Vợ chồng Jolie-Pitt tình cảm đi xem bóng

Cách đây một tuần, tài tử 51 tuổi gây chú ý khi xuất hiện tại đêm hòa nhạc "Light Up the Blues" với một bên mặt thâm tím. Theo lời giải thích của Brad, vết thương trên mặt của anh là do trượt chân ngã cầu thang khi đang mò mẫm trong bóng tối. Mặc dù bị thương, nam diễn viên vẫn tới sự kiện này để gây quỹ từ thiện.