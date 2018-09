19 phim đặc sắc chiếu rạp Việt trong tháng 9

Lê Khánh góp mặt vào hai dự án điện ảnh 'Thần tiên cũng nổi điên', 'Phim trường ma', đều phát hành vào tháng này.

Găng tay đỏ

Khởi chiếu: 2/9

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Sự, Hiếu Nguyễn, Trần Tuấn Lương, Linh Chi, Lâm Vinh Hải, Trang Pháp, Quốc Cường, Hoàng Sơn...

Bộ phim là hành trình tìm lại chính mình của nữ sát thủ mang mật danh số 7 (Lan Ngọc). Cô được đào tạo để trở thành công cụ giết người cho đến khi trở về Việt Nam. Tại đây, cô đã biết được giá trị của cuộc sống và từ từ rũ bỏ đi quá khứ đen tối để trở thành một con người lương thiện.

Trailer phim 'Găng tay đỏ' Trang Pháp diễn cảnh nóng với Hiếu Nguyễn trong 'Găng tay đỏ'

The Unspoken (Ngôi nhà chết chóc)

Khởi chiếu: 2/9

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Jodelle Ferland, Sunny Suljic, Neal McDonough

Năm 1997, gia đình Anderson biến mất khỏi ngôi nhà mà không để lại bất kỳ một dấu vết và không một ai có lời giải thích cho câu chuyện huyền bí này. 17 năm sau, người mẹ độc thân Ruby và đứa con trai nhỏ bị câm của cô - Adrian đã chuyển đến ngôi nhà ấy và từ đây, hàng loạt những vụ việc kinh hoàng lại một lần nữa tiếp diễn trong chính ngôi nhà chết chóc.

Trailer phim 'Ngôi nhà chết chóc' Trailer phim 'Ngôi nhà chết chóc'

Kickboxer: Vengeance (Võ sĩ báo thù)

Khởi chiếu: 2/9

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: David Bautista, Alain Moussi, Gina Carano, Georges St-Pierre, Jean-Claude Van Damme

Hai anh em Eric Sloane (Darren Shahlavi) và Kurt Sloane (Alain Moussi) là hậu duệ trong một gia đình có truyền thống võ thuật ở Venice, California. Bỏ ngoài tai lời khuyên của em trai, Eric chấp nhận lời cá cược tới Thái Lan thách đấu với nhà vô địch Muay Thái Tong Po (Dave Bautista) trong một trận chiến bất hợp pháp. Eric thất bại và đã phải lãnh hậu quả thảm khốc. Trước nỗi đau mất mát này, Kurt quyết tâm trả thù cho anh trai mình. Kurt đến gặp sư phụ Muay Thái - Durrand (Jean-Claude Van Damme) để chuẩn bị cho trận đấu với nhà vô địch tàn nhẫn Tong Po.

Trailer phim 'Võ sĩ báo thù' Trailer 'Võ sĩ trả thù'

Blood Father (Bố già sát thủ)

Khởi chiếu: 2/9

Thời lượng: 88 phút

Diễn viên: Mel Gibson, Rin Moriarty

Bị sập bẫy bởi tên bạn trai nghiện ngập vô nhân tính cầm đầu băng đảng chuyên tống tiễn, Lydia (Erin Moriarity) hoảng loạn cầu cứu John Link (Mel Gibson), người mà cô đã thề vĩnh viễn cắt đứt quan hệ cha con trước đó. Người cha ngông cuồng, mê tốc độ, sống ngoài vòng pháp luật buộc phải hành động theo lẽ phải để bảo vệ cô con gái 17 tuổi trước những mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng.

Trailer phim 'Bố già sát thủ' Trailer phim 'Bố già báo thù'

Enternity (Vĩnh cửu)

Khởi chiếu: 9/9

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Audrey Tautou, Berenice Bejo, Malanie Laurent

Đây là bộ phim mới nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng từ sau Rừng Na Uy. Tác phẩm được phỏng theo tiểu thuyết L'élegance des veuves của nữ nhà xăn Alice Ferney.

