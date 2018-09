Á hậu Bùi Phương Nga mơ làm giảng viên đại học

Người đẹp 20 tuổi hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, yêu thích nhảy múa và có vốn tiếng Anh lưu loát.

Bùi Phương Nga vừa đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô sinh năm 1998, cao 1,72m và từng đăng quang Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Suốt hành trình thi nhan sắc, Phương Nga nhận được nhiều đánh giá cao nhờ gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ và phong độ ổn định. Tại đêm chung kết, với câu trả lời ứng xử trôi chảy, tự tin, nhiều khán giả dự đoán Phương Nga chiến thắng nhưng kết quả cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1.

Á hậu 1 Bùi Phương Nga trong họp báo sau đăng quang, khuya 16/9.

Ngược lại với sự tiếc nuối của khán giả, chị Thúy Hồng - mẹ ruột Á hậu Phương Nga - lại không giấu được cảm xúc vui mừng trước thành tích của con gái. Hai vợ chồng chị công tác ở ngân hàng, công việc bận rộn nên không thể theo sát Phương Nga trong suốt cuộc thi. Cả hai chỉ có thể sắp xếp công việc, vào TP HCM trước một ngày để ủng hộ tinh thần con gái út.

Lịch trình cuộc thi kín mít, Phương Nga thường liên lạc với gia đình vào tối muộn. Thương con gái vất vả, chị Thúy Hồng thường xuyên gửi sữa, thức ăn nhưng Phương Nga không thể sử dụng vì quá mệt. Những ngày cuối, Á hậu xuống cân thấy rõ song vẫn cố gắng giữ thần thái và nụ cười rạng rỡ.

Mẹ của Phương Nga kể thêm, chị nhớ mãi vòng chung khảo phía Bắc, lúc ấy trời mưa bão liên tục. Bậc phụ huynh như chị chỉ được đứng ngoài suốt buổi tối tổng duyệt để nhìn con gái đang ráp sân khấu dưới mưa. Thương con gái một phần, chị Thúy Hồng cũng thương sự cố gắng của các thí sinh khác và ban tổ chức khi thời tiết bất lợi. Bản thân Phương Nga cũng không thể quên thời điểm khó khăn ấy: "Thực sự tôi không thể nào quên được cảm giác đi catwalk dưới trời mưa tầm tã nhưng ở dưới mọi người vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Mẹ tôi đứng ngoài sân khấu ngóng trông vì sợ con gái dính mưa và mắc bệnh".

Á hậu Phương Nga bên bố mẹ và chị gái trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bắt đầu từ sau vòng chung khảo, nhờ sự thể hiện nổi trội, Phương Nga bắt đầu được chú ý và luôn nằm trong danh sách thí sinh được dự đoán đăng quang. Chị Thúy Hồng tâm sự, chị cảm thấy thoải mái, không đặt áp lực nặng nề với con gái trước đêm chung kết. Với chị, nhìn thấy con gái nỗ lực suốt 3 tháng qua là món quà tuyệt vời nhất. "Đây là lần đầu tiên bé xa nhà lâu như thế, tự lập tất cả mọi thứ, được học hỏi từ nhiều anh chị ban tổ chức. Tôi tự hào về sự trưởng thành của con gái sau cuộc thi".

Lúc con gái đăng quang, chị không khóc mà luôn mỉm cười hạnh phúc. Chị vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn con gái tự tin giao lưu, ứng xử bằng cả tiếng Anh với báo chí. Được mời lên chụp hình cùng con gái, chị bảo đây là khoảnh khắc của con gái nên không muốn làm gián đoạn. Mãi đến khi Phương Nga hoàn tất phỏng vấn, cả gia đình mới lên sân khấu chụp tấm ảnh kỷ niệm.

