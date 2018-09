Taylor Swift bắt đầu sáng tác sau khi chia tay Tom Hiddleston

Cô bạn thân tiết lộ, Taylor đã quay trở lại studio để thu âm những ca khúc mới.

Tối thứ 6, Taylor Swift rạng rỡ tới xem buổi trình diễn thời trang của người mẫu Gigi Hadid tại Tuần lễ thời trang New York. Gigi đã rất cảm kích trước sự góp mặt của cô bạn thân bởi mặc dù Taylor bận rộn với dự án âm nhạc mới, cô vẫn dành thời gian đến ủng hộ bạn bè.

Taylor đến ủng hộ Gigi Hadid trình diễn thời trang tối 9/9.

Chia sẻ với phóng viên trang ET, Gigi Hadid tiết lộ: "Taylor thực sự là một người bạn tuyệt vời. Bạn biết đấy, cô ấy chỉ vừa bắt đầu quay lại phòng thu để làm việc, thế nhưng vẫn đến đây vì tôi. Tôi thực sự cảm kích vì điều đó".

Taylor trở lại sáng tác sau một mùa hè mải mê yêu đương và nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ vừa có 3 tháng hẹn hò lãng mạn với nam diễn viên Tom Hiddleston cùng những chuyến du lịch khắp thế giới, từ Mỹ tới Anh, Italy và Australia. Nhưng cũng giống như những mối tình sớm nở chóng tàn trước đây, Taylor đã lặng lẽ chia tay tài tử Avengers vào cuối tháng 8.

Taylor và Tom tay trong tay ở Rome, Italy vào cuối tháng 6.

Nhiều fan đùa rằng, có thể sắp tới Taylor sẽ trình làng vài ca khúc về Tom Hiddleston - điều cô từng làm với những bạn trai cũ. Thậm chí một số người còn "dự đoán" những tên bài hát mới của Taylor như Dear Tom (tương tự như tên bài hát cũ Dear John viết về John Mayer), We'll Always Have Rhode Island (kể về những kỷ niệm ngọt ngào ở Rhode Island), You Are Never Ever Getting Back on My Private Jet (châm biếm việc Tom từng được Taylor đưa đón bằng phi cơ riêng), I Knew You Were Trouble When You Wore That I Heart TS T-Shirt (nhắc lại chuyện Tom mặc áo ba lỗ in chữ 'Tôi yêu Taylor Swift') hay Welcome to Rome (Trở về Rome), You Belong With Thor (anh chỉ hợp với Thor thôi)...

Hoài Vũ