22 phim hấp dẫn chiếu rạp tháng 10

'Hương ga' và 'Lạc giới' của điện ảnh Việt đều có những cảnh nóng, hứa hẹn thiêu đốt màn ảnh trong mùa thu này.

The Equalizer (tựa Việt: Thiện ác đối đầu)

Khởi chiếu: 3/10

Thời lượng: 132 phút

Diễn viên: Denzel Washington Chloe Grace Moretz

Sau khi về hưu, cựu đặc công Robert McCall (Denzel Washington) có một cuộc sống mới yên bình như bao người bình thường. Thế nhưng, ông miễn cưỡng phải tái xuất giang hồ để lập lại công lý, giải cứu một cô gái làng chơi Teri (Chloe Moretz). Và đó cũng là lúc ông phải một mình đối đầu với một băng đảng xã hội đen Nga vô cùng tàn bạo.

Phim là sự tái hợp của ngôi sao da màu Denzel Washington (đoạt 2 giải Oscar) và đạo diễn Antoine Fuqua sau thành công của Training Day, bộ phim giúp Denzel Washington đoạt tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp. (xem trailer)

Bước khẽ đến hạnh phúc

Khởi chiếu: 3/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ngân Khánh, Quách Ngọc Ngoan, Doãn Tuấn, Minh Béo

Phim được đạo diễn Lưu Trọng Ninh bấm máy từ tháng 9/2012 và đã hoàn thành cách đây khá lâu. Tác phẩm được trình Hội đồng duyệt phim quốc gia nhưng do có một số cảnh nóng nên phim đã bị dán nhãn 16+.

Câu chuyện xoay quanh cô gái người Mỹ gốc Việt Vivean (Ngân Khánh). Vivean làm việc cho một tổ chức quốc tế tài trợ thiết bị y tế cho Việt Nam. Cô được cử về nước với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng lô hàng thiết bị y tế mổ tim cho trẻ bị tim bẩm sinh. Đây là việc làm nhân đạo nên Vivean đã thẳng thắn đấu tranh với nhóm Việt kiều muốn xà xẻo gói thiết bị đó. Vừa phải chịu áp lực từ gia đình vì bố mẹ không muốn cho cô về nước, Vivean còn phải chịu rất nhiều áp lực từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng trong chuyến công tác nhiều sóng gió, Vivean đã tìm thấy tình yêu của mình.

Ban đầu vai nữ chính được nhà sản xuất nhắm tới nữ diễn viên Kathy Uyên. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cuối cùng Vivean được giao cho Ngân Khánh. (xem trailer)

Lupin The Third (tựa Việt: Siêu đạo chích Lupin Đệ tam)

Khởi chiếu: 3/10

Thời lượng: 142 phút

Diễn viên: Shun Oguri, Tetsuji Tamayama, Gō Ayano, Ngôn Thừa Húc, Kim Joon...

Ra đời đã hơn một thế kỷ, siêu trộm Arsène Lupin do nhà văn Pháp Maurice Leblanc tạo ra vẫn là một huyền thoại. Nhân vật trộm "quý tộc" với tài hóa trang siêu đẳng này thậm chí còn truyền cảm hứng cho họa sĩ người Nhật Monkey Punch tạo ra nhân vật Lupin the Third (Lupin đệ tam) trên manga và sau này còn được phổ biến qua nhạc kịch, trò chơi điện tử hay phim hoạt hình ... Tới năm 2014, siêu đạo chích này đã được đưa lên màn ảnh rộng.

Trong nguyên tác, Lupin đệ tam là cháu của Arsène Lupin và được xem như tên trộm tài ba nhất thế giới. Cũng sở hữu biệt tài đánh cắp đồ quý giá như người ông, Lupin III thậm chí còn luôn thông báo trước đồ vật mà hắn định đánh cắp tới chủ sở hữu như một lời thách thức. Nhân vật siêu đạo chích Kid trong loạt truyện Thám tử lừng danh Conan cũng được lấy nguyên mẫu từ đây. Và phiên bản điện ảnh năm 2014 xoay quanh việc Lupin III cùng các cộng sự tìm cách chiếm lấy báu vật có tên "Crimson Heart of Cleopatra" được canh gác vô cùng cẩn mật.

