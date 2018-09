5 cặp đôi 'phim giả tình thật' của showbiz Việt

Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Văn Anh - Tú Vi... trở thành người yêu của nhau sau khi đóng cặp trong phim.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn hồi tháng 4/2016 sau gần 3 năm hẹn hò. Trước khi trở thành vợ chồng, họ là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh. Năm 2012, Lương Thế Thành và Trúc Diễm lần đầu tiên đóng cặp với nhau khi cùng tham gia phim truyền hình Trái tim hoa hồng. Trong phim, Lương Thế Thành đóng vai chàng thư sinh Chuyên yêu thầm Bảo Ngọc do Thúy Diễm thủ vai. Sau đó, cặp đôi đóng chung trong Rau muống tháng 9, Ranh giới tình rồi nảy sinh tình cảm. Lương Thế Thành từng chia sẻ, Thúy Diễm chính là người chủ động tỏ tình trước. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn ở vũ trường, nữ diễn viên ngà ngà say rồi ghé sát tai anh và nói "Em yêu anh". Dù sẵn có tình cảm với Thúy Diễm nhưng nam diễn viên vẫn cảm thấy bối rối. Cặp "trai tài gái sắc" hẹn hò trong bí mật từ đó đến hơn 1 năm sau mới công khai chuyện tình cảm với người hâm mộ.

Lý giải về việc phải lòng Lương Thế Thành, Thúy Diễm cho biết cô và anh như "thỏi nam châm trái dấu hút nhau". Nam diễn viên không hay nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ nhưng tạo cho Thúy Diễm cảm giác tin tưởng, đầy ắp yêu thương và ấm áp. Trong khi đó, Lương Thế Thành mê đắm nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt vợ cùng bản tính dễ thương, không bon chen, không đòi hỏi cuộc sống xa hoa và sự thấu hiểu ở cô.

Từ khi công khai tình yêu cho đến sau khi làm đám cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm tay trong tay ở mọi sự kiện thảm đỏ lẫn cuộc sống đời thường. Cặp vợ chồng son hiện ở Mỹ đóng phim đồng thời tranh thủ đi du lịch, vun vén hạnh phúc. Cả hai nỗ lực làm việc để ổn định kinh tế cho tổ ấm nhỏ rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con.

Tú Vi - Văn Anh

Văn Anh vốn được đào tạo bài bản về piano nhưng nổi tiếng trong vai trò diễn viên từ khi tham gia bộ phim Phía trước là bầu trời năm 2000. Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, anh Nam tiến để phát triển sự nghiệp vào năm 2013. Khi đóng phim Bếp hát, Văn Anh quen Tú Vi - một nữ diễn viên nổi tiếng, quen mặt với nhiều khán giả phía Nam. Trong phim, Tú Vi vào vai cô bếp phó Mộc Miên xinh đẹp, tài giỏi được hai chàng trai - bếp trưởng Hoàng Quân (Lam Trường đóng) và bếp phó Đỗ Duy (Văn Anh đóng) theo đuổi. Thời quan quay phim chung, cặp đôi nhanh chóng bén duyên và "dính như sam" cả trên phim trường lẫn ngoài đời. Tuy nhiên, đến Lễ tình nhân 2014, Văn Anh và Tú Vi mới công khai yêu nhau trên truyền thông. Cuối năm đó, cặp diễn viên được độc giả Ngoisao.net bình chọn là "Cặp đôi của năm".

Tú Vi sau này chia sẻ, tình yêu của họ bắt đầu khi cô vừa chấm dứt chuyện tình cũ và e sợ tổn thương nếu mở lòng đón nhận tình yêu mới. Lúc đến với cô, Văn Anh cũng đang trong giai đoạn chưa giải quyết hết vướng mắc của mối quan hệ cá nhân ở Hà Nội. Tuy nhiên, sự tương đồng trong hoàn cảnh gia đình và sự thu hút từ bản tính khác biệt là khiến họ ngày một gắn kết. Trong đám cưới diễn ra cuối năm 2015, Tú Vi hé lộ sau khi quen nhau một tuần, Văn Anh đã ngỏ lời sẽ cưới cô. Nam diễn viên cũng nghẹn ngào nói lời yêu thương cho vợ trong ngày trọng đại: "Anh và em đến với nhau như một định mệnh. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia và cả hai bù đắp cho nhau. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới".

Sau khi kết hôn, Tú Vi và Văn Anh thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Cặp đôi cùng nhau mở công ty sản xuất phim riêng và vừa cho ra mắt phim Đời cho ta bao lần đôi mươi hôm 21/9 vừa qua.

Kim Lý - Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý lần đầu diễn chung khi tham gia Hương Ga. Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai Hương Ga - vợ của Tùng Hero do Kim Lý đóng. Cả hai có nhiều cảnh diễn ngọt ngào và nóng bỏng trên màn ảnh. Tin đồn cho rằng Kim Lý và Trương Ngọc Ánh "phim giả tình thật" xuất hiện khi cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật trong các sự kiện quảng bá phim. Thời điểm đó, hai người trong cuộc không lên tiếng giải thích về mối quan hệ của họ nhưng vẫn thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí cũng như ngoài đời.

