Những con số hoành tráng của Monsoon Music Festival 2016

Ngoài những con số ấn tượng, Monsoon năm nay còn chào đón sự xuất hiện nhiều ca sĩ trẻ tài năng như màn biểu diễn của Anna Trương - con gái của vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh. Sau hai năm du học tại Mỹ, cô trở về nước và mang theo ban nhạc Lands. Cô là thành viên nữ duy nhất, đồng thời là giọng ca chính của nhóm. Giọng hát của Anna được đánh giá tiến bộ hơn trước khi thể hiện One day, Maybe, Space, Break the noise...