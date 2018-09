16 phim hấp dẫn ra rạp Việt trong tháng 10

Mùa thu này, phim 'Sài Gòn, anh yêu em' và 'Jack Reacher' được khán giả mong đợi.

USS Indianapolis: Men Of Courage (Chiến hạm Indianapolis: Thử thách sinh tồn)

Khởi chiếu: 7/10

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane

Bộ phim viễn tưởng do Mỹ sản xuất là câu chuyện có thật trong bối cảnh những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ II. Chiến hạm bí mật USS Indianapolis của Hải quân Mỹ chở những bộ phận của quả bom nguyên tử sau này được ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Trên đường di chuyển đến vùng biển Philippines vào ngày 30/7/1945, chiến hạm bất ngờ bị tàu ngầm quân đội Nhật tấn công. 300 trong số 1.197 thủy thủ của USS Indianapolis thiệt mạng, số còn lại thì bị mắc cạn ở vùng biển đầy cá mập với không áo phao và lương thực. Phải 5 ngày sau đó, họ mới được giải cứu. Thuyền trưởng Charles McVay (Nicolas Cage), người sống sót sau thảm họa phải đối mặt với nhiều cáo buộc tại toà án binh.

Trailer phim 'USS Indianapolis: Men Of Courage' Trailer phim 'USS Indianapolis: Men Of Courage'

The Light Between The Oceans (Ánh sáng giữa hai đại dương)

Khởi chiếu: 7/10

Thời lượng: 133 phút

Diễn viên: Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz

Lấy bối cảnh Australia sau khi Thế chiến thứ I kết thúc, bộ phim kể về vợ chồng Tom (Michael Fassbender) và Isabel (Alicia Vikander) sống trên hòn đảo ở Australia. Sau khi phát hiện không thể sinh con, hai vợ chồng cứu được một bé gái trôi dạt vào bờ và quyết định nuôi nấng đứa trẻ bất hạnh. Khi cô bé lớn dần lên cũng là lúc họ tìm thấy mẹ đẻ thực sự của đứa trẻ là Hannah (Rachel Weisz). Cả hai đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ lại đứa bé hay trả lại cho mẹ đẻ của bé - người chịu nỗi đau mất chồng mất con trong cơn bão.

Trailer phim 'The Light Between The Oceans' Trailer phim 'The Light Between The Oceans'

Call of Heroes (Huyết chiến)

Khởi chiếu: 7/10

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc, Ngô Kinh, Lưu Thanh Vân, Bành Vu Yến

Thời quốc gia nội chiến, loạn lạc liên miên của chủ nghĩa quân phiệt, lãnh chúa Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết ba mạng người mà bị trưởng đoàn bảo vệ của Phổ thành Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) giam giữ. Thượng tá của Tào Gia Trương Dị (Ngô Kinh) sau khi biết chuyện liền đem quân tới Phổ Thành đòi người. Trong khi đó, sư đệ của Trương Dị là Mã Phong (Bành Vu Yến) lại chọn đứng về phía những người dân vô tội, đối chọi lại sự áp bức của cường quyền.

Trailer phim 'Huyết chiến' Trailer phim 'Huyết chiến'

Sài Gòn, anh yêu em

Khởi chiếu: 7/10

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Đoan Trang, Huy Khánh, Maya, Brian Trần, Cường Đinh, Phi Phụng, Huỳnh Lập

Thuộc dòng phim đa tuyến, Sài Gòn, anh yêu em là bức tranh cuộc sống đầy màu sắc của những nhân vật ở các độ tuổi, tầng lớp khác nhau. Những con người tưởng chừng không hề quen biết ấy lại được gắn kết bằng mối duyên với Sài Gòn và tình yêu với mảnh đất phóng khoáng, hồn hậu này. Bộ phim không chỉ khai thác về đề tài tình yêu nam nữ mà còn về tình người, tình yêu nghệ thuật, về cách cảm nhận cuộc sống, tạo nên những mảng màu sinh động kết thành một bức tranh ghép đa sắc, lung linh.

Trailer phim 'Sài Gòn, anh yêu em' Trailer phim 'Sài Gòn, anh yêu em'

Under the shadow (Bóng ma trong gió)

Khởi chiếu: 7/10

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên: Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi

Gia đình của Shideh (Narges Rashidi) đang sống trong cuộc hỗn loạn của chiến tranh Iran - Iraq. Chồng của cô (Bobby Naderi) bị điều ra tiền tuyến, để lại Shideh một mình bảo vệ cô con gái nhỏ Dorsa (Avin Manshadi). Ngay sau khi chồng vừa rời khỏi, một tên lửa đã đánh trúng toà chung cư của hai mẹ con. Dù không phát nổ, nhưng một người hàng xóm đã chết một cách bí ẩn cùng với những hành vi ngày càng trở nên thất thường của cô bé Dorsa. Một người hàng xóm mê tín cho rằng theo những cơn gió, quả tên lửa bị nguyền rủa có thể đã mang theo Djinn - linh hồn hắc ám trong truyền thuyết của người Trung Đông. Shideh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với các thế lực này để cứu con gái và chính bản thân mình.

