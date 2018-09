Vợ Adam Levine khoe bụng bầu 8 tháng

Thiên thần nội y Behati Prinsloo vẫn rất gợi cảm dù sắp sinh con vào tháng tới.

Behati Prinsloo vừa chia sẻ trên Instagram bức ảnh mặc bikini nhỏ xíu, khoe bụng bầu lớn. Người đẹp 27 tuổi tiết lộ, cô đang mang thai ở tuần thứ 34. Behati đếm từng ngày vì mong mỏi thiên thần nhỏ chào đời. Cô dự sinh bé gái vào ngày 20/9.

Behati Prinsloo khoe bụng bầu 34 tuần.

Mỗi tháng, siêu mẫu của Victoria's Secret lại chụp ảnh selfie trước gương trong phòng tắm để lưu lại hình ảnh bụng bầu của mình lớn dần lên. Trong khi vòng hai ngày càng to ra, gương mặt và thân hình của Behati lại không mấy thay đổi và phát tướng giống như nhiều bà bầu khác.

Người đẹp selfie trước gương mỗi tháng.

Behati đang mang thai con đầu lòng với nam ca sĩ Adam Levine. Người đẹp và huấn luyện viên The Voice Mỹ kết hôn vào tháng 7/2014. Giọng ca One More Night vô cùng háo hức khi sắp có con: "Tôi sắp được làm bố. Tôi đang rất phấn khích", Adam thổ lộ trong một talkshow truyền hình hồi tháng 4. Nam ca sĩ cũng thổ lộ ước mơ có một gia đình thật đông đúc bởi anh "cực kỳ thích trẻ con!".

Adam đưa vợ bầu đi ăn tối ở Los Angeles vào tháng 5.

