Ban nhạc Ngọt tham gia 'In the Spotlight' phiên bản mới

Đêm nhạc riêng của nhóm do nhạc sĩ Hồng Kiên làm giám đốc sản xuất sẽ diễn ra vào ngày 24/11.

Nhà sản xuất In the spotlight thực hiện series chương trình theo phiên bản mới với tên In the spotlight Contemporary, nhằm mục đích giới thiệu chân dung âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ đương đại. Nhân vật đầu tiên trong chuỗi chương trình này là Ngọt, ban nhạc hot trong cộng đồng Indie tại Việt Nam với đêm diễn vào ngày 24/11 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào ngày 1/11, Vũ Đinh Trọng Thắng, trưởng nhóm Ngọt chia sẻ, ban nhạc rất bất ngờ và hào hứng khi nhận được lời mời tham gia chương trình: "Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình sẽ biểu diễn trong một show như thế này. Đây là một trải nghiệm mà chúng tôi không biết đến bao giờ mới có lần thứ hai". Các thành viên của nhóm đã lên kế hoạch tập luyện cho concert từ nhiều tháng qua cùng nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc âm nhạc.

Ban nhạc Ngọt tại họp báo ở Hà Nội ngày 1/11.

Thành viên Phan Việt Hoàng của ban nhạc cho biết, hiện nay cộng đồng các nghệ sĩ Indie tại Việt Nam thiếu một sân khấu tổ chức chuyên nghiệp, một nhà sản xuất có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm. "Chúng tôi vốn luôn lo ngại rằng sự can thiệp của một 'ông lớn' trong ngành sẽ làm mất đi chất Indie của chúng tôi, chính vì vậy chúng tôi thường muốn tự tổ chức sản xuất tất cả các liveshow của ban nhạc. Tuy nhiên, khi làm việc với êkíp In the spotlight, chúng tôi rất mừng vì đã nhanh chóng tìm được sự thống nhất với các anh chị về quan điểm làm nghệ thuật. Chúng tôi tin tưởng rằng concert sẽ là show Indie đầu tiên được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất và đặc biệt vẫn bảo toàn được chất riêng của chúng tôi", Việt Hoàng nói.

Nhạc sĩ Hồng Kiên khi đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho chương trình cũng không có ý định 'làm mới' Ngọt. Anh bày tỏ rằng âm nhạc của nhóm đã là một điều 'rất mới' và anh chỉ muốn mang lại cho Ngọt những trải nghiệm khác biệt như chơi nhạc cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí. Hơn một tháng qua, anh có nhiều buổi trò chuyện và tập luyện cùng Ngọt. Thông qua những lần tiếp xúc, nhạc sĩ Hồng Kiên nhận ra rằng, tư tưởng âm nhạc của anh và ban nhạc không có gì khác biệt bởi tất cả đều mong những tác phẩm có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Quyết định làm khách mời trong In the spotlight Contemporary, nhóm Ngọt đã vấp phải sự phản đối của không ít fan ruột, thậm chí có người còn nhắn tin: "Bây giờ các ông nổi tiếng, bán vé như diva, divo rồi, đừng bao giờ trở lại Indie nữa". Trước những ý kiến này, trưởng nhóm Trọng Thắng bày tỏ quan điểm: "Ngọt chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie mà khán giả luôn lầm tưởng là như vậy. Ngọt viết nhạc trong thời điểm mà rất nhiều người cũng tự viết nhạc nên mọi người cứ gọi Ngọt là ban nhạc Indie. Việt Nam vẫn chưa có ngành công nghiệp âm nhạc để gọi là Indie hay mainstream, chúng ta còn chưa có mặt trên bản đồ âm nhạc Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á các nghệ sĩ đã trao đổi, giao lưu với nhau, một nghệ sĩ làm việc độc lập với thu nhập đầy đủ, có thể chơi nhạc với khán giả trên thế giới đó mới tạm gọi là công nghiệp âm nhạc. Câu chuyện Indie và Underground lặp lại vòng vòng, không có hồi kết".

MV 'Em dạo này' - ban nhạc Ngọt MV 'Em dạo này' của ban nhạc Ngọt

Ban nhạc Ngọt được thành lập vào năm 2013 tại Hà Nội. Sau những thay đổi nhân sự, hiện tại nhóm gồm các thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống), Phan Việt Hoàng (bass) Nguyễn Chí Hùng (guitar và thu âm). Hai album nhóm phát hành vào năm 2016 (Ngọt) và 2017 (Ng'bthg - Người bình thường) được rất nhiều khán giả yêu thích với các hit Không làm gì, Cho tôi đi theo, Khắp xung quanh, Xanh, Cá hồi... Đĩa đơn Em dạo này trích từ album thứ hai đã giúp nhóm đoạt giải Cống hiến cho Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm.

Các sản phẩm âm nhạc và concert của Ngọt luôn rơi vào tình trạng 'cháy hàng', thậm chí 500 vé của hai buổi diễn ở Paris (Pháp) hồi tháng 4 cũng hết sạch chỉ sau vài phút mở bán. Nhóm có tour xuyên Việt đầu tiên vào tháng 8 tại Hà Nội và TP HCM.