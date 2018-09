Xe bus đi tour của Miley Cyrus bốc cháy

Chiếc xe bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt khi mọi người trong đoàn tới New Orleans vào tối 17/3.

Chiếc xe hoàn toàn bị hủy hoại sau vụ cháy.

Khi tai nạn xảy ra, mẹ và em gái Noah Cyrus đang ở trong xe nhưng Miley không hề hay biết vì cô đã tới một quán karaoke địa phương. Tuy nhiên, những người thân của Miley và cả ê-kíp đã kịp thời rời khỏi chiếc xe.

Noah Cyrus đã quay lại cảnh chiếc xe bốc cháy và chia sẻ trên Twitter kèm theo dòng chia sẻ: "Xe bus của Miley đã cháy rụi". Sau đó, cô bé 13 tuổi trấn an người hâm mộ khi thông báo: "Mọi người đã rời khỏi xe an toàn và không ai bị thương. Cảm ơn Chúa đã giúp chúng tôi bình an vô sự".

Miley và mẹ cùng em gái.

Xe bus lưu diễn của Miley chỉ vừa đi từ Houston, Texas tới New Orleans vào thứ hai. Ngôi sao 21 tuổi sẽ có concert tại đây vào tối 18/3. Hiện nguyên nhân chiếc xe bốc cháy vẫn chưa được sáng tỏ.

Video xe bus của Miley cháy rụi

Hoài Vũ