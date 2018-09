Angela Phương Trinh không chịu gặp đạo diễn vì chưa rõ mục đích

"Mối tình đầu của tôi" được hai đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito viết kịch bản Việt hóa từ phim ăn khách "She was pretty" của Hàn Quốc. Việt Nam là nước thứ hai, sau Trung Quốc, đạt được thỏa thuận làm lại bộ phim đình đám này. Nội dung phim kể câu chuyện lãng mạn, hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Khác với phiên bản Hàn, phim Việt có 4 nhân vật chính. Trong đó, phim xoay quanh câu chuyện của đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. Họ có ngoại hình khác biệt nhưng rất thân nhau, cho đến khi hai "soái ca" xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của họ. Phim gồm 30 tập, dự kiến ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 9/2017.