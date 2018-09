Vin Diesel hát tặng Paul Walker trên sân khấu MTV

"See You Again" là ca khúc xuất hiện trong đoạn cuối của "Fast & Furious 7" do nghệ sĩ trẻ Charlie Puth sáng tác với mục đích tưởng nhớ Paul Walker. Ca khúc gây xúc động mạnh với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới bởi cả ca từ cũng như giai điệu đi vào lòng người.