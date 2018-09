Will Smith gây 'sốt' với lời yêu có cánh dành tặng vợ

Tài tử 46 tuổi viết rằng, anh đã nói ít nhất 8.000 lần câu 'anh yêu em' với bà xã 20 năm 'đầu ấp tay ấp'.

Ngôi sao Men in Black đang khiến cộng đồng mạng Facebook "dậy sóng" khi anh thể hiện tình yêu vô cùng ngọt ngào dành cho vợ - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Nhân dịp sinh nhật 44 tuổi của bà xã, cũng là tròn 20 năm kết hôn, Will Smith đăng bức ảnh thời mới cưới và viết những lời yêu có cánh.

Will Smith đăng lại ảnh tình cảm của vợ chồng anh thuở còn trẻ.

Will Smith viết: "Đây là bức ảnh chụp tại nhà của mẹ em cách đây 20 năm. Đã rất lâu rồi nhỉ!!! Bởi vậy, anh quyết định làm một vài phép toán... Anh đã hát mừng sinh nhật em 20 lần và đã mua tặng em 19 món quà sinh nhật (mỗi năm anh đều phát điên vì chọn quà). Anh đã ngắm em thổi 693 cây nến (sau tối nay sẽ là 737 cây). Anh đã nói câu 'anh yêu em' ít nhất 8.285 lần. Và giữa 3,96 tỷ phụ nữ trên hành tinh - chỉ duy nhất một người anh muốn sống cùng trọn đời. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh!".

Sau khi Will Smith đăng tải dòng tâm sự trên Facebook hôm 18/9, đã có gần 3 triệu lượt người nhấn nút "like" và có hàng trăm lượt chia sẻ.

Gia đình nổi tiếng của tài Will Smith.

Will Smith kết hôn với nữ diễn viên Jada năm 1997 sau một lần hôn nhân đổ vỡ. Cặp đôi có hai người con là hai sao tuổi teen nổi tiếng Hollywood - diễn viên Jaden Smith và ca sĩ Willow Smith. Những năm gần đây có rất nhiều tin đồn hôn nhân của vợ chồng Will Smith đứng trên bờ vực đổ vỡ vì Will phản bội vợ. Tài tử 46 tuổi đã nổi giận bác bỏ tin đồn thông qua Facebook. Anh viết: "Bình thường, tôi không phản ứng với những lời đơm đặt ngu ngốc, nhưng vì có quá nhiều người bày tỏ với tôi "lời chia buồn sâu sắc" nên tôi cũng phải quyết định làm điều ngu ngốc. Trước sự quan tâm quá thừa thãi của dư luận, lặp đi lặp lại vô vàn lần, tôi khẳng định Jada và tôi Không Ly Hôn! Tôi thề với các bạn, nếu tôi quyết định ly hôn Nữ hoàng của tôi - tôi hứa sẽ tự mình nói cho các bạn biết!". Vợ Smith sau đó viết thêm: "Ông Hoàng của tôi đã phát biểu như vậy rồi đó!".

Hoài Vũ