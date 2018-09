10 gương mặt sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018

1. Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, cao 1,73m, đến từ Hà Nội, học tập ở Học viện Ngoại giao và thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cô từng gây chú ý vì được chọn tặng hoa cho tổng thống Donald Trump khi ông thăm Việt Nam cuối năm 2017. Tại Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My ghi điểm bởi sự hài hòa ở nhiều yếu tố: nhan sắc đậm chất Á Đông, học thức và có phong độ ổn định. Tuy nhiên, điểm trừ lớn ở Hà My là sự rụt rè và vóc dáng thừa cân. Trước đó, người đẹp nỗ lực giảm hơn 20 kg để đăng ký dự thi Hoa hậu.