Trailer phim 'Under the shadow' Trailer phim 'Bóng ma trong gió'

The Accountant (Mật danh: Kế toán)

Khởi chiếu: 14/10

Thời lượng: 128 phút

Diễn viên: Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal

Tuy mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, Christian Wolff (Ben Affleck) được trời phú cho một bộ óc thiên tài và nhạy bén với những con số. Với tính cách trầm lắng và khác biệt, Wolff chọn công việc là một nhân viên kế toán ở một thị trấn nhỏ. Không ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc dường như “vô hại” ấy, Wolff thực sự là một bậc thầy về sổ sách chuyên làm việc cho những tổ chức tội phạm. Khi nhận ra mình đang bị dòm ngó bởi chính phủ, Wolff tạm tránh xa những phi vụ ngoài vòng pháp luật và quyết định nhận một công việc “sạch”. Nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ đây, khi anh phải đối mặt với một bài toán tài chính hàng triệu đô của một tập đoàn điện máy - thứ đưa anh vào một cuộc rượt đuổi để cứu lấy chính sinh mạng mình.

Trailer phim 'The Accountant' Trailer phim 'The Accountant'

Operation Mekong

Khởi chiếu: 14/10

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Trương Hàm Dư, Bành Vu Yến, Tôn Thuần, Trần Bảo Quốc

Phim được xây dựng trên sự kiện có thật là cuộc thảm sát trên sông Mekong, diễn ra ngày 5/10/2011. Hai chiếc tàu chở hàng Trung Quốc bất ngờ bị tấn công trên khúc sông nằm trong khu Tam Giác Vàng ở vùng biên giới Myanmar và Thái Lan. 13 thuyền viên đều bị giết, ném xác xuống sông và cảnh sát Thái Lan tìm thấy 900.000 viên ma túy đá trên thuyền. Sự việc khiến chính quyền Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào đã hợp tác cùng nhau, đưa ra tuyên bố chung về hoạt động chống ma túy trong khu vực.

Trailer phim 'Operation Mekong' Trailer phim 'Operation Mekong'

Inferno (Hỏa ngục)

Khởi chiếu: 14/10

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Felicity Jones, Tom Hanks, Ben Foster

Tỉnh dậy trong bệnh viện ở Florence (Italy), Robert Langdon (Tom Hanks) phát hiện mình bị thương ở đầu, đồng thời bị mất đi một phần ký ức của những ngày vừa qua. Những gì ông còn nhớ là hình ảnh mình đang đi trong khuôn viên trường Harvard. Sienna Brooks, một trong các bác sĩ đang chăm sóc cho Robert, cho biết ông bị chấn thương sọ não do một viên đạn bay sượt qua đầu và đã tự mình đến phòng cấp cứu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Robert lại bị săn đuổi bởi các sát thủ. Ông buộc phải tiếp tục trốn chạy và bước vào hành trình giải mã những bí ẩn, ngăn chặn âm mưu diệt chủng loài người.

Trailer phim 'Inferno' Trailer phim 'Hỏa ngục'

Pokémon the movie XY&Z: Volkenion to Kararurino Magiana (Pokémon The Movie XY&Z: Volkenion và Magiana Siêu Máy Móc)

Khởi chiếu: 21/10

Thời lượng: 115 phút

Trong cuộc phiêu lưu lần này, Ash và nhóm bạn đến viếng thăm Vương Quốc Cơ Khí - nơi có một báu vật vô cùng giá trị ẩn sau sự tân tiến trong kỹ thuật. Ash vô tình bị mắc kẹt cùng Pokémon huyền thoại Volcanion - sinh vật mang niềm hận thù và khinh miệt dành cho loài người. Rắc rối bắt đầu xảy ra khi người quản lý Vương quốc đã đánh cắp phát minh tối thượng, đó là Pokémon Magearna được tạo ra cách đây 500 năm về trước. Hắn dự định sẽ sử dụng sức mạnh bí ẩn của Magearna để kiểm soát vương quốc cơ khí này.

Jack Reacher: Never Go Back (Jack Reacher: Không quay đầu)

Khởi chiếu: 21/10

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Tom Cruise, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Robert Knepper

Năm 2012, bộ phim hành động Jack Reacher chuyển thể từ phần 9 One shot thuộc tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Lee Child - trở thành một hiện tượng phòng vé bất ngờ với hơn 200 triệu USD doanh thu toàn cầu. Mùa thu này, bộ phim tiếp tục phát hành phần tiếp theo. Nội dung xoay quanh Jack Reacher (Tom Cruise) phải khám phá sự thật đằng sau một âm mưu chính phủ lớn để xóa tên của mình. Trên đường chạy trốn, anh phát hiện ra một bí mật tiềm ẩn từ quá khứ mà có thể thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.

