được công ty của nhạc sĩ Huy Tuấn đào tạo trong gần một năm mới chính thức ra mắt với sản phẩm đầu tay, MV Anh trai quốc dân.