4 giọng ca nhí gây sốt với nhạc truyền thống

Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi, Đức Vĩnh trở thành hiện tượng khi tham gia các show thực tế.

Hồ Văn Cường - Quán quân Vietnam’s Idol Kids 2016

Chung kết cuộc thi Vietnam’s Idol Kids mùa đầu tiên diễn ra tối 17/7 chứng kiến sự đăng quang của Hồ Văn Cường với tỷ lệ bình chọn lên tới 59,21%. Trong đêm thi, cậu bé nghèo Tiền Giang đã chinh phục khán giả khi thể hiện 2 ca khúc mang âm hưởng dân ca Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm của cậu bé khiến hai giám khảo Văn Mai Hương, Tóc Tiên và nhiều khán giả có mặt tại khán phòng lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động.

Cậu bé nghèo Hồ Văn Cường là nhân tố chú ý nhất tại Idol Kids mùa đầu tiên.

Trước đó, từ vòng Audition, Hồ Văn Cường từng làm bộ ba ban giám khảo Isaac, Tóc Tiên, Văn Mai Hương bật khóc vì giọng ca bản năng rất sâu lắng, giàu cảm xúc với ca khúc Lý đất giồng và Bà Năm. Phần thi cùng câu chuyện gia cảnh của Hồ Văn Cường ngay sau khi lên sóng đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Giám khảo Tóc Tiên đặt cho em biệt hiệu "sứ giả cảm xúc" bởi khả năng lay động khán giả qua từng câu hát. Khi nghe cậu bé Tiền Giang hát Còn thương rau đắng mọc sau hè ở vòng liveshow, Isaac bày tỏ sự đồng cảm với bài hát và cho biết, phần trình bày của Hồ Văn Cường khiến anh nhớ lại những năm tháng rời Cần Thơ lên TP HCM lập nghiệp. "Con có tuổi thơ không hạnh phúc nên nó đã cho con cảm xúc chân thật khi hát. Từ lúc con bước chân vào cuộc thi Idol Kids, con sẽ là người hạnh phúc vì mọi người sẽ làm cho con hạnh phúc", Issac nói. Trong khi đó, Á quân Vietnam's Idol 2010 thắc mắc không hiểu Hồ Văn Cường lấy cảm xúc ở đâu mà hát ngọt ngào đến thế.

Trong suốt cuộc thi Idol Kids, Hồ Văn Cường chỉ thể hiện các nhạc phẩm dân ca như Áo mới Cà Mau, Sa mưa giông… Tuy mắc một số lỗi kỹ thuật nhưng Hồ Văn Cường vẫn nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng và dẫn đầu bình chọn trong các liveshow. Tại đêm chung kết, cậu bé nghèo Tiền Giang đã có sự tiến bộ về kỹ thuật hát khi xử lý từng câu chữ tròn trịa, hạn chế lỗi chông chênh ở những nốt trầm.

Hồ Văn Cường xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Gò Công, Tiền Giang. Bố em làm thợ hồ còn mẹ đi nhổ rau cải thuê. Vì hoàn cảnh đó, cậu bé phải hát đám cưới để có tiền đi học. Trả lời phỏng vấn sau khi giành giải quán quân Vietnam’s Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường cho biết, em không có ý định đi hát kiếm tiền sớm vì muốn chuyên tâm vào việc học văn hóa. Cậu bé được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hỗ trợ về cuộc sống cũng như định hướng tương lai.

Phương Mỹ Chi - Á quân The Voice Kids 2013

Năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên. Hình ảnh cô bé 11 tuổi mặc áo bà ba, đeo kính cận, tết tóc 2 bên hát Quê em mùa nước lũ tạo hiệu ứng mạnh với khán giả. Hàng chục fanpage được lập ra để cổ vũ cho Phương Mỹ Chi. Video ghi lại phần thi của cô bé trên Youtube cũng thu hút được hàng triệu lượt xem.

Trở thành thành viên của đội huấn luyện viên Hiền Thục, Phương Mỹ Chi liên tục khoe giọng hát da diết trong nhiều tập thi. Phương Mỹ Chi khi đó được người hâm mộ đặt cho danh hiệu “Cô bé dân ca” khi chọn nhiều bài hát trữ tình quê hương như Áo mới Cà Mau, Lý mồ côi, Sa mưa giông, Đêm gành hào nghe điệu hoài lang… Ở đêm chung kết, Phương Mỹ Chi chinh phục được người hâm mộ khi song ca cùng huấn luyện viên Hiền Thục liên khúc Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn.

Phương Mỹ Chi gây sốt tại The Voice Kids mùa đầu tiên dù chỉ đoạt ngôi vị Á quân.

