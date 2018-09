Bạn bè từng can ngăn Hải Băng yêu Tiến Dũng

Chia sẻ trong một talkshow, cô kể, dù biết anh đào hoa, không phải là chỗ dựa an toàn nhưng cô vẫn gắn bó.

Tham gia chương trình Lần đầu tôi kể, Hải Băng có dịp chia sẻ về hai câu chuyện tình yêu lắm chông chênh của cuộc đời mình. Cô hy vọng, khán giả sẽ hiểu được sự trưởng thành trong cách nghĩ, cách sống của cô sau những đổ vỡ.

Hải Băng tâm sự về hai mối tình trong một talkshow truyền hình. Ảnh: Chiêu Ân.

Khi nhắc đến bạn trai cũ Tiến Dũng, thành viên nhóm The Men, Hải Băng thừa nhận, cô không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, vì đó là cuộc tình cho cô cảm giác yêu thật sự. Cô đến với Tiến Dũng lúc anh không có người bạn gái nào bên cạnh. Thời điểm đó, Hải Băng thường xuyên nhận được lời can ngăn từ bạn bè vì không muốn cô yêu một người đào hoa như Tiến Dũng. Bản thân cô cũng có cảm giác “đó không phải là chỗ dựa an toàn”, nhưng cô vẫn bất chấp đi theo tiếng gọi con tim. Lúc quen và gắn bó cùng người đàn ông ấy, cô giống như một “bà nội trợ”, chứ không còn là một ca sĩ dễ thương, xinh xắn. Đến giờ, khi nhìn lại, Hải Băng luôn cảm thấy đau lòng, vì đổi lại hy sinh của mình là sự đối xử không công bằng của Tiến Dũng, và càng tổn thương do 'người thứ ba' - cô bạn Hải Băng từng chơi chung.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, thời còn mặn nồng, cô từng dự tính về một mái ấm hạnh phúc với thành viên The Men. Thế nhưng, hậu chia tay, những điều tiếng liên tiếp bủa vây cô khi câu chuyện 'cướp bạn trai' được cô giãi bày trên mặt báo. 'Khi bắt đầu một mối tình mới, an toàn nhất là phải biết chọn người đàn ông nhất mực chung thủy' - Hải Băng kết luận.

Mỗi lần nhìn lại chuyện tình với Tiến Dũng, nữ ca sĩ cảm thấy đau lòng.

Ngoài chuyện tình ồn ào với Tiến Dũng, trong talkshow, nữ ca sĩ cũng cởi mở nói về mối tình đầu năm 17 tuổi. Cô gặp bạn trai đầu tiên khi anh bị người yêu ruồng bỏ. Lúc ấy, Hải Băng muốn được bù đắp vào chỗ trống trong tim anh, để được yêu và chăm sóc anh tận tình. Gia đình đã phản đối kịch liệt vì Hải Băng còn ít tuổi. Dẫu vậy, cô vẫn ở bên anh suốt 5 năm trời, thậm chí anh từng ngỏ lời cầu hôn. Nữ ca sĩ khéo léo từ chối bởi ý thức được, tình yêu của cả hai chưa thật sự đủ lớn để tính đến chuyện hôn sự. Bản thân cô không nghĩ chàng trai ấy sẽ là chồng mình, đồng thời cô cũng muốn dành thời gian phát triển sự nghiệp ca hát. Kết quả, mối tình đầu đã để lại trong cô những vết thương lòng.

Chương trình Lần đầu tôi kể với khách mời Hải Băng sẽ phát sóng lúc 19h trên HTV2, ngày 7/12.

Quỳnh Như