Zac Efron bị nữ ca sĩ lột trần trên sân khấu

Trước đó trên Twitter, Zac đã hứa với các fan anh sẽ cởi trần nếu chiến thắng ứng cử viên Chris Hemsworth trong phim "Thor 2". Nam diễn viên đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh rất hãnh diện khi vượt qua Chris Hemsworth cùng các đối thủ khác là Jennifer Aniston (phim "We're the Millers"), Sam Claflin ("The Hunger Games: Catching Fire"), Leonardo DiCaprio ( "The Wolf of Wall Street").