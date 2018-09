10 người đẹp từng bị phạt tiền vì 'thi chui'

Ca sĩ Quế Vân, người mẫu Mai Ngô... từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì đi thi hoa hậu, người mẫu khi chưa được cấp phép.

Mai Ngô

Trước khi tham gia The Face - Gương mặt thương hiệu mùa đầu tiên, Mai Ngô từng bị phạt 22,5 triệu đồng vì tự ý tham dự cuộc thi Asia's Next Top Model. Sau 3 lần nhận thư mời nhưng không lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian.

Giải thích lý do không xin phép khi đi thi quốc tế, Mai chia sẻ cô không hề biết về những thủ tục này. Bên cạnh đó, trong nội dung email mời dự thi, ban tổ chức Asia's Next Top Model không cho phép thí sinh thông báo tin cho bạn bè hay bất kỳ ai. Vì vậy, cô không thể hỏi những người trong nghề về những gì cần chuẩn bị. Sau ba lần thất hẹn, cô đã cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng để giải quyết và biểu diễn trở lại. Sau vụ lùm xùm bị phạt vì "thi chui", Mai Ngô thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi trở thành chiến binh của đội Lan Khuê trong The Face 2016 và trở thành á quân của cuộc thi.

Oanh Yến

Cuối năm 2015, Oanh Yến đăng quang Hoa hậu Thế giới toàn cầu tổ chức tại Philipines. Ngoài ra cô, còn giành giải phụ 'Trang phục Truyền thống đẹp nhất' tại đêm chung kết. Tuy nhiên, người đẹp chưa kịp vui mừng vì thành tích vừa đạt được đã phải hứng án phạt 30 triệu đồng từ Cục Nghệ thuật biểu diễn vì tự ý đi thi.

Câu chuyện càng trở nên ồn ào khi Oanh Yến lên báo tuyên bố đã dồn hết tiền để đi thi nên không có tiền nộp phạt. Trước phản ứng thiếu hợp tác của Oanh Yến, đại diện cơ quan chức năng cho biết sẽ không công nhận danh hiệu và cấm biểu diễn. Nửa tháng sau ồn ào này, Oanh Yến tuyên bố phá sản và rút khỏi showbiz với số nợ lên đến hơn 1 tỷ đồng. Sự việc sau đó lắng xuống, người đẹp cũng không có hoạt động nào nổi bật, chỉ xuất hiện trong một số bộ ảnh thời trang hoặc tham gia sự kiện với tư cách khách mời.

Lâm Thùy Anh

Lâm Thùy Anh tên thật là Hoàng Thị Lắm, sinh năm 1992, từng lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á và vào chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2015, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu tại Hàn Quốc và đạt giải Á hậu 4. Tuy nhiên, vì không xin phép trước khi đi thi, Lâm Thùy Anh phải đến trình diện cơ quan chức năng ngay khi về nước.

Trong bản tường trình gửi lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lâm Thùy Anh giải thích do không đủ thời gian chuẩn bị nên không làm thủ tục xin phép. Cô cũng cho biết đến với cuộc thi vì nhận được thư mời trực tiếp từ ban tổ chức, do trước đây cô từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu châu Á. Trong thư mời, người đại diện tổ chức cuộc thi ở Hàn Quốc nhận xét Lâm Thùy Anh có gương mặt đậm chất Á Đông, đáp ứng được các tiêu chí của chương trình. Kết quả cuối cùng, Lâm Thùy Anh bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng. Trong thời gian giải quyết vụ việc, người đẹp phải hủy một show truyền hình và một số sự kiện.

Diệu Linh

Đầu năm 2015, thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM ra quyết định phạt người mẫu Diệu Linh vì đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014 tại Malaysia khi chưa được cấp phép. Theo đó, "chân dài" bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng và có 10 ngày để nộp phạt.

Diệu Linh chia sẻ, trong quá trình tham gia cuộc thi ở Malaysia, cô đã được biết về thông tin bị phạt nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần để tham gia đầy đủ các hoạt động. Ở đêm chung kết, Diệu Linh nhận hai giải thưởng phụ 'Trang phục dân tộc đẹp nhất' và 'Hoa hậu của khối Đông Nam Á'. Ngay khi trở về từ cuộc thi, người đẹp chủ động liên lạc với cơ quan chức năng để giải trình vụ việc và chấp hành án phạt. Diệu Linh khẳng định, sau lần bị phạt này cô sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân để không bao giờ xảy ra việc vi phạm quy định tương tự.

Cao Thùy Linh

Cao Thùy Linh là một người mẫu, hoạt động chủ yếu ở khu vực phía Nam. Ngoài nghề mẫu, cô còn tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình như: Người mẫu, Thế lực ngầm, Giấc mơ tình yêu, Anh chàng bốn mắt... Cuối năm 2014, cô gây chú ý khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Thái Lan.

Trong thời gian người đẹp dự thi ở Thái Lan, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành quyết định về việc tạm thời đình chỉ hoạt động của Cao Thùy Linh trên phạm vi cả nước vì tự ý đi thi mà chưa xin ý kiến của cơ quan chức năng. Biết được quyết định này của cơ quan chức năng, người đẹp rất buồn khi biết thông tin mình bị triệu tập và bị phạt nhưng vẫn ở lại để tiếp tục dự thi. Kết quả cuối cùng, cô giành giải phụ 'Trang phục dân tộc đẹp nhất'. Khi trở về nước, cô bị Cục Nghệ thuật biểu diễn xử phạt 30 triệu đồng và phải cam kết không tái vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu.

