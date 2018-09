Andrea vui vẻ đi sự kiện sau vụ say rượu, nằm ra đường

Ít ngày trước, Andrea khiến dư luận sốc vì lộ cảnh say xỉn đến mức nôn mửa và nằm ra đường sau khi tham gia một event tại quán bar. Chân dài đã phải lên trang cá nhân thừa nhận, do quá say rượu mà cô không kiểm soát được bản thân. Trước đây, Andrea từng dính vào tin đồn đập đá, sốc thuốc, nhưng cô hoàn toàn phủ nhận.