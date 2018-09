4 trai xinh, gái đẹp được cứu tại The Voice 2017

Hà Đặng, Đào Tín, Han Sara và Hải Anh đều bật khóc trong khoảnh khắc được cứu khi đã xác định phải dừng bước ở vòng Đo ván.

Hà Đặng

Hà Đặng sinh năm 1991, từng được nhiều khán giả biết đến với vai trò diễn viên trong các phim truyền hình như Cao hơn bầu trời, Sóng ngầm... Khi đến với The Voice 2017, Hà Đặng được chọn vào đội Đông Nhi và trở thành một trong những thí sinh may mắn nhất khi được các huấn luyện viên "cứu" ở cả 2 vòng Đối đầu lẫn Đo ván.

Tại vòng Đối đầu, Hà Đặng gây ấn tượng khi kết đôi với bà mẹ đơn thân Giáng My trong ca khúc Xin anh đừng. Sự thể hiện xuất sắc của cả hai thí sinh khiến Đông Nhi rơi vào tình cảnh khó xử. Sau khi chọn Giáng My là người chiến thắng, nữ ca sĩ đã quyết định "cứu" Hà Đặng vì không muốn mất thí sinh tiềm năng này. Bước vào vòng Đo ván, may mắn lại tiếp tục đến với Hà Đặng khi được huấn luyện viên Noo Phước Thịnh bấm nút 'cứu' ở những phút cuối cùng. Với kết quả này, cô trở thành top 4 của đội Noo Phước Thịnh tại The Voice 2017. Bước vào vòng Liveshow, Hà Đặng thi đấu cùng với Hiền Mai, Thanh Nga và Anh Đạt trong đội Noo Phước Thịnh.

Hà Đặng The Voice 2017.

Chia sẻ về lý do dành quyền cứu thí sinh duy nhất cho học trò cùa Đông Nhi, nam ca sĩ Cause I love you cho biết anh làm vậy không phải vì thương cảm cho hoàn cảnh của Hà Đặng. Noo Phước Thịnh thấy Hà Đặng còn nhiều tiềm năng để khai phá. Anh cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của khán giả nếu phải chia tay thí sinh này. Vị huấn luyện viên sinh năm 1988 đánh giá cao sự quyết tâm chiến đấu của Hà Đặng tại The Voice 2017.

Hà Đặng hát 'Tôi là ai' Hà Đặng hát 'Tôi là ai' tại vòng Đo ván

Trước đó, huấn luyện viên Đông Nhi từng chia sẻ Hà Đặng là một cô gái rất nghị lực và có bản lĩnh sân khấu rất tốt. Trong thời gian Hà Đặng tham dự The Voice, bố của cô mắc bệnh tai biến, phải nhập viện nhiều ngày. Dù vậy, thí sinh này không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh mà vẫn cố gắng chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Khi lên sân khấu vòng Đo ván, Hà Đặng cũng gặp sự cố khi chiếc váy Đông Nhi chuẩn bị cho cô quá chật, gây khó khăn khi hát và di chuyển trên sân khấu. Chính vì vậy, huấn luyện viên Đông Nhi đã chia sẻ rằng phần trình diễn của Hà Đặng tại vòng Đo ván chưa thể hiện hết bản lĩnh của cô gái này.

Noo Phước Thịnh nêu lý do hài hước khi cứu Thu Hà Noo Phước Thịnh hài hước cho biết cứu Thu Hà để hỏi chỗ sửa mũi

Đào Tín

Tại tập 1 vòng Đo ván, huấn luyện viên Thu Minh chia sẻ Đào Tín là người mà cô thương nhất. Mỗi khi cả đội được Thu Minh đưa đi chơi, Đào Tín đều không thể tham gia vì phải làm một lúc 3 công việc đồng thời chuẩn bị hoàn thành chương trình học ở trường. Giọng ca Đường cong đánh giá Đào Tín là trường hợp có một không hai của Giọng hát Việt vì chàng trai này sở hữu ngoại hình, giọng hát và khả năng biểu diễn tốt. Tuy vậy, Thu Minh vẫn phải ngậm ngùi nói lời chia tay với Đào Tín ở vòng Đo ván để đi tiếp với Ali Hoàng Dương.