Phim gây chú ý với sự tham gia của tài tử sinh năm 1982 Shun Oguri, người từng thủ vai Shinichi Kudo trong Thám tử lừng danh Conan và sự xuất hiện của một số ngôi sao Hàn Quốc, Đài Loan như Ngôn Thừa Húc, Kim Joon... (xem trailer)

Outcast (tựa Việt: Mối thù hoàng tộc)

Khởi chiếu: 3/10

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Nicolas Cage, Hayden Christensen, An Chí Kiệt

Xung đột bắt đầu khi vị hoàng tử nhỏ tuổi - người thừa kế ngôi vương, trở thành mục tiêu của một âm mưu sát hại ngay trong triều đình. Cậu chỉ còn biết hy vọng vào sự bảo vệ của chị mình, công chúa Triệu Liên (Lưu Diệc Phi) - người vừa được hai tay lính châu Âu là Arken (Hayden Christensen) và Gallain (Nicolas Cage) tình cờ cứu thoát. Tuy nhiên, những rắc rối không chỉ bắt nguồn từ mối thù bên trong hoàng tộc mà còn được đẩy lên cao trào vì tình cảm cá nhân của hai chàng lính ngoại quốc với công chúa Triệu Liên xinh đẹp. (xem trailer)

Holliday (tựa Việt: Nghỉ phép)

Khởi chiếu: 3/10

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Akshay Kumar, Sonakshi Sinha, Govinda

Phim kể về một đặc vụ phòng chống tội phạm chuyện nghiệp được thưởng một kỳ nghỉ dài sau những cống hiến mà anh đóng góp cho quốc gia, tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Ấn Độ. Anh chàng bắt gặp và kết thân với một cô gái xinh đẹp lộng lẫy mà không biết rằng đó chính là con gái của trùm ma túy lớn nhất khu vực. Sau đó, anh bất ngờ nhận nhiệm vụ tại chính nơi anh đang nghỉ dưỡng. (xem trailer)

Black & White: The Dawn of Justice (tựa Việt: Anh hùng du côn)

Khởi chiếu: 10/10

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Triệu Hựu Đình, Lâm Canh Tân

Đây là phiên bản điện ảnh của tác phẩm truyền hình đình đám nhất Đài Loan Black And White vào năm 2009 của đạo diễn Thái Nhạc Huân. Bộ phim đã đưa tên tuổi của Triệu Hựu Đình và Trần Y Hàm lên hàng "ngôi sao". Ngoài ra, phim có sự tham gia của Châu Du Dân, một thành viên nhóm nhạc F4, thần tượng của rất nhiều khán giả khu vực châu Á.

Ở bản điện ảnh, vì một số lý do, Châu Du Dân không thể góp mặt và thay thế anh là nam diễn viên viên Lâm Canh Tân (từng đóng Địch Nhân Kiệt: Rồng biển trỗi dậy). Phim theo chân hai chàng cảnh sát với hai tính cách hoàn toàn trái ngược: Ngô Anh Hùng (Triệu Hựu Đình) ngay thẳng nhưng bốc đồng và Trần Tăng (Lâm Canh Tân) kiêu ngạo nhưng thông minh. Họ cùng nhau khám phá ra nhiều âm mưu nguy hiểm đằng sau những vụ đánh bom nhỏ lẻ ở thành phố Cảng. (xem trailer)

The Good Lie (tựa Việt: Lời nói dối ngọt ngào)

Khởi chiếu: 10/10

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Reese Witherspoon, Corey Stoll

Kịch bản phim là quá trình sáng tạo kéo dài 13 năm của nhà biên kịch Margaret Nagle, kể về chiến tranh, nạn đói, biến động chính trị và hoạt động di cư một cách trung thực nhất. Trong phim, ngôi sao nổi tiếng Witherspoon chỉ đóng nhân vật phụ giữa các diễn viên thủ vai người tị nạn Sudan. Cô hóa thân thành nhân viên tư vấn trong một công ty tuyển dụng việc làm. Sau một cuộc gặp bất ngờ với các chàng trai tị nạn người Sudan, cô đã mở rộng trái tim mình.