Thí sinh Hoa hậu VN được kiểm tra tiếng Anh trước chung kết Á hậu 1 Phương Nga tự tin với vốn ngoại ngữ (phút 2:17)

Gia đình chị Thúy Hồng có hai con gái, Phương Nga là em út. Từ nhỏ, chị dành hết tình yêu thương, chăm sóc hai công chúa nhỏ. Ở nhà, Phương Nga được mẹ đặt tên thân mật là Tuệ Anh, trong đó "Tuệ" là trí tuệ, "Anh" là loại đá thạch anh quý hiếm, trong sáng. Chị Thúy Hồng mong con gái út thông minh, ham học, thành đạt và hạnh phúc.

Xuất phát từ mong muốn ấy cùng sự giáo dục từ gia đình, cả Phương Nga và chị gái đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và đạt được nhiều thành tích khác nhau. Khi là học sinh cấp 2, Phương Nga đam mê môn Vật lý nhưng chị Thúy Hồng muốn định hướng con gái đi theo các môn xã hội. Vì thế, năm lớp 9, người đẹp giấu gia đình thi chuyên Lý cấp quận và giành được giải nhì. Kết quả này khiến cả nhà hết sức bất ngờ. Kỳ thi Đại học, Phương Nga bày tỏ nguyện vọng vào ba trường: Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng. Kết quả, cô quyết định lựa chọn Đại học Kinh tế Quốc dân để học tập.

Không chỉ học tốt, Phương Nga còn là một người năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ. Người đẹp đặc biệt yêu thích nhảy múa và bắt đầu luyện tập từ năm 7 tuổi qua mạng internet cũng như bạn bè. Việc học nhảy múa giúp cô vừa giữ gìn vóc dáng vừa giải tỏa mỗi khi căng thẳng. Thời điểm học cấp 3, Phương Nga tự thành lập và làm chủ nhiệm một câu lạc bộ nhảy ở trường. Lúc đầu, bố mẹ cô có phần lo lắng bởi sợ người đẹp lơ là việc học cuối cấp. Dù vậy, cô vẫn đảm bảo việc học tập và thi đậu đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Trở thành sinh viên, Phương Nga tiếp tục tham gia nhiều đội văn nghệ, tham gia đội tuyển nhảy, từng giành giải Á quân cuộc thi Tài năng của trường. Người đẹp 20 tuổi cũng có loạt thành tích khác: một trong 10 sinh viên tiêu biểu được trao bằng khen năm 2017, Giải xuất sắc liên hoan văn nghệ 'Sắc màu tuổi trẻ' do Cụm đoàn số 2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức... Nhờ khả năng nhảy múa, cô ghi dấu ấn khi lọt vào top 10 phần thi Tài năng và thể hiện vũ đạo ca khúc Talk to me trong đêm tiệc tri ân. Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Phương Nga đều thể hiện hình ảnh giàu năng lượng, tràn đầy sức sống.

'Bản sao Hoa hậu Jennifer Phạm' nhảy sôi động với hit của Chi Pu Phương Nga nhảy với bản hit 'Talk to me' của Chi Pu

Trở thành Á hậu 1, Phương Nga sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2018. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần nữa, cô phải lên đường sang Myanmar dự thi mà không kịp nghỉ ngơi. Điều này phần nào khiến gia đình Á hậu cảm thấy lo lắng, đặc biệt là sức khỏe và thể trạng của Phương Nga chưa trở lại mức tốt nhất sau thời gian dài tham gia Hoa hậu Việt Nam. Dù vậy, chị Thúy Hồng chia sẻ gia đình vẫn tin tưởng Phương Nga ở nghị lực và sự quyết tâm trong tất cả công việc. Đó cũng là những điều chị răn dạy con gái từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

Nói về ước mơ của con gái, chị Thúy Hồng cho biết Phương Nga mong muốn được ở lại trường làm giảng viên Đại học. Tuy nhiên, trước mắt chị hy vọng con gái cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ Á hậu trong hai năm nhiệm kỳ, đồng thời hoàn thành việc học đại học. "Dù con gái dự định nghề nghiệp thế nào trong tương lai, gia đình luôn tin tưởng và ủng hộ", chị Thúy Hồng nói.

Anh Tuấn

