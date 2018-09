Tài tử được cho là đã nhắm nữ bạn diễn 'Mission: Impossible 6' làm người vợ thứ 4 của anh.

Tom Cruise bị đồn đang hẹn hò Vanessa Kirby.

Từ khi ly dị Katie Holmes năm 2012, Tom Cruise đã không có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào mới. Tuy nhiên theo tờ InTouch Weekly, gần đây tài tử 54 tuổi đã phải lòng nữ diễn viên 28 tuổi Vanessa Kirby. Anh thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn với cô đào trẻ đẹp này.

Nguồn tin cho hay, Tom si mê Vanessa khi xem cô đóng vai công chúa Margaret trong bộ phim truyền hình The Crown. Ngay lập tức, anh chọn cô vào dàn diễn viên Mission: Impossible phần 6. Bộ phim hành động này đang trong quá trình sản xuất và dự kiến công chiếu vào tháng 7/2018.

Vanessa Kirby trong phim "The Crown"

Tom Cruise bị đồn yêu cô đào kém 26 tuổi

"Tom đích thân chọn vai cho cô ấy. Tài tử nói với các nhà sản xuất Nhiệm vụ bất khả thi rằng anh phải có Vanessa trong một vai diễn quan trọng ở phần 6. Khi cô ấy đến trường quay, họ đã cảm thấy hòa hợp ngay tức khắc và Vanessa liền nhận lời tham gia bộ phim. Tom bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ và năng lượng bất tận của cô ấy", nguồn tin tiết lộ. Người này cũng cho biết, Tom đã xác định tương lai với người đẹp Anh và muốn cô trở thành người vợ mới của mình.

Vanessa Kirby là diễn viên nổi tiếng người Anh.

Vanessa Kirby sinh năm 1988 tại Wimbledon. Cô từng tốt nghiệp Đại học Exeter chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Vanessa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch, sau đó chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên tóc vàng từng tham gia các bộ phim Jupiter Ascending, Me Before You và đóng vai chính trong phim truyền hình The Crown năm 2016.