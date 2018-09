Á hậu Hoàng My về nước chấm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng Phan Anh

Sáng 6/9, Hoàng My có mặt tại Hà Nội để chấm vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời gian qua, Hoàng My sống và làm việc ở nước ngoài. Dịp này, cô trở về để cùng các giám khảo khác tìm kiếm tân hoa hậu. Hoàng My là á hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011.