Để tăng tính thuyết phục cho phim, các nhà sản xuất đã mời một số diễn viên Sudan thực sự, từng sống trong hoàn cảnh được mô tả trong phim. Cụ thể Emmanuel Jal và Ger Duany sinh ra ở Nam Sudan và họ nằm trong số hơn 20.000 cậu bé bị thất lạc gia đình hoặc mồ côi cha mẹ vì cuộc nội chiến. Trong khi đó, Kuoth Wiel sinh ra trong một trại tị nạn ở nước láng giềng Ethiopia. (xem trailer)

Annabelle

Khởi chiếu: 10/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard

Phim là câu chuyện về nguồn gốc của búp bê quỷ ám Annabelle, từng xuất hiện trong bom tấn kinh dị The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng), từng tạo tiếng vang trong năm 2013. Đi sâu vào bộ phim lần này, Annabelle xuất hiện tại một gia đình vợ chồng trẻ. Con búp bê là món quà John tặng vợ mình nhân dịp sinh nhật và chuyển nhà mới. Vào một đêm định mệnh, nhà của họ bị hai kẻ tâm thần đột nhập. Kể từ sau sự kiện kinh hoàng, nhiều hiện tượng kỳ quái bắt đầu xảy ra trong nhà và đều liên quan tới búp bê Annabelle. (xem trailer)

A Walk Among the Tombstones (tựa Việt: Lối đi giữa rừng bia mộ)

Khởi chiếu: 10/10

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Liam Neeson, William John Neeson, Dan Stevens

Phim dựa trên bộ tiểu thuyết của tác giả Lawrence Block, khắc họa nhân vật cựu thanh tra của Sở Cảnh sát New York, Matthew Scudder (Liam Neeson). Từng là một cảnh sát tài ba, do chứng nghiện rượu tồi tệ mà Scudder đã phải rời khỏi ngành và trở thành thám tử tư. Nhưng một vụ án bất ngờ đã buộc Scudder phải đối mặt lại với những ký ức đau buồn trong thời gian làm cảnh sát mà ông cố quên đi. (xem trailer)

The Giver (tựa Việt: Người truyền ký ức)

Khởi chiếu: 10/10

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Alexander Skarsgard, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Katie Holmes, Taylor Swift, Jeff Bridges

Phim xây dựng một thế giới tưởng chừng như lý tưởng, khi mọi người dường như đều vui vẻ và hạnh phúc. Thế giới này được tạo thành bởi một hệ thống lấy đi cái gọi là gánh nặng ký ức. Con người được sắp xếp nhận mũi tiêm điều chỉnh gene hàng ngày, khiến họ mất đi cảm xúc và không nhận thức được màu sắc.

Jonas là một cậu bé được sinh ra và lớn lên ở nơi này. Ngoài trí thông minh nhanh nhạy, sự chính trực, còn có một điều khác thường về Jonas: cậu có màu mắt sáng. Tại buổi lễ khi các thanh niên được giao thiên hướng nghề nghiệp của mình, Trưởng lão (Meryl Streep) đã chọn Jonas để thừa kế vị trí Người nhận Ký ức của cộng đồng. Tuy nhiên, khi lĩnh hội ký ức, Jonas biết về niềm vui, nỗi buồn, chiến tranh và cái chết trong thế giới thực. Những sự thật đen tối về cộng đồng dần hé lộ, Jonas nhận ra xã hội kiểu mẫu mình đang sống thực chất là tồi tệ và áp bức. Cậu và những người bạn hiểu rằng, đã đến lúc cần thay đổi. (xem trailer)

Dracula Untold (tựa Việt: Ác quỷ Dracula - Huyền thoại chưa kể)

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Luke Evans, Zach McGowan, Dominic Cooper...

