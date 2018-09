Tiết lộ về 36 người tình của Lindsay Lohan

Trong list những anh chàng Lilo đã hẹn hò và lên giường, có nhiều tài tử nổi tiếng như James Franco, Zac Efron, Colin Farrell...

Tạp chí In Touch vừa công bố một trang giấy ghi tên 36 người tình cũ của Lindsay Lohan và khẳng định do chính "nữ hoàng lắm chiêu" viết tay. Theo người cung cấp thông tin, Lilo đã thảo danh sách này trong một lần say xỉn và cao hứng khoe khoang chiến tích "chinh phục đàn ông" với bạn bè tại khách sạn Beverly Hills ngày 31/1/2013.

Danh sách viết tay được cho là của Lindsay Lohan.

Trong hồ sơ tình ái này có rất nhiều sao nam nổi tiếng như ca sĩ Adam Levine, Justin Timberlake, các diễn viên Zac Efron, Colin Farrell, Heath Ledger, James Franco và Joaquin Phoenix. Một số họ trước đây từng bị đồn hẹn hò với Lindsay. Tuy nhiên điều thú vị là còn có rất nhiều tên tuổi khác không thể ngờ đến như tài tử Tron: Legacy Garrett Hedlund, sao 50 sắc thái Jamie Dornan, diễn viên 70s Show Wilmer Valderrama, tài tử Evan Peters, ca sĩ Guy Berryman của nhóm Coldplay, Max George nhóm The Wanted...

Nguồn tin kể, Lindsay đã cười đùa và nói xấu các anh chàng ở Hollywood khi viết danh sách này. Thi thoảng cô dừng lại suy nghĩ như thể phải vắt óc nhớ họ là ai: "Trong đó có một số tên tuổi rất lớn và họ không hề độc thân khi hẹn hò với cô ấy. Danh sách này được tiết lộ có thể sẽ khiến một vài mối quan hệ ở Hollywood điêu đứng".

Lilo trong phim tài liệu OWN, nơi cô kể lại chân thực cuộc sống của mình nhiều năm qua.

Lindsay vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin này. Ngôi sao nổi tiếng ăn chơi một thời hiện đã quyết tâm tu tỉnh để vực lại sự nghiệp. Lilo cũng đang bận rộn quảng bá phim tài liệu truyền hình dài 8 tập về cuộc đời của cô do Oprah Winfrey sản xuất. Tập đầu tiên của bộ phim đã được phát sóng vào ngày 9/3.

Hoài Vũ