Ban tổ chức bỏ gần 700 triệu thuê mixer cho concert Kenny G

Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng yêu cầu 2 bàn mixer loại cổ, đã ngừng sản xuất từ lâu.

Kenny G là nghệ sĩ saxophone nổi tiếng trên toàn thế giới qua những bản nhạc lãng mạn, bay bổng như Going Home, Forever in love, Romeo & Juliet, My heart will go on.... Khác với hình ảnh lãng tử với mái tóc xoăn dài trên sân khấu, ông cực kỳ khó tính trong công việc khi đòi hỏi mọi khâu tổ chức trong buổi diễn của mình đều phải hoàn hảo, để khán giả có thể thưởng thức tiếng kèn của ông một cách trọn vẹn nhất. Trong concert đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 13/10, ông cũng đưa ra những yêu cầu kỹ lưỡng về chất lượng âm thanh với Việt Nam.

Trong hợp đồng ký với Kenny G có ghi rõ, phía Việt Nam phải cung cấp toàn bộ backline và thiết bị đầu cuối cho ban nhạc của ông theo yêu cầu về chỉ số kỹ thuật cũng như nhãn hiệu thiết bị. Với những thiết bị về ánh sáng, nhà tổ chức dễ dàng tìm thuê được ở trong nước, nhưng riêng thiết bị về âm thanh thì lại gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như các mixer trong concert, Kenny G không đòi hỏi loại mới và hiện đại nhất, mà là loại ông và ban nhạc vẫn thường sử dụng trong các tour lưu diễn trên khắp thế giới.

Kenny G cực kỳ khó tính trong công việc khi đưa ra những yêu cầu cao về thiết bị âm thanh cho concert tại Việt Nam.

Nghệ sĩ saxophone của Mỹ muốn phía Việt Nam cung cấp một bàn mixer để điều chỉnh hệ thống âm thanh cho khán giả, một bàn mixer dành cho hệ thống monitor - hệ thống âm thanh kiểm tra dành cho Kenny G và ban nhạc trên sân khấu. Hai bàn mixer phải cùng loại Yamaha PM5DRH version 2.25 nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh của đêm diễn được trung thực. Đây là loại thiết bị rất khó tìm tại châu Á. Theo ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc IBGroup Việt Nam, điều khiến đơn vị thực hiện mất nhiều thời gian nhất là việc tìm 2 mixer này. Hãng Yamaha ngỏ ý với nhà sản xuất rằng, họ sẵn sàng cung cấp miễn phí bàn mixer CL5 đời mới nhất, nhưng phía Kenny G đã từ chối.

Để đáp ứng yêu cầu của Kenny G, nhà sản xuất đã tìm kiếm ở tất cả các nguồn tại Đông Nam Á nhưng không có kết quả. Mixer này là loại cổ, đã ngừng sản xuất từ lâu và không còn nhà cung cấp nào có sẵn. Sau khi được VP Bank quyết định đầu tư tài chính, ê kíp đã chuyển hướng tìm kiếm sang Nhật, tiếp cận với một công ty chuyên cho thuê thiết bị TryAudio và phải trả chi phí khoảng 30.000 USD (khoảng 675 triệu đồng) cho 2 bàn mixer. Tuy nhiên, việc vận chuyển thiết bị từ Nhật về Việt Nam lại gặp nhiều phức tạp do chi phí chuyển bằng đường hàng không quá cao. Phía Việt Nam chấp nhận chi thêm bảo hiểm 120.000 USD để chuyển theo đường biển. Đầu tháng 10, 2 bàn mixer mới về tới Hà Nội.

Ngoài mixer, bộ gõ (percussion) cũng là thách thức không nhỏ của đơn vị thực hiện concert. Dàn bộ gõ mà Kenny G đưa ra là loại LP Galaxy. Đây là dàn percussion có nguyên liệu chế tác phần nhiều bằng gỗ, tạo ra các âm thanh thật, trầm và ấm, chuyên dành cho dòng nhạc latin và R&B. Dàn percussion cũng phải thuê ở Nhật với mức tiền lên tới vài chục ngàn USD.

Thiết bị cuối cùng mà Kenny G yêu cầu là bộ chân và giá của saxo. Kenny G muốn có bộ chân và giá nhãn hiệu Hercules cho hai chiếc kèn saxophone alto và terno của mình.

Một ngày trước concert, kỹ thuật viên trong đoàn của Kenn G sẽ kiểm tra toàn bộ phần set up sân khấu. Bên cạnh việc kiểm tra chất lượng các thiết bị chính, người này sẽ yêu cầu vị trí đứng trên sân khấu cho từng nhạc công. Kenny G thậm chí đã gửi sang Việt Nam sơ đồ chi tiết từng vị trí, kèm theo kích cỡ của bục đứng cho nhạc công, bệ đặt thiết bị. Kích cỡ và khoảng cách được quy định chính xác đến từng centimet. Ví dụ, khoảng cách từ Kenny G tới bộ trống là 3,6m, chiều cao của sàn bộ trống là 45cm, chiều cao của sàn bộ percussion là 65cm...

Lý giải điều này, quản lý của đoàn Kenny G cho biết, sự chính xác đến từng centimet như vậy nhằm đảm bảo cho sự giao tiếp giữa các thành viên trong ban nhạc. Việc sắp đặt này là không đổi từ hàng chục năm qua và tất cả thành viên đều thuần thục với vị trí của mình để có sự phối hợp nhịp nhàng nhất khi trình diễn.

Concert của Kenny tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 13/10 nằm trong tour diễn vòng quanh châu Á của ông. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ saxophone nổi tiếng đặt chân đến Việt Nam.

Quỳnh Như