Sau cái chết của vị bạo chúa Vlad Tepes III, những câu chuyện kinh dị về ông vẫn tiếp tục được lưu truyền và là nguồn cảm hứng để nhà văn Bram Stoker viết nên cuốn tiểu thuyết kinh điển đầy hấp dẫn: Dracula. Câu chuyện từng được Gary Oldman thể hiện rất thành công trong bộ phim Bram Stoker's Dracula ra mắt vào năm 1992. Thế nhưng, dường như những bí ẩn rùng rợn xoay quanh cuộc đời Dracula vẫn khiến công chúng nói chung và các nhà làm phim nói riêng muốn khám phá. Và đạo diễn Gary Shore sẽ mang câu chuyện này thể hiện trong tác phẩm đầu tay mang tên Dracula Untold.

Phim có sự tham gia của Luke Evans, từng đóng Fast & Furious 6, Sarah Gadon (The Amazing Spider Men 2), Diarmaid Murtagh (The Monuments Men), Dominic Cooper (Mamma Mia!) và Samantha Barks (Les Miserables). (xem trailer)

Decoding Annie Parker (tựa Việt: Không là chuyện nhỏ)

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Aaron Paul, Samantha Morton, Helen Hunt

Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim mở đầu với cô bé Annie Parker 11 tuổi đang sống hạnh phúc cùng cha mẹ và chị gái. Một buổi trưa mùa thu năm 1975, bé Annie nghe tiếng một tiếng động mạnh trên lầu. Mẹ của cô đã ngã quỵ và qua đời. Trong khi đó ở một nơi rất xa, nhà nghiên cứu khoa học Mary-Claire King bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người lao vào một hành trình khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20, làm ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng, bao gồm cả Annie Parker.

Nhiều năm sau, Annie Parker kết hôn cùng Paul và mang thai. Cha của cô đã ra đi, không lâu sau chị gái cũng tiếp bước cha mẹ. Annie sau đó được chẩn đoán mắc phải căn bệnh từng giết chết mẹ và chị gái, đó là ung thư vú. Cô tuyệt vọng vì mất đi tất cả, nhưng vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật để có thể tiếp tục sống. Riêng nhà nghiên cứu Mary-Claire King cũng phải chiến đấu với tất cả những quan điểm y khoa về nguồn gốc của ung thư và tin rằng, một số căn bệnh ung thư có quan hệ di truyền. (xem trailer)

Lạc giới

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Trung Dũng, Mai Thu Huyền, Vũ Tuấn Kiệt, Bình An, Thành Lộc

Đây là bộ phim đầu tiên về đề tài “lưỡng giới” của Việt Nam, xoay quanh mối quan hệ của ba nhân vật chính: Trung (Trung Dũng) - một tội phạm trốn tù, Kim (Mai Thu Huyền) - một nữ y tá và Hải (Bình An) - một chàng trai mắc căn bệnh đặc biệt. Thông qua câu chuyện éo le, đầy kịch tính về số phận của những người được coi là “lạc giới” trong đời sống xã hội, bộ phim nêu lên thông điệp: Trong hành trình đi tìm hạnh phúc và hoàn thiện bản thân, con người cần được sống đúng với bản ngã của mình, miễn điều đó không làm tổn hại đến người khác và cả cộng đồng. Trong cuộc sống chúng ta hãy nên tôn trọng sự khác biệt. (xem trailer)

Committed (tựa Việt: Duyên vội)

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Melia Kreiling, Orestes Sophocleous

Chàng là George, một người luôn gặp áp lực mỗi khi nghĩ tới chuyện phải cầu hôn bạn gái lâu năm. Nàng thì giấu nhẹm tên tuổi, là một cô dâu đang chạy trốn khỏi buổi hôn lễ sắp sửa diễn ra vào buổi chiều trong ngày. Hai người tình cờ gặp nhau trên con đường vắng rồi cùng nhau trải qua một quãng hành trình vô định để có thể tìm lại chính bản thân họ.