Huỳnh Thúy Anh

Năm 2014, người mẫu Huỳnh Thúy Anh cũng bị Sở Thể thao Văn hóa và Du lịch TP HCM phạt 22,5 triệu đồng vì tự ý tham gia cuộc thi Hoa hậu cộng đồng người Việt được tổ chức tại thành phố San Jose, Mỹ. Người đẹp chấp nhận án phạt và viết tường trình với cơ quan chức năng về việc chưa nắm rõ quy chế thi sắc đẹp. Người quản lý của Huỳnh Thúy Anh khi đó cũng bị phạt 40 triệu đồng vì lý do đưa người đẹp đi thi. Trước khi đi đến kết luận mức phạt hành chính này, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Thúy Anh trên phạm vi cả nước. Thời điểm đó, Huỳnh Thúy Anh là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và chưa hề đạt thành tích nào đáng kể ở các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Vài tháng sau khi bị phạt, tháng 11/2014, Huỳnh Thúy Anh tiếp tục tham gia Hoa hậu liên lục địa 2014 dù chưa nhận được sự đồng ý từ Cục Nghệ thuật biểu diễn. Người đẹp cho biết khi nhận được lời mời từ ban tổ chức Hoa hậu liên lục địa, cô và quản lý đã chủ động liên hệ với đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn để xin phép được đi thi. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, cô không nhận được phản hồi từ Cục nên quyết định khăn gói lên đường. Sau các cuộc thi nhan sắc, Huỳnh Thúy Anh tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng người Việt tại Mỹ và thỉnh thoảng tham dự sự kiện ở trong nước.

Tường Vy

Cùng với Huỳnh Thúy Anh và Cao Thùy Linh, năm 2014, Tường Vy cũng bị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tạm thời đình chỉ hoạt động biểu diễn trên cả nước. Tháng 9/2014, người mẫu dự thi Hoa hậu người Việt Thế giới 2014 tại Mỹ vào tháng 9 và đoạt danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, trước khi tham gia cuộc thi, cô chưa tiến hành các thủ tục xin phép và nhận được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Giải thích về việc chậm trễ giải trình với cơ quan quản lý, Tường Vy cho biết, do thư mời từ thanh tra Sở gửi về không đúng địa chỉ. Bên cạnh đó, cô không xin phép trước khi đi thi vì thời gian chuẩn bị quá sát ngày cộng thêm thiếu hiểu biết về thủ tục hành chính. Người đẹp tỏ thái độ sẵn sàng đóng phạt sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM có kết luận cụ thể về trường hợp của mình.

Phan Hoàng Thu

Đầu năm 2014, Phan Hoàng Thu bị phạt 15 triệu đồng vì tham gia Hoa hậu Du lịch quốc tế tổ chức vào tháng 12/2013 tại Malaysia khi chưa được cấp phép. Tại cuộc thi này, cô vào đến top 6 và đoạt giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á. Trong giải trình gửi lên cơ quan quản lý, Phan Hoàng Thu cho biết: "Từng tham gia cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á trước đó, tôi được biết các thủ tục mà đơn vị đại diện đưa thí sinh dự thi quốc tế là công ty Elite lo cho tôi mất khá nhiều thời gian. Nếu chờ được giấy phép thì sẽ không kịp tham gia cuộc thi. Chính vì vậy tôi đã tham gia mà không xin phép. Tôi biết như thế là vi phạm quy chế của Bộ nên sẽ chấp nhận các hình thức xử phạt theo quy chế của Bộ”.

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô từng đoạt giải vàng của cuộc thi Ngôi sao người mẫu tương lai 2012 và lọt vào top 8 cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á năm 2013 tổ chức ở Nam Ninh, Trung Quốc.

Kim Duyên

Kim Duyên sinh năm 1990, là người mẫu quen thuộc của làng thời trang TP HCM. Kim Duyên từng đoạt giải người đẹp ảnh của cuộc thi Ngôi sao Người mẫu 2011.

Năm 2013, cô sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và giành ngôi Á hậu 1. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về nước, cô đã bị thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM phạt 15 triệu đồng do tự ý đi thi. Cô là một trong những người đẹp đầu tiên ở Việt Nam phải chịu mức phạt hành chính này vì "thi chui" - tham gia các cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép.

Quế Vân

Năm 2013, ca sĩ Quế Vân là một trong bốn thí sinh từ Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới tổ chức tại California, Mỹ. Tại đêm chung kết diễn ra hôm 10/8/2013, cô giành ngôi vị Á hậu. Với chiến thắng này, người đẹp gặp phải vô số điều tiếng, từ việc bị đồn mua giải, đã có 2 con nhưng vẫn đi thi hoa hậu đến việc đi thi chui, không xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Theo văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Quế Vân vi phạm Nghị định Chính phủ đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế. Khi trở về nước, nữ ca sĩ giải thích, cô không biết phải làm hồ sơ xin cấp phép mới được thi Hoa hậu: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đây là một sinh hoạt văn hóa gắn kết người Việt trên toàn thế giới. Chính vì thế tôi cứ hồn nhiên tham gia”. Người đẹp khi đó cũng cho biết sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mức phạt 15 triệu đồng mà cơ quan quản lý đưa ra. “Tôi là công dân Việt Nam, những gì thuộc về pháp luật Việt Nam tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực thi. Chính vì vậy, luật đưa ra đóng phạt, tôi xin chịu phạt”, Quế Vân nói.

Nguyên Anh