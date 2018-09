Vợ chồng Kim thuê tháp Eiffel kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Kayne West đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc xa hoa, hoành tráng dành tặng vợ vào ngày 24/5 tới.

Ngày 24/5 tới đánh dấu 1 năm ngày cưới của cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất nhì Hollywood, Kim Kardashian và Kayne West. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, nguồn tin trên Us Weekly tiết lộ, rapper da màu dự định sẽ đưa vợ tới tòa tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp. "Kayne đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc cực kỳ xa hoa, tráng lệ", Us dẫn lời. Đây không phải lần đầu tiên, Kayne chi mạnh tay để làm hài lòng vợ. Năm ngoái, rapper 37 tuổi đã bỏ ra 12 triệu USD cho đám cưới hoành tráng.

Tháp Eiffel sẽ là địa điểm vợ chồng cặp sao trao lời thề nguyền lần 2.

Nguồn tin này cũng cho hay, nam ca sĩ 37 tuổi sẽ thuê một số khu vực quan trọng bên trong tòa tháp và nhấn mạnh, nhà hàng nổi tiếng 58 Tour Eiffel đã được bao trọn để làm địa điểm tổ chức tiệc cho tối hôm đó. Số lượng khách mời tới dự lễ kỷ niệm vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng, mẹ của Kim, bà Kris Jenner cùng các chị em của cô, Kourtney, Khloe, Kylie và Kendall Jenner sẽ có mặt đầy đủ trong ngày này. Đội ngũ quay phim của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cũng sẽ theo chân cặp đôi để ghi hình.

Pháp là nơi Kim và Kayne gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Thủ đô Paris hoa lệ cũng là nơi mà cả hai thường xuyên lui tới tham dự các show thời trang trong suốt những năm gần đây. Sau lễ kỷ niệm, vợ chồng người đẹp siêu vòng 3 sẽ tới dự liên hoan phim Cannes lần thứ 68. Kim vừa trở về Los Angeles sau khi quảng bá cuốn sách do chính cô biên soạn tại Brazil trong khi Kayne cũng vừa mới nhận bằng tiến sĩ danh dự tại của Học viện nghệ thuật Chicago hôm đầu tuần.

Vợ chồng Kim cùng con gái trong đám cưới tại Italy năm ngoái.

Năm ngoái, hôn lễ của đôi uyên ương nổi tiếng thế giới diễn ra hoành tráng và trang trọng tại một pháo đài cổ từ thế kỷ 16, Forte di Belvedere ở Italy. Mọi hình ảnh về hôn lễ đều được giữ kín, chỉ một vài tấm hình được bạn bè của cô chụp lại lọt ra ngoài. Sau đám cưới 3 tháng, cặp sao tậu biệt thự 1,4 ha ở Hidden Hills, California với giá gần 20 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng) và chỉ mới chuyển về ở hồi đầu năm nay. Theo một số trang tin, tổ ấm của Kim và chồng giống như một thiên đường nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi, nổi bật là phòng tập gym trị giá hơn 200 nghìn USD cùng hệ thống an ninh giám sát hoạt động nhờ cảm biến chuyển động. Cặp sao đã có với nhau một cô con gái xinh xắn gần 2 tuổi, North West và đang nỗ lực để sinh thêm nhóc tỳ thứ hai.

Trần Quỳnh