Dù không đoạt ngôi vị quán quân, Phương Mỹ Chi vẫn trở thành ca sĩ nhí được săn đón nhất khi rời cuộc thi. Sau chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên, cô bé ký hợp đồng độc quyền với công ty của ca sĩ Lê Quang và biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Với giọng hát truyền cảm và lực lượng người hâm mộ hùng hậu trên khắp cả nước, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng phá vỡ nhiều kỷ lục bình chọn khi biểu diễn Quê em mùa nước lũ tại chương trình Bài hát yêu thích. Năm 2015, cô bé tham gia Gương mặt thân quen nhí mùa thứ hai và lọt vào đêm chung kết.

Mức độ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện khiến Phương Mỹ và gia đình vấp phải nhiều điều tiếng không hay. Dù đã giải thích là chỉ cho Mỹ Chi đi diễn vào ngày nghỉ nhưng bố mẹ cô bé vẫn bị dư luận cho rằng, lợi dụng sự nổi tiếng của con để kiếm tiền. Gần đây, cô bé phải nhập viện cấp cứu vì bị ép tim, tay chân run, ho và mệt mỏi.

Thiện Nhân - Quán quân The Voice Kids 2014

Thiện Nhân giành ngôi quán quân The Voice Kids mùa thứ hai vào năm 2014. Đêm chung kết, Thiện Nhân chiến thắng thuyết phục với 3 tiết mục xuất sắc, trong đó có ca khúc chầu văn Cô Đôi thượng ngàn và bài hát dân ca Sầu đâu quê ngoại kết hợp cùng huấn luyện viên Cẩm Ly. Cô bé chiếm được 49,47% phiếu bầu - áp đảo tuyệt đối so với tỷ lệ bình chọn của các thí sinh còn lại. Trước đó, cô bé từng "đốn tim" khán giả bằng giai điệu mượt mà của Thương nhau lý tơ hồng, Hành trình trống cơm...

Thiện Nhân đã phát hành một album với sự hỗ trợ của Cẩm Ly.

Thể hiện thành công các ca khúc dân ca nên Thiện Nhân thường bị so sánh với Á quân The Voice Kids 2013 Phương Mỹ Chi. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn sau 2 năm đăng quang, Thiện Nhân cho biết, em rất sợ khi bị so sánh với Phương Mỹ Chi. Cô bé bày tỏ: "Em nghĩ ai cũng có giọng hát riêng nên rất khó để so sánh. Nếu mọi người phải tranh cãi xem em với Chi, ai hơn ai sẽ rất thiệt thòi và khiến cả hai chúng em phải xa cách nhau".

Sau cuộc thi, Thiện Nhân rời quê hương Bình Định lên TP HCM theo học văn hóa và trau dồi khả năng ca hát. Đầu năm 2015, quán quân The Voice Kids 2014 ra mắt album Thương về miền Trung với sự giúp đỡ của ca sĩ Cẩm Ly. Hiện em học lớp 7 ở một ngôi trường thuộc quận Phú Nhuận, TP HCM và thỉnh thoảng biểu diễn vào các dịp cuối tuần.

Nguyễn Đức Vĩnh - Quán quân Vietnam's Got Talent 2015

Cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh chiến thắng tại Vietnam's Got Talent 2015 khi mới 9 tuổi. Trong cuộc thi, Đức Vĩnh chinh phục giám khảo và khán giả với những trích đoạn chèo, tuồng cổ như Thị Màu lên chùa, Xúy Vân giả dại,... Em cũng khoe giọng hát ngọt ngào, cao vút với các thể loại dân gian như quan họ hay chầu văn. Nhờ những thể hiện trong Vietnam's Got Talent, Đức Vĩnh được người hâm mộ gọi là "thần đồng" của lĩnh vực nghệ thuật dân tộc.

Ở đêm chung kết, Đức Vĩnh diễn trích đoạn tuồng nổi tiếng Ông già cõng vợ đi xem hội. Cậu bé 9 tuổi ra dáng một nghệ sĩ thực thụ khi thể hiện tài giả gái, hóa người vợ trẻ xinh đẹp có chồng già. Tiết mục của Đức Vĩnh không chỉ nhận được những lời khen của ban giám khảo, tràng pháo tay tán thưởng của khán giả mà còn giúp cậu nhận được tỷ lệ tin nhắn bình chọn cao nhất.

Sau khi đăng quang cuộc thi, “thần đồng” âm nhạc dân tộc trở về với cuộc sống thường nhật ở Quế Võ, Bắc Ninh. Theo mẹ của Đức Vĩnh, con trai còn nhỏ nên gia đình chưa nghĩ đến việc cho con đi diễn bởi hát nhiều có thể ảnh hưởng đến thanh quản. Đức Vĩnh hiện chuyên tâm học văn hóa tại quê nhà. Thi thoảnh, bố mẹ cho cậu bé đi diễn vào cuối tuần.

