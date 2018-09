Á hậu Hoàng My gặp tỷ phú Anh Richard Branson

Richard Branson là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng các tên tuổi như Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet. Tạp chí Forbes đánh giá, ông Branson sở hữu khối tài sản trị giá 5 tỷ USD, đứng thứ 330 trong danh sách tỷ phủ thế giới và giàu thứ 12 tại Anh. Trong sự kiện tại TP HCM tối qua, ông chia sẻ hành trình khởi nghiệp cùng tư duy 'Screw it, let's do it' của mình.