Trailer phim 'Jack Reacher: Never Go Back' Trailer phim 'Jack Reacher: Never Go Back'

Middle school: The worst year of my life

Khởi chiếu: 21//10

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Lauren Gramham, Griffin Gluck, Adam Pally

Rafe Katchadorian cảm thấy mệt mỏi với tất cả những quy tắc và luật lệ của trường trung học khi mọi sự sáng tạo đều bị cấm đoán một cách vô lý. Nhằm thay đổi điều này, Rafe và người bạn thân của mình đã đưa ra một kế hoạch chi tiết nhằm phá vỡ mọi quy tắc trong trường học.

Trailer phim 'Middle school: The worst year of my life' Trailer phim 'Middle school: The worst year of my life'

The Disappointments Room

Khởi chiếu: 21/10

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Kate Beckinsale, Lucas Till, Michaela Conlin

Phim dựa trên câu chuyện có thật về một bà mẹ cùng cậu con trai nhỏ của mình chuyển đến sống trong một căn nhà ở vùng nông thôn. Hai mẹ con đã phát hiện ra những bí mật vô cùng khủng khiếp trên gác mái.

Trailer phim 'The Disappointments Room' Trailer phim 'The Disappointments Room'

Money (Tiền bẩn)

Khởi chiếu: 21/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Kellan Lutz, Jesse Williams, Jamie Bamber

Hai doanh nhân thành đạt Mark và Sean lên kế hoạch tẩu tán 5.000.000 USD tiền bất chính. Cho đến lúc gần thành công thì họ lại bị một kẻ lạ mặt phá bĩnh. Kể từ đó, những câu chuyện hài hước và không kém phần gây cấn xảy ra với những người có liên quan. Bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng tại gần 10 liên hoan phim uy tín và đã chiến thắng hạng mục “Phim hay nhất” tại LHP quốc tế Long Beach International Film Festival, New York và giải Accolade Competition.

Trailer phim 'Money' Trailer phim 'Money'

One day

Khởi chiếu: 28/10

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Chantavit Dhanasevi , Nittha Jirayungyurn

Denchai là một nhân viên IT 30 tuổi và sự tồn tại của anh chỉ được công nhận khi các đồng nghiệp cần hỗ trợ kỹ thuật. Thế giới của Denchai bị đảo lộn khi anh trúng tiếng sét ái tình trong lúc đi sửa máy in cho cô gái mới ở bộ phận tiếp thị có tên Nui. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng của công ty đến vùng trượt tuyết ở Hokkaido, Denchai đã ước Nui thành bạn gái của mình trong một ngày. Bước ngoặt xảy ra khi Nui bị ngã và được chẩn đoán bị rối loạn mất trí nhớ tạm thời trong một ngày. Denchai quyết định nói dối với cô rằng, anh là bạn trai của cô và họ đã có kế hoạch đi du lịch khắp Hokkaido với nhau.

Trailer phim 'One day' Trailer phim 'One day'

Doctor strange (Phù thủy tối thượng)

Khởi chiếu: 28/10

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch, Mad Mikkelsen

Vốn là vị bác sĩ tài giỏi, nhiều năng lực và đầy tham vọng nhưng vì biến cố tai nạn giao thông xảy đến mà Stephen Strange không thể tiếp tục công việc với đôi tay gần như tàn phế. Chính vì vậy, ông đã đến Tây Tạng để tìm sự chữa trị từ Ancient One. Cũng tại đây, Stephen Strange được biến đổi và khám phá ra nguồn năng lực đặc biệt ẩn chứa bên trong con người mình. Với những thay đổi hiện tại cùng lời kêu gọi của Ancient One, Stephen Strange được dự đoán sẽ trở thành người hùng mới mang trên vai trọng trách giải cứu nhân loại.

Trailer phim 'Doctor strange' Trailer phim 'Phù thủy tối thượng'

Ouija: Origin of evil (Trò chơi gọi hồn 2)

Khởi chiếu: 28/10

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Doug Jones, Henry Thomas, Kate Siegel

Vào năm 1967 tại Los Angeles, trong một buổi gọi hồn lừa đảo, một góa phụ và hai cô con gái đã vô tình mời một linh hồn độc ác vào nhà họ. Khi cô con gái út bị chiếm đoạt linh hồn, cả gia đình phải đối mặt với những thử thách kinh hoàng để cứu cô trở lại thế giới thực tại.

Trailer phim 'Ouija: Origin of evil' Trailer phim 'Trò chơi gọi hồn 2'

Quỳnh Như