Bộ phim độc lập này có số nhân vật tối giản nhưng lại là chuyến “du lịch qua màn ảnh” khi khán giả được ngắm nhiều phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước Hy Lạp. (xem trailer)

Automata (tựa Việt: Số hóa)

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Dylan McDermott

Trong một thế giới tương lai, khi robot trở nên quá thông minh và nguy hiểm, con người phải kiểm soát nghiêm ngặt chúng nhằm ngăn ngừa việc chúng nổi loạn. Nhà khoa học Jacq Vancau (Antonio Banderas) trong lần nghiên cứu một trường hợp kỳ lạ của một cặp người máy song sinh đã vô tình phát hiện ra những âm mưu thâm độc được giật dây từ đằng sau. Những cỗ máy đang bắt đầu một cuộc tạo phản. (xem trailer)

Call Me Bad Girl (tựa Việt: Gái hư)

Khởi chiếu: 17/10

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Pechaya Wattanamontree, Teeradetch Metavarayuth

Budsaba, cô nàng “gái hư” thành thị xinh đẹp, chỉ thích dạo chơi “tình trường” với quyết tâm chiếm hết trái tim lũ “đàn ông ngốc”. Và tất nhiên “gái hư” thì thường không tin vào tình yêu đích thực. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Budsaba gặp người đàn ông hoàn hảo, doanh nhân thành đạt Nuer Samutr. Cô tung hết chiêu trò để dụ anh sa lưới, đồng thời phải chạm mặt 3 “gái ngoan” khác, đang theo đuổi Nuer và bảo vệ anh khỏi sự tấn công của Budsaba. (xem trailer)

The Pact 2 (tựa Việt: Khế ước quỷ)

Khởi chiếu: 24/10

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Caity Lotz, Camilla Luddington, Scott Michael

Một người phụ nữ mơ thấy mình là nạn nhân của kẻ giết người điên loạn. Sau khi tỉnh dậy, nhiều hiện tượng kỳ quái đã xảy ra và giấc mơ ấy dường như đang kết nối, xảy ra trong thế giới thật. Đến lúc này, người phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ phải một mình chống trả và chạy trốn khỏi một kẻ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy mặt.

The Devil's Hand

Khởi chiếu: 24/10

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Rufus Sewell, Alycia Debnam, Adelaide Kane

Điều kỳ lạ đã xảy ra tại một ngôi làng nhỏ New Bethlehem, nơi có cộng đồng sùng đạo nằm duới sự lãnh đạo khắc khe của những người cao tuổi. Sáu cô gái được sinh ra cùng một ngày bởi những bà mẹ khác nhau. Hầu hết mọi người tin rằng, đó là một điềm báo đáng sợ cho một thứ gì đó trong tương lai. Vào sinh nhật 18 tuổi của họ, từng cô gái trẻ lần lượt bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Sự khủng hoảng đã lan tràn trong cộng đồng yên tĩnh. Họ tự hỏi, đây có phải tác phẩm của kẻ giết người hàng loạt, một trong những người cao tuổi của ngôi làng hay là lời nguyền khủng khiếp từ xưa đã trở thành hiện thực.