Cuối thế kỷ thứ 19, Valentine vừa mới tròn đôi mươi, kết hôn với Jules khi tuổi đời còn rất trẻ. 100 năm sau, cô cháu gái của bà đến từ Paris bách bộ trên một cây cầu nhỏ và kết thúc cuộc dạo bước định mệnh bằng đám cưới với chàng trai mà cô phải lòng. Đan xen giữa hai thế kỷ đó là những biến động về tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử... của ba người phụ nữ trong thời chiến, vượt qua nghịch cảnh và quả cảm đối mặt với những sóng gió của cuộc đời.

Trailer phim 'Vĩnh cửu' của đạo diễn Trần Anh Hùng Trailer phim 'Vĩnh cửu' của đạo diễn Trần Anh Hùng

Sully (Cơ trưởng Sully)

Khởi chiếu: 9/9

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Tom Hanks, Anna Gunn, Laura Linney

Phim dựa trên một sự kiện có thật từng gây chấn động lịch sử hàng không Hoa Kỳ và thế giới hồi năm 2009. Dưới bàn tay đạo diễn của Clint Eastwood, lần đầu tiên, phi vụ giải cứu 155 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không U.S. Airways đáp xuống dòng sông Hudson dưới sự điều khiển của cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger được tường thuật một cách chi tiết, sống động cùng với những câu chuyện chưa bao giờ kể.

Trailer phim 'Cơ trưởng Sully' Trailer phim 'Cơ trưởng Sully'

Phim trường ma

Khởi chiếu: 9/9

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Khánh, Hà Việt Dũng, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Lilly Luta, Thanh Mỹ

Một đoàn phim về đề tài “người đột biến” gặp phải những hiện tượng kỳ quái khi tiến hành quay phim, như sự dự báo về một lời nguyền sẽ ứng nghiệm trên bối cảnh bỏ hoang mà cả ê kíp đang thực hiện. Đỉnh điểm của sự việc là khi nữ diễn viên chính (Ninh Dương Lan Ngọc) đột nhiên mất tích bí ẩn, giống hệt như bi kịch từng xảy ra với diễn viên đàn chị trước đó.

Trailer phim 'Phim trường ma' Trailer phim kinh dị 'Phim trường ma'

The Light Between Oceans (Ánh đèn giữa hai đại dương)

Khởi chiếu: 9/9

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn M.L. Stedman, bộ phim là một câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn về đôi vợ chồng sống cùng nhau tại một ngọn hải đăng biệt lập ở phía Tây Australia. Họ vô tình cứu được một trẻ sơ sinh trôi dạt trên biển và quyết định giữ lại nuôi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi đứa bé lớn lên.

Trailer phim 'Ánh đèn giữa hai đại dương' Trailer phim 'The Light Between Oceans'

Bridget Jones's Baby (Nhóc tỳ của tiểu thư Jones)

Khởi chiếu: 16/9

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey

Sau khi chia tay bạn trai cũ Mark Darcy (Firth), “hạnh phúc mãi mãi về sau” của Bridget Jones (Zellweger) đã không diễn ra đúng như theo kế hoạch. Ngoài 40 tuổi và lại cô đơn, nàng quyết tập trung vào công việc và dành phần lớn thời gian bên bạn bè. Và rồi cuộc sống tình cảm của Bridget bỗng sang trang mới khi nàng gặp anh chàng Mỹ điển trai tên Jack (Dempsey), người sở hữu mọi thứ mà bạn trai cũ không có. Một lần không ngờ tới, nàng phát hiện mình có bầu nhưng lại chỉ chắc chắn 50% về danh tính cha đứa bé trong bụng.

