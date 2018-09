4 cặp 'phim giả tình thật' của showbiz Việt

Suốt thời gian sau đó, cả hai luôn đồng hành trong nhiều sự kiện. Kim Lý từng dành nhiều lời yêu thương cho bạn gái: 'I love you with all my heart' (Tôi yêu em bằng cả trái tim). Thế nhưng, cuối năm 2016, cả hai tuyên bố chia tay. 'Chúng tôi chia tay không vì có chuyện gì không ổn xảy ra cả. Chỉ là khi không còn yêu nhau nữa, hai người sẽ chọn đi về hai hướng khác', Kim Lý chia sẻ lý do.

Hiện Trương Ngọc Ánh kín tiếng về đời tư, riêng Kim Lý có mối tình mới cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà.