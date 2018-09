26 phim đặc sắc ra rạp trong tháng 8

Bộ phim 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' do Ngô Thanh Vân sản xuất với sự góp mặt Lan Ngọc, Hạ Vi được nhiều người trông đợi.

Summer Snow (Tuyết rơi mùa hè)

Khởi chiếu: 5/8

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Ji Jin Hee Kim Sung Kyun, Sung Yu Ri, Kim Young Chul, Lee Kye In, Kwak Ji Hye

Bộ phim Hàn Quốc chứa đựng ba câu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa giữa tình cha con, bằng hữu và đôi lứa. Mặc dù đề cập đến những khía cạnh khác nhau, song tác phẩm lại giúp khán giả nhìn nhận cuộc sống với một chân lý duy nhất: mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời nếu chúng ta biết cách thể hiện cảm xúc với những người xung quanh. Đừng ngại ngùng nói lời xin lỗi, cám ơn hay thậm chí bày tỏ tình cảm, bởi biết đâu sẽ có điều gì đó bất ngờ đang chờ đợi bạn. (xem trailer)

Suicide Squad (Biệt đội cảm tử)

Khởi chiếu: 5/8

Thời lượng: 125 phút

Diễn viên: Margot Robbie, Cara Delevingne, Ben Affleck

Một nhóm tội phạm khét tiếng hay còn được xem là những kẻ nguy hiểm nhất hành tinh được tập hợp bởi cơ quan bí mật của chính phủ (A.R.G.U.S). Họ được giao thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhằm nhận được sự khoan hồng và cứu thế giới khỏi mối đe doạ bí ẩn. (xem trailer)

The Shallows (Vùng nước tử thần)

Khởi chiếu: 5/8

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Blake Lively, Óscar Jaenada, Angelo Jose

Khi đang lướt sóng trên biển, Nancy bất ngờ bị một con cá mập trắng tấn công và kẹt trên mỏm đá ở vùng nước cạn. Tuy chỉ cách bờ khoảng 200 mét nhưng Nancy không thể nào bơi vào trong đất liền được. Cả cuốn phim là cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở của nhân vật nữ chính khi bị sinh vật biển đe dọa tính mạng. (xem trailer)

Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối

Khởi chiếu: 5/8

Thời điểm: 112 phút

Diễn viên lồng tiếng: Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Rikiya Koyama, Megumi Hayashibara, Yukiko Iwai, Ikue Ohtani, Wataru Takagi

Cảnh sát Nhật Bản bị đột kích bởi một gián điệp, những tài liệu mật của những cơ quan tình báo hàng đầu như MI6, CIA, FIB có nguy cơ bị đánh cắp. Tuy nhiên những nhân viên an ninh phụ trách an ninh quốc gia do Amuro chỉ huy đã ngăn cản kịp thời. Ngày hôm sau, Conan cùng các thám tử nhí đến tham quan thủy cung ở Tokyo, tại đây Conan gặp một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị thương và đang ở một mình, cô gái kỳ lạ có đôi mắt mang hai màu khác biệt đang trong tình trạng mất trí nhớ. Cô gái có hành tung bí ẩn đang giữ những bí mật động trời mà băng nhóm áo đen đang ráo riết truy lùng. (xem trailer)

The Remains (Hồn ma trở lại)

Khởi chiếu: 5/8

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên: Todd Lowe, Lisa Brenner, Nikki Haln

Sau khi chuyển đến ngôi nhà cổ từ thời nữ hoàng Victoria, gia đình John phát hiện ra chiếc rương cũ chứa đựng vật dụng của những thành viên trong gia đình đã chết, được cất giấu trên căn gác mái. Hàng loạt điều bí ẩn kinh hoàng liên tục ập đến khi những đứa trẻ vô tình mở chiếc rương bí ẩn ấy ra. (xem trailer)

1920 London

Khởi chiếu: 5/8

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: SharmanJoshi, MeeraChopra, Vishal Karwal

Cặp vợ chồng Shivangi (Meera Chopra) và Veer Singh (Vishal Karwal) rời Ấn Độ để đến London sinh sống. Mọi chuyện tưởng chừng đều thuận lợi đối với họ cho đến khi Veer nhận được một món quà từ quê nhà. Những điều kỳ lạ và ma quái bắt đầu xảy ra với anh khiến cô vợ Shivangi ngày càng trở nên lo lắng. Nghi ngờ chồng mình đã bị ai đó bỏ bùa, Shivangi quyết định nhờ sự giúp đỡ của pháp sư Jai (Sharman Joshi) với hy vọng sẽ cứu được anh. (xem trailer)

Marauders (Kẻ săn mồi)

Khởi chiếu: 7/8

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier

Khán giả sẽ được cuốn vào vòng xoáy những vụ cướp ngân hàng và thủ tiêu vô cùng tinh vi và man rợ của một băng sát thủ máu lạnh. Những cuộc tấn công vào Ngân hàng của Jeffrey Hubert (Bruce Willis) vẫn luôn tiếp tục xảy ra khiến bộ ba điệp vụ FBI vô cùng đau đầu khi cố gắng giải mã động cơ của chúng. Bên cạnh những phân cảnh hành động và đấu trí giữa lực lượng cảnh sát và ngài tổng giám đốc ngân hàng Hubert đầy bí ẩn, bộ phim còn khai thác những khía cạnh nội tâm của những người thi hành luật pháp đầy ưu tư và phức tạp. (xem trailer)

Alice through the looking glass (Alice ở xứ sở trong gương)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Wasikowska

Sau khi trở lại từ xứ sở thần tiên, Alice Kingsleigh (Wasikowska) đã dành thời gian theo nghiệp cha mình và du ngoạn trên biển. Khi trở về London, cô tình cờ tìm được một chiếc gương kỳ diệu, đưa cô trở lại với xứ sở thần tiên Underland và gặp lại những người bạn của mình: Thỏ Trắng (Michael Sheen lồng tiếng), Absolem (Alan Rickman lồng tiếng), Cheshire Cat (Stephen Fry lồng tiếng) và Mad Hatter (Johnny Depp). Tuy nhiên, cô nhận ra Mad Hatter đã mất đi bản tính vui vẻ của mình. White Queen Mirana (Anne Hathaway) đã giao cho Alice nhiệm vụ đến mượn quả cầu Chronosphere từ Time để điều khiển được thời gian. Khi trở lại quá khứ, Alice đã gặp lại nhiều người bạn cũng như kẻ thù ở nhiều thời điểm khác nhau và bắt đầu chạy đua với thời gian để cứu Mad Hatter. (xem trailer)

The man who knew infinity (Người đi tìm vô cực)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry

Dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Robert Kanigel - xuất bản năm 1991, phim xoay quanh cuộc đời của anh chàng Srinivasa Ramanujan (Dev Patel - nam chính phim Triệu phú ổ chuột thủ vai). Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Madras (Ấn Độ), anh đã vượt lên số phận và giành được học bổng vào trường đại học lừng danh Cambridge trong Thế chiến thứ I. Tại đây, anh đã đề ra được nhiều lý thuyết toán học dưới sự hướng dẫn của giáo sư G. H. Hardy (Jeremy Irons). Phim làm dựa trên sự kiện có thật về nhà toán học Srinivasa. Câu chuyện của tài năng toán học này được cả xã hội Ấn Độ và Anh quốc biết đến. (xem trailer)

Up for love (Đôi đũa lệch)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cesar Domboy

Mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, Diane quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân để bắt đầu những chuỗi ngày tự do và đến với người đàn ông mới. Một ngày nọ, Diane nhận được cú điện thoại từ Alexandre, một người lạ mặt tình cờ nhặt được chiếc điện thoại đã mất của cô. Cuộc nói chuyện định mệnh này đã khiến Diane “cảm nắng” người đàn ông lịch sự và hóm hỉnh kia. Tuy nhiên những dự định của cô lại không hề đi theo ý muốn. (xem trailer)

Bad moms

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Annie Mumolo with Jada Pinkett-Smith and Christina Applegate

Amy Mitchell (Mila Kunis) là một phụ nữ thành đạt, ngoài một sự nghiệp ổn định, cô còn có một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con tài giỏi. Tuy nhiên, sự kỳ vọng và những chuẩn mực hà khắc trong việc làm mẹ từ Hội phụ huynh khiến Amy quá mệt mỏi và quyết định rũ bỏ mọi nguyên tắc phi lý đó. Kết hợp cùng hai người mẹ cùng chí hướng khác là Kiki và Carla (Kristen Bell, Kathyrin Hann), bộ ba phá vỡ những khuôn mẫu cứng nhắc và lao vào một cuộc hành trình tìm kiếm sự tự do và một định nghĩa mới cho thiên chức làm mẹ. (xem trailer)

The man who sells the river (Thiên tài lừa đảo)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Yoo Seung Ho, Ko Chang Seok, Ra Mi ran, Xiumin (EXO), Cho Jae Hyun

Kim Seon Dal (Yoo Seung Ho), kẻ bịp bợm thông minh và điển trai, để lại tên tuổi của mình tại khắp mọi nơi hắn từng đi qua với những chiêu trò ngày một táo tợn hơn. Tay lừa đảo huyền thoại này vẫn luôn tìm kiếm cho mình một màn trình diễn ngoạn mục nhất mọi thời đại. Với sự hỗ trợ từ bậc thầy cải trang Bowon, bà bói chuyên tống tiền khách hàng Madame Yoon và tên lừa đảo học việc Gyun, Seon Sal dẫn đầu bộ tứ lừa đảo “vi diệu” nhất Joseon. (xem trailer)

Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yu Mi, Sohee, Su An

Loại virus bí ẩn tấn công Hàn Quốc bùng phát đẩy toàn bộ đất nước này vào cơn hoảng loạn khủng khiếp. Chuyến tàu chở cha con Seok Woo (Gong Yoo), cặp vợ chồng Sang Hwa (Ma Dong Seok) - Sung Gyeong (Jung Yu Mi) và hai cô cậu học sinh cấp 3 Jin Hee (An So Hee), Young Guk (Choi Woo Sik)... đã trở thành một cái hộp chứa đầy zombie. Những người sống sót đã nhanh tay khóa trái các toa tàu cô lập những kẻ bị bệnh, nhưng làm thế nào để tồn tại khi xác sống tràn ngập trên đường phố. Lối thoát duy nhất là Busan. Những người hành khách trên chuyến tàu này đã phải đưa ra những quyết định sinh tử nhằm cứu lấy mạng sống của mình và người thân. (xem trailer)

Nine lives

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Kevin Spacey, Robbie Amell, Jennifer Garner

Tom Brand (Kevin Spacey) là một tỷ phú giàu có với cơ nghiệp đồ sộ. Tuy nhiên vì quá đam mê công việc nên ông xa rời cuộc sống gia đình với người vợ xinh đẹp Lara (Jennifer Garner) và cô con gái đáng yêu Rebecca (Malina Weissman). Vào sinh nhật thứ 11 của Rebecca, cô bé muốn được tặng một chú mèo. Dù ghét mèo nhưng do không còn thời gian, Tom đành tìm mua một chú mèo để làm quà cho con gái. Ông đến một cửa hàng và được người chủ bán cho chú mèo có cái tên Mr. Fuzzypants. Vội vã đến tiệc sinh nhật của con gái, Tom đã gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy ông thấy mình bị nhốt trong cơ thể của Mr. Fuzzypants. Trở thành chú mèo được chăm sóc bởi chính gia đình mình, Tom dần nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. (xem trailer)

Nerve (Trò chơi liều mạng)

Khởi chiếu: 12/8

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Dave Franco, Emma Roberts

Đây là một bộ phim ly kỳ, bí ẩn về đề tài mạng xã hội được cảnh báo là có thể gây căng thẳng tột độ cho người xem, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong một lần tình cờ bị bạn bè kích động tham gia một trò chơi nổi tiếng trên mạng xã hội mang tên Nerve, cô nữ sinh “kiểu mẫu” Vee Delmonico (Emma Roberts) đã không lường trước được mức độ gây nghiện và sự nguy hiểm mà nó mang lại. Được xếp cặp ngẫu hứng với một người chơi hoàn toàn xa lạ - Ian (Dave Franco), Vee bước vào cuộc chơi với mức độ khó và hiểm họa cận kề ngày một tăng cao, dẫn cô đến một quyết định có thể thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. (xem trailer)

Room (Thế giới của Jack)

Khởi chiếu: 19/8

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers

Tác phẩm độc lập xoay quanh chuyện hai mẹ con Ma và Jack bị một gã biến thái giam giữ suốt 7 năm trời. Hành trình đến với tự do của họ hoàn toàn không hề đơn giản. Lấy chất liệu từ tiểu thuyết và sự kiện có thật, các nhà làm phim đã lấy nước mắt của khán giả thành công khi tập trung vào câu chuyện tình mẹ con thay vì nhấn vào yếu tố giật gân và tội phạm của tác phẩm.

Với nội dung đầy tính nhân văn và diễn xuất bùng nổ của các diễn viên, Room và diễn viên Brie Larson đã nhận được 4 giải Oscar gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho Abrahamson, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Larson và và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Donoghue. (xem trailer)

Ben-Hur

Khởi chiếu: 19/8

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Jack Huston, Nazanin Boniadi, Ayelet Zurer

Câu chuyện về Ben-Hur được xem như một bản thiên hùng ca bi tráng giữa hoàng tử Judah Ben-Hur (Jack Huston) và người em trai nuôi Messala, vốn là sĩ quan quân đội La Mã. Buộc tội Ben-Hur mưu phản, Messala đẩy anh trai vào cảnh nô lệ, cách ly với gia đình và người phụ nữ mà chàng yêu (Nazanin Boniadi). Sau nhiều năm lưu đày trên biển, Ben-Hur trở về quê nhà và bắt đầu kế hoạch trả thù đẫm máu. (xem trailer)

Kubo and the two strings (Kubo và sứ mệnh Samurai)

Khởi chiếu: 19/8

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên lồng tiếng: Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara

Cuộc sống bình lặng của Kubo, một cậu bé thông minh, lanh lợi, nhanh chóng bị đảo lộn khi cậu vô tình triệu hồi một hồn ma bí ẩn đến từ quá khứ, mang trong mình vốn nợ máu có từ ngàn xưa. Trên đường chốn chạy, Kubo gặp gỡ hai người bạn Khỉ và Bọ, cả ba cùng nhau trải qua chuyến hành trình ly kỳ nhằm giải cứu gia đình và giải đáp bí ẩn xung quanh người cha đã khuất của cậu, vị chiến binh samurai vĩ đại nhất. (xem trailer)

Tấm Cám: Chuyện chưa kể

Khởi chiếu: 19/8

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hạ Vi, Isaac

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám của Việt Nam, bộ phim kể về cuộc đối đầu của hai chị em Tấm (Hạ Vi) và Cám (Ninh Dương Lan Ngọc) để giành lấy trái tim của hoàng tử. Bên cạnh đó, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng tái xuất ấn tượng bằng vai diễn Dì Ghẻ. (xem trailer)

War Dogs (Cộng sự hổ báo)

Khởi chiếu: 19/8

Thời lượng: 149 phút

Diễn viên: Jonah Hill, Miles Teller, Bradley Cooper

Dựa trên câu chuyện có thật về hai chàng trai trẻ David Packouz và Efraim Diveroli. Sống trong thời kỳ chiến tranh Iraq, hai nhà buôn vũ khí tuổi đôi mươi này đã nảy ra ý tưởng cho phép các doanh nghiệp nhỏ đấu thầu các dự án của quân đội Hoa Kỳ. Nhờ vào món hời này, David và Efraim nhanh chóng phát tài, bước chân vào cuộc sống thượng lưu. Vào mùa đông năm 2007, cả hai thắng được một hợp đồng trị giá 300 triệu USD từ Lầu Năm Góc, yêu cầu họ cung cấp vũ khí cho quân đồng minh của Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, khi đến xứ Afghanistan, hai chàng trai phát hiện ra mình đang trở thành “con mồi” của một thế lực mờ ám. (xem trailer)

Close Range (Cận chiến)

Khởi chiếu: 22/8

Thời lượng: 80 phút

Diễn viên: Scott Adkins, Nick Chinlund, Caitlin Keats

Câu chuyện nói về một tay lính bị ép buộc phải tham gia một cuộc chiến ngoài vòng pháp luật, không nhường nhịn cũng không nhân từ với một cảnh sát trưởng biến chất. Hắn cùng đồng bọn toàn là người nằm trong chính phủ và một tay trùm ma tuý để bảo vệ cô em gái cùng đứa con của anh thì phải chấp nhận sự khiêu chiến ác liệt. (xem trailer)

League of gods (Phong thần bảng truyền kỳ)

Khởi chiếu: 26/8

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Lý Liên Kiệt, Phạm Băng Băng, Lương Gia Huy, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, Cổ Thiên Lạc,Văn Chương, Hướng Tá, Hứa Tình

Bộ phim xoay quanh mối tình oan nghiệt nổi tiếng trong truyền thuyết của Trung Quốc giữa yêu nữ gian tà vạn người mê Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) và hôn quân hoang dâm vô độ Trụ Vương (Lương Gia Huy). Trụ Vương vì say đắm nhan sắc của Đát Kỷ mà bị yêu nữ mê hoặc, chi phối. Cả vương quốc vì thế mà rơi vào loạn lạc, người dân khốn cùng, đất nước lâm nguy.

Để thức tỉnh nhà vua cũng như tiêu diệt yêu nữ có sức mạnh vô song này, trung thần Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt) đã viện nhờ đến sự trợ giúp của thiên binh thiên tướng hùng hậu, đều là những vị thần có sức mạnh trời ban trong truyền thuyết Trung hoa như: Nhị Lang Thần Dương Tiễn (Huỳnh Hiểu Minh), Lôi Chấn Tử (Hướng Tá) , Na Tra (Văn Chương),… Tuy nhiên, yêu hồ Đát Kỷ tinh ranh, tà khí ngợp trời đã quyết liệt đối đầu, chống trả các phong thần tướng tạo nên cuộc chiến kinh thiên động địa, độc nhất vô nhị. (xem trailer)

Pete’s Dragon (Pete và người bạn rồng)

Khởi chiếu: 26/8

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên lồng tiếng: Bryce Dallas Howard, Karl Urban, Robert Redford

Người thợ khắc gỗ Meacham vẫn thường kể cho những đứa trẻ nghe câu chuyện về một con rồng hung dữ sống sâu trong khu rừng Tây Bắc. Nhưng riêng cô con gái của ông là Grace chỉ xem những câu chuyện trên như cổ tích hư cấu cho đến khi cô ấy gặp Pete. Theo lời Pete mô tả, người bạn đặc biệt này rất giống với con rồng đã xuất hiện trong những câu chuyên của ông Meacham. Cùng với sự giúp đỡ của cô bé 11 tuổi Natalie, Grace đã dần khám phá ra nguồn gốc của chú bé Pete và sự thật về người bạn rồng kỳ lạ kia. (xem trailer)

One Piece Film: Gold

Khởi chiếu: 26/8

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Mayumi Tanaka, Ikue Ôtani, Kappei Yamaguchi

Băng hải tặc Mũ Rơm sẽ phải đối đầu với Guild Tesoro, kẻ sở hữu trái ác quỷ Gold - Gold và là chủ nhân của Gran Tesoro - thành phố giải trí nổi bằng vàng lớn nhất thế giới. Gran Tesoro là một thành phố độc lập, quy tụ hàng trăm tay chơi và hải tặc trên khắp thế giới; một nơi mà đến chính phủ cũng không thể kiểm soát. Guild Tesoro thống trị tất cả mọi thứ, thậm chí là hải tặc hay chính phủ bằng vàng và tham vọng của hắn ngày càng lớn dần. (xem trailer)

Mechanic: Resurrection (Sát thủ 'thợ máy': Sự tái xuất)

Khởi chiếu: 26/8

Thời lượng: 11 phút

Diễn viên: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

Sát thủ nguy hiểm Arthur Bishop (Jason Statham) muốn gác lại quá khứ của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng khi kẻ thù đáng gờm nhất của Arthur bắt cóc bạn gái anh, Arthur buộc phải thực hiện 3 vụ ám sát và làm cho chúng chỉ giống như những tai nạn. (xem trailer)

Nắng

Khởi chiếu: 31/8

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: NSƯT Hoài Linh, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, bé Kim Thư

Phim xoay quanh câu chuyện về một bé gái 5 tuổi tên Nắng (bé Kim Thư), lanh lợi, đáng yêu sống cùng Trang - tên gọi thân thương là mẹ Mưa (Thu Trang), một người mẹ bị thiểu năng, ngờ nghệch. Hàng ngày, hai mẹ con nương tựa nhau trong một căn nhà hoang, sống qua ngày bằng việc bán vé số và lượm ve chai. Bé Nắng và mẹ Mưa luôn dành được sự đùm bọc che chở của ông Ba (Hoài Linh) bằng những tô hủ tíu cứu đói vào những ngày không đủ tiền sống. (xem trailer)

Quỳnh Như