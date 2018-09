Zac Efron chia tay tình già sau 2 tháng cặp kè

Zac Efron và Michelle Rodriguez đã chấm dứt mối quan hệ, sau khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi.

Cặp đôi "phi công trẻ - máy bay bà già" đã chia tay.

Zac Efron và Michelle Rodriguez đã "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 tháng cặp kè, tờ US Weekly đưa tin hôm 20/8. Theo nguồn tin này, ngôi sao High School Musical được cho là đã tràn trề thất vọng vì sự hững hờ của "tình già" Michelle Rodriguez, nên cả hai chia tay. Một nguồn tin hé lộ: "Michelle quá coi trọng cuộc sống riêng của mình, Zac biết điều đó khi đến với cô ấy. Thực tế, Zac quan tâm tới Michelle nhiều hơn những gì cô ấy đáp lại. Cả hai cãi vã một trận căng thẳng, sau đó chấm dứt tình cảm".

Mối quan hệ của Zac Efron và Michelle Rodriguez được công chúng biết đến sau khi hình ảnh cặp đôi hôn nhau đắm đuối được đăng tải trên các mặt báo hồi đầu tháng 7. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng, hai người đã chấm dứt tình cảm, và theo một nguồn tin, Zac Efron vẫn tràn đầy tiếc nuối.

Zac Efron và diễn viên "Fast and Furious 7" tình tứ khi cùng nhau đi nghỉ hồi tháng 7.

Hậu chia tay, Zac đang vùi mình vào công việc, anh lọt vào tầm ngắm paparazzi hôm 20/8 khi đang đóng phim We Are Your Friends ở Los Angeles. Trước cô đào lưỡng tính Michelle Rodriguez, nam diễn viên đã có cuộc tình ồn ào với nhiều mỹ nhân, trong đó kể đến bạn diễn Vanessa Hudgens, nhưng hai người chia tay nhau năm 2010.

Nguyễn Hương