Đào Tín hát 'Tôi đã quen với cô đơn' Phần thi của Đào Tín tại vòng Đo ván

Khi Đào Tín nói lời chào tạm biệt và rời khỏi sân khấu để ra về, may mắn đã đến với anh vào phút chót. Huấn luyện viên Tóc Tiên chạy theo, kéo tay Đào Tín trở lại và bấm nút cứu. Theo đó, Đào Tín được quyền trở lại The Voice 2017 với tư cách thí sinh của đội Tóc Tiên. Quyết định này của nữ ca sĩ Ngày mai khiến Thu Minh bật khóc. Đào Tín và cô giáo mới - huấn luyện viên Tóc Tiên. Tóc Tiên gọi việc đưa Đào Tín trở lại The Voice 2017 là một quyết định "nghe theo lý trí". Nữ huấn luyện viên cho biết thời điểm trước khi bấm nút cứu, cô cảm thấy rất băn khoăn vì biết rằng vẫn còn nhiều thí sinh tiềm năng để mình lựa chọn ở phía trước. Tuy nhiên, quyết tâm thi đấu đến cùng của Đào Tín khi đối đầu với một thí sinh mạnh như Ali Hoàng Dương đã khiến Tóc Tiên cảm kích. Huấn luyện viên sinh năm 1989 nhận định Đào Tín sẽ là một nhân tố tỏa sáng tại showbiz Việt trong tương lai. "Bạn ấy còn có thế mạnh về khả năng trình diễn trên sân khấu. Suốt quá trình bạn ấy hoạt động trong đội Thu Minh, tôi có cảm giác Đào Tín chưa được khai thác hết tiềm năng", Tóc Tiên chia sẻ.

Tại vòng Liveshow của The Voice 2017, Đào Tín sẽ chiến đấu cùng Dương Thuận, Hiền Hồ, Phương Mai trong đội Tóc Tiên.

Han Sara

Cô gái 16 tuổi người Hàn Quốc gây ấn tượng ở vòng Giấu mặt The Voice 2017 khi thể hiện ca khúc Haru Haru của nhóm Big Bang. Khi được cả 4 huấn luyện viên bấm chọn, Han Sara quyết định về với đội Noo Phước Thịnh. Vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng nói tiếng Việt trôi chảy giúp Han Sara tạo được sức khút lớn. Video phần trình diễn của cô thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải trên Youtube.

Han Sara tại vòng Đo ván

Đến vòng Đo ván, Han Sara thể hiện một ca khúc tiếng Việt và bị Ngô Anh Đạt loại khỏi đội Noo Phước Thịnh. Khi cánh cửa vào vòng Liveshow với Han Sara tưởng như đã đóng lại, huấn luyện viên Đông Nhi bất ngờ bấm nút cứu. "Chị chọn em bởi vì chị biết được sức của em đi đến đâu. Em từng nói với chị, em sinh ra là để được hát, nhưng em chưa hát đúng cảm xúc mà mình mong muốn. Chị hy vọng, khi về với đội chị, em sẽ bước qua được giới hạn của bản thân", Đông Nhi nói với Han Sara.

Noo Phước Thịnh khoác vai Han Sara trong một buổi họp fan tại Singapore.

Han Sara cho biết, cô từng từ chối cơ hội trở thành ca sĩ thần tượng của một công ty giải trí ở Hàn Quốc khi quyết định ở lại Việt Nam. Sự thành công của Hari Won cũng tạo cho cô nguồn cảm hứng to lớn để xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, hot girl 16 tuổi khẳng định con đường và cá tính âm nhạc của mình sẽ không giống với đàn chị. "Tôi tuyệt đối sẽ không là bản sao của Hari Won', Han Sara khẳng định.

Hải Anh

Ở tập 3 vòng Đo ván, Hải Anh thể hiện ca khúc Thăng hoa để đối đầu với Hiền Hồ. Huấn luyện viên Tóc Tiên nhận xét Hải Anh là người có thần thái tốt hơn trong cuộc so găng này. Cô cũng đánh giá cao tinh thần dũng cảm vượt lên chính bản thân mình của Hải Anh ở vòng Đo ván. Chính vì vậy, Tóc Tiên đã rất khó khăn khi dành quyền đi tiếp cho Hiền Hồ.

Hải Anh The Voice 2017.

Khi Hải Anh chuẩn bị ra về, huấn luyện viên Thu Minh đã bấm nút 'cứu'. Trước khi đón Hải Anh về đội của mình, Thu Minh nói lời xin lỗi học trò vì đã không chọn cô ở vòng Giấu mặt. Vì sai lầm đó, cô đã chớp cơ hội này để sửa sai. Giọng ca 'Đường cong' hứa sẽ giúp Hải Anh hoàn thiện hơn nữa khi về với đội mình. Với kết quả này, Hải Anh trở thành cô gái duy nhất đi tiếp với Thu Minh vào vòng Liveshow sắp tới. Ngoài Hải Anh, top 4 của đội Thu Minh còn có 3 chàng trai Tùng Anh, Anh Đức và Ali Hoàng Dương.

Hải Anh hát 'Thăng hoa' Hải Anh hát 'Thăng hoa' tại vòng Đo ván