Gone girl (tựa Việt: Cô gái mất tích)

Khởi chiếu: 24/10

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Neil Patrick Harris, Rosamund Pike, Ben Affleck, Tyler Perry

Sau sự mất tích của người vợ trẻ vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, người chồng trở thành tâm điểm của báo giới cùng hàng loạt những nghi ngờ và giả thuyết được tô vẽ xung quanh vụ án. Những bí ẩn dần được hé lộ đằng sau bức tranh gia đình hạnh phúc của cả hai.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn David Fincher, một phù thủy của dòng phim huyền bí - kinh dị với những tác phẩm để đời như: Se7en (1995), Fight Club (1999), The Curious Case of Benjamin Button (2008)… (xem trailer)

Hương ga

Khởi chiếu: 31/10

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Kim Lý, Trang Trần, Quang Sự, Long Điền, Harry Lu, Chi Pu

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Phiên bản của nhà văn Nguyễn Đình Tú (giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết và ký của Hội nhà văn Việt Nam kết hợp với Bộ công an 2010) về cuộc đời đầy máu và nước mắt của một trong những 'bà trùm' khét tiếng đất Cảng.

Sau chuyến tàu của định mệnh, cô bé Diệu ngây thơ của ngày nào từng bước dấn thân vào chốn giang hồ. Lớn lên nơi xóm chợ, nhà ga, tập cách sống sót giữa bày lang sói và học được những bài học từ sự dối trá, Diệu (Trương Ngọc Ánh) trở thành “đại tỷ” Hương Ga một cách vừa thụ động lại vừa chủ ý. Từ đất cảng Hải Phòng, Hương Ga "tấn công" mảnh đất Sài Gòn đầy hứa hẹn. Nhưng đó không phải là nơi dành cho cô. Cuộc chiến với ông trùm có biệt danh “Anh Lớn” (Chi Bảo) đất Sài Gòn phức tạp và nguy hiểm hơn gấp vạn lần những gì cô suy tính. (xem trailer)

Left Behind (tựa Việt: Những kẻ sống sót)

Khởi chiếu: 31/10

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Nicolas Cage, Nicky Whelan, Chad Michael

Chiếc máy bay Boeing 747 đang trên hành trình đến London thì bất ngờ các hành khách biến mất một cách bí ẩn khỏi ghế ngồi của họ. Hàng loạt sự kiện bất thường xảy ra sau đó khiến sự hỗn loạn lan ra không chỉ trên chuyến bay mà còn cả thế giới. Đối với những ai vẫn còn bị bỏ lại, thì ngày tận thế mới chỉ bắt đầu.

Phim là phiên bản remake của loạt phim gốc nhiều phần mang phong cách mộ đạo Thiên Chúa, dựa trên loạt tiểu thuyết ăn khách của hai tác giả Tim LaHaye và Jerry Jenkins, đã bán được tới hơn 65 triệu bản trên toàn thế giới. (xem trailer)

Fury (tựa Việt: Cuồng nộ)

Khởi chiếu: 31/10

Thời lượng: 11 phút

Diễn viên: Logan Lerman, Brad Pitt, Shia LaBeouf, Xavier Samue...

Phim xây dựng bối cảnh vào giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II, khi lực lượng đồng minh đang dồn quân Đức vào những phòng tuyến cuối cùng trong các thành phố và thị trấn. Tại chiến trường Tây Đức, tiểu đội do trung sĩ Don Collier (Brad Pitt) có nhiệm vụ điều khiển một chiếc xe tăng thọc sâu vào phòng tuyến của quân Đức để hỗ trợ lực lượng bộ binh. Khi chuẩn bị thực hiện một chiến dịch mới thì họ mất đi một đồng đội, và người thay thế lại là một tân binh chưa hề nếm mùi chiến trường, Norman Ellison (Logan Lerman). Trong đơn vị của họ còn 3 người đồng đội nữa, một trong số đó là Boyd Swan (Shia LaBeouf), người lính chịu trách nhiệm điều khiển tháp pháo. Cả tiểu đội phải đối mặt với vô vàn khó khăn, hiểm nguy nhằm đánh thẳng vào trái tim của Đức Quốc Xã. (xem trailer)

Quỳnh Như