Trailer phim ' Nhóc tỳ của tiểu thư Jones' Trailer phim 'Bridget Jones's Baby'

Cô hầu gái

Khởi chiếu: 16/9

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Nhung Kate, Jean Michel Richaud, Rosie Fellner, NSƯT Kim Xuân, Phi Phụng, Kiến An, Linh Sơn

Bộ phim kinh dị lãng mạn kể về cô gái mồ côi tên Linh (Nhung Kate) vô tình lạc vào một dinh thự bí ẩn ở đồn điền cao su thời Pháp thuộc năm 1953. Cô không ngờ rằng đằng sau dinh thự ấy là một thế giới vô cùng kỳ lạ và đầy rẫy những lời đồn thổi đáng sợ về các hồn ma không bao giờ siêu thoát.

Trailer phim 'Cô hầu gái' Hé lộ cảnh giường chiếu của Nhung Kate trong 'Người hầu gái'

Snowden (Mật vụ Snowden)

Khởi chiếu: 16/9

Thời lượng: 134 phút

Diễn viên: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Rhys Ifans, Nicolas Cage

Phim tái hiện cuộc đời Edward Snowden - cựu nhân viên phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và tiết lộ hàng loạt bí mật xoay quanh những chương trình theo dõi người dân của chính phủ Mỹ, Anh cho giới truyền thông.

Trailer phim 'Mật vụ Snowden' Trailer phim 'Snowden'

Morgan

Khởi chiếu: 16/9

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby Jones, Rose Leslie, Boyd Holbrook

Chuyên viên tư vấn và xử lý sự cố của một công ty nghiên cứu (Kate Mara) đã được gửi tới khu vực tuyệt mật để điều tra và đánh giá thiệt hại từ một tai nạn khủng khiếp. Cô phát hiện ra rằng toàn bộ sự việc đều bắt nguồn từ một sự sống nhân tạo. Sự sống này đem đến những kết quả nghiên cứu hứa hẹn nhưng cũng đồng thời là mối nguy hại khôn lường một khi không kiểm soát được nó.

Trailer phim 'Morgan' Trailer phim 'Morgan'

The Magnificent Seven (7 tay súng huyền thoại)

Khởi chiếu: 23/9

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Chris Pratt, Haley Bennett, Denzel Washington

Tác phẩm là bản làm lại từ bộ phim kinh điển cùng tên được sản xuất năm 1960 của đạo diễn John Sturges, dựa trên kịch bản Seven Samurai của Akira Kurosawa. Nội dung vẫn tập trung vào 7 anh chàng cao bồi và hành trình giải thoát một ngôi làng khỏi ách áp bức của bọn địa chủ. Riêng phiên bản mới sẽ thay đổi địa điểm xảy ra câu chuyện, bối cảnh chính trong phim là miền viễn Tây nước Mỹ thay cho ngôi làng nhỏ ở Mexico.

Trailer phim '7 tay súng huyền thoại' Trailer phim 'The Magnificent Seven'

Storks (Tiểu đội cò bay)

Khởi chiếu: 23/9

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên lồng tiếng: Andy Samberg, Jennider Aniston, Ty Burrell

Ở phương Tây, có một truyền thuyết là trẻ em trên thế giới không được sinh ra theo cách bình thường, mà được những con cò cắp trong một bọc vải và đem đến tận nhà cho những cặp vợ chồng. Trước đây có tương đối nhiều phim ảnh nhắc về truyền thuyết và phim Storks được hãng Warner Bros tập trung kể về “dịch vụ vận chuyển” thú vị này.

Trailer phim 'Tiểu đội cò bay' Trailer phim 'Storks'

Thần tiên cũng nổi điên

Khởi chiếu: 23/9

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Chí Tài, Lê Khánh, Thu Trang, Đại Nghĩa, Hoàng Phi, Tiến Luật, Khả Như, Diệu Nhi, Hải Triều

Long và Phụng là hai bạn trẻ rất đẹp đôi. Họ yêu nhau và đã đuợc các vị thần tiên kết se duyên nợ. Một ngày nọ, Ông Tơ và Bà Nguyệt xuống trần và ghé thăm đôi bạn trẻ. Họ quá bất ngờ vì Long - một nhạc sĩ trẻ có tài, đang hạnh phúc với người khác, một mối quan hệ mà các vị thần tiên không bao giờ có thể tuởng tuợng và giải thích đuợc. Phụng, hiện giờ là một ca sĩ trẻ, được vây quanh bởi những lời khen, lời xu nịnh giả dối. Cô đang là nguời tình của một đại gia với tương lai tươi sáng.

