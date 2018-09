Andrea phản ứng dữ dội vì bị tố lên giường với Baggio

Chân dài bức xúc và dùng nhiều từ ngữ nặng nề dành cho Quỳnh Trâm.

Cách đây ít phút, người mẫu Tây Ban Nha đã dành cả status dài trên trang Facebook để gửi tới Quỳnh Trâm trước những lời tố cáo cô đã lên giường với Baggio. Andrea cũng dành những tữ ngữ 'đanh đá' và xưng 'mày' - 'tao' với Quỳnh Trâm, bày tỏ thái độ vô cùng tức tối. Cô khẳng định sẽ không xóa status này để chứng minh mình trong sạch.

Andrea khẳng định không hề ngủ với Baggio như Quỳnh Trâm tố cáo.

Andrea viết: "Quỳnh Trâm à! Dù đã thấy Trâm xoá status rồi nhưng yên tâm là An sẽ không xoá status này đâu. Xin lỗi là An kém tuổi nhưng đã thích lên Facebook nói lảm nhảm xưng 'mày - tao' và chửi An không ra gì thì An cũng không thể gọi bằng 'chị' được!

Cho phép tao được cười vào mặt Trâm nhé... Yên tâm là kể cả Trâm có đính chính lại là Trâm hiểu sai thì sẽ cũng có người cười vào mặt thôi. Cây ngay không sợ chết đứng Trâm ạ. An thực sự là rất khinh những ai làm trò hay hiểu sai sự thật mà lên Facebook tố người ta như thật!

Ngủ với Baggio? An làm như thế có nhục cho An quá không? Tự nhiên đi chia tay người ta, thời gian sau yêu người mới, để lúc người ta có vợ, mình quay lại phải lén lút cho người ta đưa mình lên giường à? Nếu Baggio mà cảm thấy khi đã có vợ mà vẫn phải ra ngoài đáp ứng nhu cầu tình dục thì cho An chia buồn nhé!

Chân dài Tây Ban Nha là người dễ nổi nóng trước mỗi scandal xảy ra với mình.

Nói là An phá hoại hạnh phúc gia đình và gây cho Trâm tổn thương suốt đời á? Thế bây giờ Trâm nghĩ sao khi bố mẹ và người xung quanh An đọc được cái tin không có thật này? Nghĩ sao nếu bây giờ An đang có người yêu mà người yêu An đọc được? Từ khi Baggio cưới, An không những chưa ngủ mà còn chưa nhìn mặt hay nói một câu nào là đằng khác! Kể cả đám cưới mình cũng không nhắn 1 tin chúc mừng Trâm ạ...".

Những dòng tâm sự của Andrea nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất đông bạn bè đã bình luận và ủng hộ phản ứng của Andrea. Tuy nhiên, cũng có người khuyên cô nên bình tĩnh, không nên dùng những từ ngữ 'chợ búa' để đáp trả lại Quỳnh Trâm.

Bình Yên