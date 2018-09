Zac Efron khoe ảnh tới Việt Nam

Ngôi sao 'High School Musical' vừa đăng trên Facebook hình ảnh đội nón lá, check-in tại Sài Gòn.

Zac Efron đội 2 chiếc nón lá khi tới Sài Gòn. Chiếc còn lại được cho là của bạn gái anh, Sami Miro.

Ngay khi tới TP HCM, Zac Efron vừa xách hành lý vừa chụp ảnh sefie qua tấm gương nhà vệ sinh dù đang bịt khẩu trang và đeo kính đen. Anh chú thích hài hước về bức ảnh của mình: "Nija Raiden ở Sài Gòn". Bởi cách "ngụy trang" kín mít của Zac Efron, anh có thể thoái mái check-in mà không bị các fan Việt phát hiện ra.

Zac được cho tới Việt Nam để du lịch. Vài ngày trước đó, trên mạng xã hội truyền nhau bức ảnh một số fan ở Đồng Tháp chụp ảnh cùng anh và cô bạn gái Sami Miro. Trước khi tới Việt Nam, Zac và người yêu đã tới thăm Nhật Bản. Cuối tháng 11, cặp đôi chia sẻ nhiều hình ảnh chụp tại những ngôi đền cổ ở thủ đô Tokyo.

Zac và bạn gái ở Nhật Bản cuối tháng 11.

Nam diễn viên 28 tuổi tự thưởng cho mình chuyến du lịch ở châu Á trong thời gian rảnh rỗi cuối năm. Anh chỉ vừa quay xong phần 2 của phim hài lãng mạn Neighbors. Bạn gái của anh, người mẫu Sami Miro vốn là người đam mê du lịch và đã tới thăm rất nhiều nơi trên thế giới.

Zac Efron được khán giả Việt yêu mến qua rất nhiều bộ phim như phim ca nhạc High School Musical, phim điện ảnh 17 Again, The Lorax, The Lucky One...

Hoài Vũ