The Blair Witch (Phù thủy Blair)

Khởi chiếu: 23/9

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry

Một nhóm sinh viên liều lĩnh xâm nhập vào khu rừng Black Hills ở Maryland để tìm hiểu những bí mật xung quanh vụ mất tích bí ẩn của Heather, chị gái một thành viên trong nhóm. Heather được cho là đã liên kết với phù thủy Blair sau khi biến mất một cách kỳ lạ 15 năm trước. Ban đầu, cả nhóm tràn đầy hy vọng, nhất là khi có một cặp đôi người địa phương đề nghị làm hướng dẫn. Nhưng khi đêm xuống, giữa khu rừng đầy gió độc, cả nhóm bị đe dọa bởi những điều bất ngờ đến kinh hoàng. Họ nhận ra rằng huyền thoại phù thuỷ Blair là có thật và tàn độc hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Trailer phim 'Phù thủy Blair' Trailer phim 'The Blair Witch'

Deepwater Horizon

Khởi chiếu: 30/9

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Dylan O’Brien, Mark Wahlberg, Kate Hudson

Mike (Mark Wahlberg) làm việc cho một công ty lớn có hàng triệu bộ phận chuyển động. Công việc chủ yếu của anh cùng đồng nghiệp là nỗ lực hết mình để các bộ phận máy móc đó hoạt động thật tốt và kiếm về lợi nhuận. Nhưng thật không may, tai nạn bất chợt ập đến. Thứ dầu “quái vật” ấy đã khiến giàn khoan bốc cháy nghi ngút và kể từ đây, câu chuyện phim bắt đầu trở nên dữ dội, khốc liệt hơn bao giờ hết.

Trailer phim 'Deepwater Horizon' Trailer phim 'Deepwater Horizon'

Masterminds (Kẻ chủ mưu)

Khởi chiếu: 30/9

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Owen Wilson

Phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ án Loomis Fargo ở phía Bắc Carolina vào năm 1997. Đây là một vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và tên cướp chính là gã bảo vệ quèn David (Zach Galifianakis). Với mong muốn đổi đời và có một cuộc sống hạnh phúc bên cô bạn gái Kelly Campbell (Kristen Wiig), David đã bị lôi cuốn vào kế hoạch đi cướp 17 triệu USD trong ngân hàng. Trớ trêu thay, những tay cộng sự của anh lại là một nhóm tội phạm “đầu đất” do Steve Chambers (Owen Wilson) cầm đầu và kế hoạch cướp bóc vô cùng ngớ ngẩn này hứa hẹn mang đến khán giả những tràng cười ra nước mắt.

Trailer phim 'Kẻ chủ mưu' Trailer phim 'Masterminds'

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Mái ấm kỳ lạ của cô Peregrine)

Khởi chiếu: 30/9

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Eva Green, Samuel L. Jackson, Allison Janney

Đây là bộ phim kỳ ảo, giả tưởng của Tim Burton - một đạo diễn đầy sáng tạo đã quen thuộc với những người yêu điện ảnh qua Alice in Wonderland, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Charlie and the Chocolate Factory...

Nội dung kể về cuộc phiêu lưu đến một vùng đất lạ kỳ của Jacob Portman. Tại đây, Jacob gặp được cô Peregrine và những đứa trẻ có khả năng dị thường mà cô đang che chở. Nơi ấy có cô gái tóc đỏ với đôi tay giữ lửa, cậu bé tàng hình mặc đồ lịch thiệp hay cô gái váy xanh bay lơ lửng trên trời... Tất cả đều khiến người xem choáng ngợp bởi cảm giác ma mị, kỳ bí.

Trailer phim 'Mái ấm kỳ lạ của cô Peregrine' Trailer phim 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children'

Quỳnh Như