Cuối năm 2015, tin đồn cặp diễn viên yêu nhau một lần nữa được bàn tán xôn xao khi Kim Lý thực hiện video chúc mừng sinh nhật và nói lời yêu Trương Ngọc Ánh: "Baby ơi. Tôi muốn chúc mừng sinh nhật em. Em là một người tuyệt vời và đã truyền cảm hứng cho tôi suốt hai năm qua. Chúc em một tuổi mới đầy hạnh phúc và thành công và hy vọng chúng ta sẽ cùng kết hợp với nhau thật là sớm. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình. Chúc mừng!"

Trong một bài phỏng vấn đầu năm 2016, Trương Ngọc Ánh thừa nhận yêu Kim Lý và cho biết trái tim cô tan chảy trước sự lãng mạn của bạn trai. Sự từng trải và lãng mạn ở nam diễn viên kém 7 tuổi chính là lý do thuyết phục Trương Ngọc Ánh mở cửa trái tim sau hôn nhân tan vỡ. Anh cũng là chỗ dựa tinh thần cho cô cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Trường Giang - Nhã Phương

Tin đồn Trường Giang và Nhã Phương là một cặp xuất hiện từ khi hai người tham gia 49 ngày vào năm 2015. Nội dung phim xoay quanh chàng mồ côi tên Đông (Trường Giang) vốn không nhà cửa, gia đình và hạnh phúc duy nhất là được ở bên bạn gái (Nhã Phương đóng) nhưng cuối cùng lại bị cô bỏ rơi. Các thành viên trong đoàn làm phim cho biết, trong thời gian quay hình, Trường Giang và Nhã Phương liên tục thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Sau khi phim đóng máy, cặp đôi tiếp tục sánh đôi tại nhiều sự kiện. Thời điểm đó, cả hai rất kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình yêu nhưng khán giả có lần bắt gặp Trường Giang ôm hôn Nhã Phương khi đưa cô về nhà.

Ngày 20/4, Nhã Phương lần đầu công khai nói yêu Trường Giang nhân dịp sinh nhật anh. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bức ảnh Trường Giang cõng mình đứng trên bãi biển và viết: "Vì công việc không thể ở bên đón sinh nhật cùng anh yêu, thiệt có lỗi lắm lắm. Đừng buồn yêu thương nhé, quan trọng là dù mình không ở bên nhưng lòng luôn hướng về nhau nhỉ. Thương lắm lắm". Sau đó, trong một talkshow, nữ diễn viên thổ lộ cô yêu Trường Giang ở sự chân thành. Anh quan tâm, chia sẻ cùng cô mọi thứ, từ khó khăn trong công việc đến hoàn cảnh gia đình. Cả hai có cùng xuất phát điểm từ nghèo khó và luôn sống có trách nhiệm với người thân. Trước đó, khi Trường Giang vướng phải lùm xùm tình cảm với Quế Vân, Nhã Phương chọn cách im lặng, âm thầm chia sẻ với anh.

Tối ngày 16/7, nhân dịp kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Trường Giang bất ngờ xuất hiện tại Đà Nẵng để gặp Nhã Phương khi cô đang quay Tuổi thanh xuân 2. Nhã Phương sau đó chia sẻ ảnh chụp cùng bó hoa mà bạn trai tặng và tấm biển lớn ghi lời xin lỗi anh dành cho cô: "365 ngày vừa qua anh đã làm em khóc rất nhiều... Anh sẽ không như vậy nữa!"

Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh

Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Chuyện tình cảm của họ bắt đầu từ khi đóng chung phim Thiên sứ 99 ra mắt năm 2011. Trong phim, Ngô Kiến Huy đóng vai Hoàng, là con của Diêm vương và bị đẩy lên trần gian để thu hồi hồn ma của bà nội Pha Lê do Diễm My đóng. Trong hành trình đó, anh gặp và yêu Thương do Khổng Tú Quỳnh thủ vai.

Sau khi công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2011, Khổng Tú Quỳnh kể lại cô từng rất ghét Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, trong những ngày tham gia phim, cả hai đã xóa bỏ hiểu lầm nhờ nhiều cuộc nói chuyện thắng thắn. Vào những ngày không có lịch đóng phim, nam ca sĩ còn tình nguyện tháp tùng Khổng Tú Quỳnh đi diễn.

Năm 2012, Ngô Kiến Huy vướng phải scandal khi chuyện anh có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo trở thành đề tài ồn ào trên mặt báo. Nam ca sĩ sau đó lên tiếng nhận con, sẵn sàng chu cấp tiền nuôi em bé nhưng cho biết chuyện với Thụy Anh không xuất phát từ tình yêu. Khi được hỏi về thái độ của Khổng Tú Quỳnh trước sự việc này, Ngô Kiến Huy cho biết anh thú nhận tất cả với bạn gái và được cô tha thứ. Điều đó càng làm anh cảm thấy trân trọng người yêu nhiều hơn. Trong một chia sẻ sau này, Ngô Kiến Huy cho biết Khổng Tú Quỳnh là một người con gái quan trọng với anh, sau mẹ và chị gái. Sau nhiều năm, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm và thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, sự kiện thảm đỏ và chia sẻ ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân.

